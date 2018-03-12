Узбекистан начнет организованную поставку трудовых мигрантов в Турцию

00:13 14.03.2018 Узбекистан впервые начнет организованную отправку мигрантов на работу в Турцию. Как сообщается на сайте Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана, подписано соглашение с турецкой компанией Tayga group, 12 марта в Ташкенте.



Как отмечается на сайте, турецкая компания набирает горничных, посудомойщиков, уборщиков, аниматоров, сотрудников ресепшен, официантов, барменов, швейцаров, работников на кухню, поваров. Средняя зарплата составит 430 долларов в месяц, рабочий день - с понедельника по пятницу. Проживание, питание и перелет из Узбекистана оплачивает турецкая сторона.



Гражданам, изъявившим желание работать в Турции, необходимо обратиться в Агентство по вопросам внешней трудовой миграции для прохождения отбора в период с 14 по 17 марта 2018 года. Источник - ca-news.org

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