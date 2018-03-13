 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 13.03.2018
23:16  Городки и села Молдовы начали процедуру добровольного присоединения к Румынии
23:03  Путин наградил ранее судимого за вымогательство Усманова орденом "За заслуги перед отечеством IV степени"
22:54  В Лондоне найден задушенным еще один беглый предатель - "подберезовик" Глушков
22:49  Россия-США: К открытой войне толкает трусливая политика Кремля, - "СП"
22:24  Будет весело. Новым госсекретарем США стал "ястреб" Помпео
19:44  ЦРУ впервые возглавила "юбка" - куратор секретных тюрем палачка Хаспел
11:24  Купит ли "Шелл" немного "КазМунайГаза"? - О.Червинский
11:21  Кто "слил" алматинскую Олимпиаду, - В.Борейко
11:19  Турецкая армия медленно подползает к Африну. Курды пока держатся
11:17  Жестокий бой в пустыне: Как русский спецназовец Портнягин убил 14 боевиков ИГИЛ
11:16  В Ташкенте насильно выселяют жителей домов на месте строительства Tashkent City (видео)
11:12  Рос-ракета точечно накрыла еще один штабик "Хайят Тахрир аш-Шам" в Идлибе
10:36  Дикая дивизия. В черном списке ФМС России остается 77 тысяч кыргызстанцев
10:27  В Китае создадут новый правительственный орган по контролю над СМИ
10:14  Мирзиеев отжал рынок "Абу Сахий" у мужа Лолы Каримовой. На прокорм своим дочкам
10:10  КазСуд признал "Демвыбор Казахстана" беглого олигарха Аблязова - экстремистской организацией
10:06  КазАлюминий возглавил Романов. Машкевич перетасовал вассалов в своих казахских владениях
09:14  Как голландский гульден помог Екатерине II в разгроме турок (история)
08:59  Не фунт Хартума. В африканские разборки втянуты все крупнейшие игроки, включая Россию, - Е.Сатановский
08:42  Механизм компенсации. Конечная цель Москвы – мирный распад США, - The Saker
08:39  Карго-культ по-украински, или Новый этап фашизации, - С.Ахматов
08:36  Прайс на Терезу Чернухину. Рос-олигархи спонсируют британских "тори", - Sunday Times
08:30  Сможет ли Трамп победить Ким Чен Ира? - Дж.Рубин
08:23  Аркадаг вновь запустил по Туркмении агит-поезда. Донести до народа...
08:21  В туркменском концлагере Овадан-депе умер экс-руководитель следственного отдела КНБ Отузов
08:16  Сезон охоты. Как действует Турция в условиях политической изоляции, - "Известия"
08:12  Любовь и фобии. К итогам первого визита Мирзиеева в Таджикистан
08:11  Аты-баты... В казахстанской армии рассказали о полном отсутствии уклонистов за последние 15 лет
08:05  Дайте им йаду! Русские агенты отравили в Англии еще и зятя Березовского - Шуппе, - The Sun
07:58  Проповедник Гюлен лишил Турцию канала связи с США, - Т.Ахметов
07:55  Россия и Турция решают судьбу Восточной Гуты, - И.Субботин
07:39  Китайские поезда стали быстрее самолетов
07:27  Я не ссыкала ему в коленки... Собчак отрицает, что ее крестил Путин
07:05  Алматы. Дуремар и его головастики. Духовная модернизация байбеков
01:17  National Interest: Мирным инициативам афганских террористов верить нельзя
00:49  Asia Times: "Вечное правление" Цзиньпина таит скрытые риски
00:37  Китай берет мировую экономику на буксир, - "СП"
00:29  Культ личности по-китайски. Си Цзиньпину разрешили править пожизненно, - Д.Мельников
Понедельник, 12.03.2018
22:13  В Узбекистане арестован бывший главный тюремщик страны А.Шодиев
21:13  Афганские силовики сообщили об освобождении от "иранских талибов" района Анар-Дара на западе страны
19:30  Умер знаменитый кутюрье Живанши
19:28  В Непале разбился пассажирский Bombardier - 49 погибших, есть выжившие
18:34  Дамир Сагынбаев назначен секретарем Совета безопасности Кыргызстана
17:52  Скончался Народный артист СССР Олег Табаков
16:26  Нурханбек Момуналиев уволен из министров-руководителей аппарата правительства Киргизии
12:13  Как зеленый Бишкек стал городом пеньков
12:09  Женское лицо казахстанской власти: по заслугам или по "гендерной квоте"? - Ю.Кисткина
12:00  Почему Верховный суд проявил глубочайшее неуважение к Президенту Узбекистана? Открытое письмо академика Р.Абдуллаева
07:16  Сердар Аркадагович. Сын президента Туркменистана снова баллотируется в парламент
07:12  Мирзияев и Рахмон открыли движение по новой жел.-дороге "Амузанг – Хашади". Пробит еще один нарко-коридор
06:39  Медвежья хватка: о некоторых тревожных для Казахстана тезисах в послании Путина, - М.Алимов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Городки и села Молдовы начали процедуру добровольного присоединения к Румынии
23:16 13.03.2018

Молдавия не пришлась к селу

108 населенных пунктов страны высказались за объединение с Румынией

В Молдавии набирает силу движение за вхождение в состав Румынии. Уже 108 населенных пунктов - в основном села - высказались за объединение с "Родиной-матерью Румынией". В их числе родное село пророссийского президента республики Игоря Додона, который критикует идею присоединения к соседней стране. На 25 марта в Кишиневе запланирован митинг сторонников объединения с Румынией - организаторы обещают вывести на улицу не меньше 100 тыс. человек. Эксперты уверены, что в предвыборный год унионистская кампания выгодна как проевропейскому правительству страны, так и постоянно конфликтующему с ним господину Додону.

Вчера село Малкоч Яловенского района Молдавии стало 108-м населенным пунктом, подписавшим декларацию об объединении с Румынией. "В целях восстановления исторического права жить вместе с братьями из-за Прута заявляем о немедленном и безусловном объединении с Родиной-матерью Румынией",- говорится в документе, под которым стоят подписи членов сельского совета (выборный орган).

Кроме сельсоветов аналогичную декларацию подписали советы трех районов страны - Страшенского, Каларашского и Теленештского. На днях такой же документ подписали власти села Садова, где родился нынешний молдавский президент Игорь Додон, выступающий за сближение с Москвой и критикующий идею вхождения в состав Румынии. А 10 марта больше сотни мэров и членов сельских советов из молдавских населенных пунктов приняли участие в конференции в румынских Яссах. Там вместе с представителями местных властей Румынии они приняли резолюцию об объединении двух стран.

Как экс-президент Румынии начал политическую кампанию в Молдавии
Как экс-президент Румынии начал политическую кампанию в Молдавии

Кампания по подписанию деклараций об объединении длится в Молдавии уже несколько месяцев. Проводит ее "Блок национального единства" (БНЕ), объединяющий молдавские и румынские организации, выступающие за "восстановление исторической справедливости". Изначальной целью БНЕ было подписание декларации об объединении властями сотни населенных пунктов Молдавии (всего в стране 898 населенных пунктов). Но план оказался перевыполнен.

Цифра 100 для унионистов символическая. В этом месяце они собираются отметить сакральную дату: столетие объединения Бессарабии с Румынией, которое произошло 27 марта 1918 года. С этой целью 25 марта в центре молдавской столицы пройдет массовый митинг. "Он состоится на центральной площади Кишинева. Ожидаем, что будет больше 100 тыс. участников",- сказал "Ъ" глава БНЕ Ион Ляшенко. По его словам, на митинге будет принята резолюция об объединении, над текстом которой он и его коллеги еще работают.

Игорь Додон и поддерживающая его Партия социалистов запустили собственную кампанию - в противовес унионистской. Недавно социалисты отчитались, что в 250 населенных пунктах Молдавии приняты декларации в защиту молдавской государственности. А 7 марта господин Додон созвал Совбез страны, на котором осудил принятие прорумынских деклараций. "Совет считает эти действия грубым нарушением положений конституции, мы предлагаем изменить уголовное законодательство и ввести уголовную ответственность за подобные действия. В ближайшее время такие поправки будут разработаны и переданы парламенту",- пообещал Игорь Додон.

Как Молдавия стала проблемой для России и Запада
Как Молдавия стала проблемой для России и Запада

Молдавский президент давно добивается запрета деятельности унионистских организаций в Молдавии, но пока безуспешно. Шансы на то, что поправки, о которых он сказал на заседании Совбеза, будут приняты, тоже невелики. Большинство в парламенте контролирует Демпартия, выступающая за интеграцию в ЕС. До сих пор она не была замечена в борьбе с унионистами.

Исполнительный директор кишиневского Института стратегических инициатив Владислав Кульминский уверен, что развитие темы унионизма выгодно и называющим себя прозападными властям, и пророссийскому Игорю Додону. "Без поощрения властей принятие деклараций об объединении с Румынией было бы невозможно",- заявил "Ъ" господин Кульминский.

Эксперт напомнил, что на осень в Молдавии намечены парламентские выборы. "С учетом этого активизация унионистов дает властям возможность создать собственную повестку дня. Никакими успехами они похвастать не могут, поэтому ставка делается на геополитику. Это и прекрасный подарок социалистам, которые всю избирательную кампанию будут трубить об опасности унионизма и тем самым отвлекать избирателя от реальных проблем",- уверен господин Кульминский.

Какой Молдавии написали план объединения с Румынией
Какой Молдавии написали план объединения с Румынией

Собеседник "Ъ" отмечает, что в Молдавии есть сегмент избирателей, для которых вопрос объединения с Румынией важен. "Но большинство населения все же стоит на позициях независимости и суверенитета. Предпосылок объединения с Румынией нет еще и потому, что к такому повороту не готовы ни крупные игроки, такие как США, ЕС и Россия, ни даже сама Румыния",- заключил господин Кульминский.

Бывший депутат молдавского парламента историк Марк Ткачук уверен, что в вопросе унионизма нет серьезной идеологии. "Источник роста унионистских настроений на этот раз не какая-то волна воспоминаний о великой Румынии межвоенного периода, не рост румынского национализма. Нынешний унионизм - это унионизм граждан, потерпевших поражение в борьбе с властью, с собственным государством, которое сегодня ассоциируется не с суверенной страной, а с сотней политиков, захвативших и удерживающих власть. Унионизм - это неверие в перемены к лучшему, недоверие собственным госинститутам, это открытая гражданская капитуляция перед режимом, когда все способы перепробованы и остался единственный способ избавиться от режима - отказаться от государственности,- сказал господин Ткачук "Ъ".- Это прагматический унионизм отчаявшихся людей".

Владимир Соловьев, Кишинев
13.03.2018

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520972160
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  