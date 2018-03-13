Городки и села Молдовы начали процедуру добровольного присоединения к Румынии

23:16 13.03.2018 Молдавия не пришлась к селу



108 населенных пунктов страны высказались за объединение с Румынией



В Молдавии набирает силу движение за вхождение в состав Румынии. Уже 108 населенных пунктов - в основном села - высказались за объединение с "Родиной-матерью Румынией". В их числе родное село пророссийского президента республики Игоря Додона, который критикует идею присоединения к соседней стране. На 25 марта в Кишиневе запланирован митинг сторонников объединения с Румынией - организаторы обещают вывести на улицу не меньше 100 тыс. человек. Эксперты уверены, что в предвыборный год унионистская кампания выгодна как проевропейскому правительству страны, так и постоянно конфликтующему с ним господину Додону.



Вчера село Малкоч Яловенского района Молдавии стало 108-м населенным пунктом, подписавшим декларацию об объединении с Румынией. "В целях восстановления исторического права жить вместе с братьями из-за Прута заявляем о немедленном и безусловном объединении с Родиной-матерью Румынией",- говорится в документе, под которым стоят подписи членов сельского совета (выборный орган).



Кроме сельсоветов аналогичную декларацию подписали советы трех районов страны - Страшенского, Каларашского и Теленештского. На днях такой же документ подписали власти села Садова, где родился нынешний молдавский президент Игорь Додон, выступающий за сближение с Москвой и критикующий идею вхождения в состав Румынии. А 10 марта больше сотни мэров и членов сельских советов из молдавских населенных пунктов приняли участие в конференции в румынских Яссах. Там вместе с представителями местных властей Румынии они приняли резолюцию об объединении двух стран.



Как экс-президент Румынии начал политическую кампанию в Молдавии

Как экс-президент Румынии начал политическую кампанию в Молдавии



Кампания по подписанию деклараций об объединении длится в Молдавии уже несколько месяцев. Проводит ее "Блок национального единства" (БНЕ), объединяющий молдавские и румынские организации, выступающие за "восстановление исторической справедливости". Изначальной целью БНЕ было подписание декларации об объединении властями сотни населенных пунктов Молдавии (всего в стране 898 населенных пунктов). Но план оказался перевыполнен.



Цифра 100 для унионистов символическая. В этом месяце они собираются отметить сакральную дату: столетие объединения Бессарабии с Румынией, которое произошло 27 марта 1918 года. С этой целью 25 марта в центре молдавской столицы пройдет массовый митинг. "Он состоится на центральной площади Кишинева. Ожидаем, что будет больше 100 тыс. участников",- сказал "Ъ" глава БНЕ Ион Ляшенко. По его словам, на митинге будет принята резолюция об объединении, над текстом которой он и его коллеги еще работают.



Игорь Додон и поддерживающая его Партия социалистов запустили собственную кампанию - в противовес унионистской. Недавно социалисты отчитались, что в 250 населенных пунктах Молдавии приняты декларации в защиту молдавской государственности. А 7 марта господин Додон созвал Совбез страны, на котором осудил принятие прорумынских деклараций. "Совет считает эти действия грубым нарушением положений конституции, мы предлагаем изменить уголовное законодательство и ввести уголовную ответственность за подобные действия. В ближайшее время такие поправки будут разработаны и переданы парламенту",- пообещал Игорь Додон.



Как Молдавия стала проблемой для России и Запада

Как Молдавия стала проблемой для России и Запада



Молдавский президент давно добивается запрета деятельности унионистских организаций в Молдавии, но пока безуспешно. Шансы на то, что поправки, о которых он сказал на заседании Совбеза, будут приняты, тоже невелики. Большинство в парламенте контролирует Демпартия, выступающая за интеграцию в ЕС. До сих пор она не была замечена в борьбе с унионистами.



Исполнительный директор кишиневского Института стратегических инициатив Владислав Кульминский уверен, что развитие темы унионизма выгодно и называющим себя прозападными властям, и пророссийскому Игорю Додону. "Без поощрения властей принятие деклараций об объединении с Румынией было бы невозможно",- заявил "Ъ" господин Кульминский.



Эксперт напомнил, что на осень в Молдавии намечены парламентские выборы. "С учетом этого активизация унионистов дает властям возможность создать собственную повестку дня. Никакими успехами они похвастать не могут, поэтому ставка делается на геополитику. Это и прекрасный подарок социалистам, которые всю избирательную кампанию будут трубить об опасности унионизма и тем самым отвлекать избирателя от реальных проблем",- уверен господин Кульминский.



Какой Молдавии написали план объединения с Румынией

Какой Молдавии написали план объединения с Румынией



Собеседник "Ъ" отмечает, что в Молдавии есть сегмент избирателей, для которых вопрос объединения с Румынией важен. "Но большинство населения все же стоит на позициях независимости и суверенитета. Предпосылок объединения с Румынией нет еще и потому, что к такому повороту не готовы ни крупные игроки, такие как США, ЕС и Россия, ни даже сама Румыния",- заключил господин Кульминский.



Бывший депутат молдавского парламента историк Марк Ткачук уверен, что в вопросе унионизма нет серьезной идеологии. "Источник роста унионистских настроений на этот раз не какая-то волна воспоминаний о великой Румынии межвоенного периода, не рост румынского национализма. Нынешний унионизм - это унионизм граждан, потерпевших поражение в борьбе с властью, с собственным государством, которое сегодня ассоциируется не с суверенной страной, а с сотней политиков, захвативших и удерживающих власть. Унионизм - это неверие в перемены к лучшему, недоверие собственным госинститутам, это открытая гражданская капитуляция перед режимом, когда все способы перепробованы и остался единственный способ избавиться от режима - отказаться от государственности,- сказал господин Ткачук "Ъ".- Это прагматический унионизм отчаявшихся людей".



Владимир Соловьев, Кишинев

13.03.2018 Источник - kommersant.ru

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