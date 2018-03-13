Путин наградил ранее судимого за вымогательство Усманова орденом "За заслуги перед отечеством IV степени"

23:03 13.03.2018 Олигархам уже мало денег, Кремль осыпал их госнаградами



Российские нувориши кроме миллиардов жаждут славы и почета



Сергей Аксенов



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Алексей Сахнин



Андрей Хазин



Кажется, в России самыми уважаемыми государством людьми являются не совершившие подвиг военные или гражданские служащие, а олигархи. Если первых буквально единицы - так кажется обществу, то среди вторых чуть ли не половина списка "Форбс". Статистику награждений госнаградами состоятельных соотечественников опубликовал РБК.



По данным издания, из российских долларовых миллиардеров больше всех наград - шесть, имеет владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Следом за ним группа "четырехзвездочных" олигархов, от главы "Лукойла" Вагита Алекперова до владельца холдинга "Металлоинвест" Алишера Усманова. Глава "Русала" Олег Дерипаска с тремя наградами пока отстает.



Немало награжденных и среди топ-менеджментов госкорпораций. У лидера списка Сергея Чемезова - шесть, у Германа Грефа из "Сбербанка", Андрея Костина из ВТБ и Алексея Миллера из "Газпрома" - по четыре награды. В принадлежащих государству компаниях из первой сотни рейтинга РБК 500 госнаграды имеют более 70% первых лиц, отмечает издание.



В первой десятке рейтинга "Форбс" госнаградами отмечены все, кроме Геннадия Тимченко ("НОВАТЭК") и Михаила Фридмана ("Альфа-банк"). Из дальнейшего списка без наград остались такие не последние бизнесмены как основатель сети "Магнит" Сергей Галицкий, Евгений Касперский ("Лаборатория Касперского") или Дмитрий Каменщик (аэропорт "Домодедово").



Отмечая деятельность бизнесменов наградами, государство отдает приоритет сырьевым отраслям: металлургии и нефтянке. Строительство и ритейл менее уважаемы, а наукоемкие отрасли и вовсе не в почете. Обычно награждают по совокупности заслуг, но есть случаи, когда существует конкретный повод - например, Олимпиада в Сочи.



Процедура выдвижения на госнаграду начинается с инициативы трудового коллектива, где работает будущий лауреат, либо органов местного самоуправления. Документы доходят до главы региона, который и вносит представление к награждению президенту РФ. Если кандидатура одобрена членами президентской комиссии по государственным наградам, принимается положительное решение.



Госнаграда дает награжденному ряд преимуществ. Например, орден "За заслуги перед Отечеством" I степени гарантирует ежемесячные выплаты в размере 415% социальной пенсии - свыше 36 тысяч рублей. Вряд ли это заинтересует олигархов, но вот учет факта награждения при вынесении приговора суда им может быть полезен.



Координатор "Левого фронта", политэмигрант Алексей Сахнин считает стремление к наградам проявлением прошлого.



- По приведенному РБК перечню награжденных лиц видно кого государство считает наиболее заслуженными своими членами. Понятно, что в советское время это были бы вперемешку военные и ученые из оборонного сектора. Такие, как, например, Королев.



"СП": - Но работяги тогда тоже были. Ткачихи, шахтеры…



- Были и работяги, конечно. Но надо сказать, что и сейчас они есть, но вряд ли кто из них может похвастаться таким "иконостасом", как Алекперов или Михельсон, если судить по этой публикации.



Интересно, что это "акционерное общество Россия", этот олигархический строй сохраняется и отражается в таких, казалось бы, архаических и даже сентиментальных вещах как госнаграды. Как это было в каком-нибудь 19 веке, когда государь-император награждал своих толстопузых подданных.



Еще мне показалось интересным, что процесс награждения требует инициативы снизу. То есть сотрудники предприятий, менеджмент подает какое-то прошение, нужные документы в местные органы власти регионов, где зарегистрированы компании олигархов и где местные власти обычно являются клиентеллой этих гигантских корпоративных структур. То есть эти награды имеют некое охранное значение. Человек с большим "иконостасом", вероятно, пользуется большими гарантиями неприкосновенности собственности и это подчеркивает его рукопожатность внутри олигархической системы. Недаром к наградам стремятся в первую очередь сырьевые олигархи.



Получается, именно сырьевики являются основой сложившейся системы, а существование всех остальных - Касперского, "Яндекса", "Вконтакте" Дурова и т. п. лишь допускается. Это похоже на Московское государство 16−17 веков, когда статусные награды: шубы с царского плеча, оружие, кони и т. п. играли огромное значение для борьбы боярских фамилий вокруг трона. Странно, что в 21 веке, спустя четверть века после распада СССР, мы вернулись к таким архаическим формам социальной иерархии.



"СП": - А как это выглядит в Швеции, где вы сейчас живете?



- Поскольку здесь не было таких революционных потрясений как в России, то сохранились в первозданном виде самые разные структуры вроде дворянского общества. Есть и сравнительно новые организации - например шведский ПЕН. Нобилевский комитет - самый известный пример, но есть и масса других. Например, ассоциация работодателей, объединяющая промышленную и торговую элиту страны, типа нашего РСПП. Это консервативная среда, которая раздает свои награды, статусы, свои знаки признания. Но это не государственное, а частное дело.



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"СП": - Может одна из целей наших олигархов, стремящихся к госнаградам, постоять хоть немного рядом с президентом?



- Очень может быть. Повесить потом фотографию, где президент пожимает ему руку, в рамочке на стену. Придут в дом оперативники Следственного комитета, а у тебя на стене такое. Это может сыграть какую-то роль. Ведь внутри социальной вертикали основной ресурс элитария, бизнесмена или чиновника, - это все-таки доступ к трону. Но это, конечно, архаика. Удивительно, как за четверть века нас так сильно отбросили назад.



По мнению члена комиссии по государственным наградам при президенте Российской Федерации, академика Андрея Хазина, в последнее время практика награждений стала более сбалансированной.



- К сожалению, СМИ из людей, отмеченных обществом или государством, замечают, как правило, тех, кто может привлечь внимание в связи с какими-то скандальными обстоятельствами. Между тем, наградная практика, особенно в течение последних лет, стала существенно разнообразнее, чем, скажем, в 1990-е годы. Огромное количество наград получают люди, связанные с образованием, наукой, искусством, культурой в целом, а также много представителей рабочих профессий. Таких людей сотни.



"СП": - Неужели?



- Если изучить открытые указы о награждениях, публикуемые, в том числе на сайте российского президента, то видно, что награждения бизнесменов - это сейчас единичные случаи. Тогда как награждения трактористов, работников сталелитейных цехов, а уж тем более инженеров, учителей и врачей - это абсолютно массовое явление. Но об этом редко пишут, что крайне обидно. Ведь если человек дошел до указа президента, он много чего сделал общественно значимого. В случае учителей, его ученики могли, например, стать победителями всероссийских или международных олимпиад.

А если это человек, который работает на комбайне, то он - один из тех, кто сделал нашу страну в последние годы крупнейшим в мире экспортером пшеницы, в то время как в советское время мы были крупнейшим импортером. Эти люди заслужили свои высокие награды. Более того, после введения звания Героя Труда Российской Федерации (присваивается каждое 1 мая пяти людям) среди его обладателей всегда есть люди и рабочих профессий, и представители науки и культуры.



"СП": - А какова наградная практика за рубежом?



- Есть многосотлетняя международная практика, связанная с награждением за благотворительную деятельность. Например Климентина Черчилль, супруга британского премьера, была награждена за свою благотворительную деятельность и советским орденом Трудового Красного Знамени, и стала обладательницей одной из высших британских наград - Дамой Большого Креста ордена Британской империи. В той же Британии многие лидеры бизнеса имеют титулование "сэр", что означает, что они возведены в рыцарское достоинство. За что? За то, что построили больницу, школу, церковь, спонсируют оркестр и т. д.



Похожим образом обстояло дело и в Российской империи.



"СП": - За что как правило награждают наших бизнесменов?



- И сейчас наградная практика такова: бизнесмен не получает награду за то, что он заработал много денег, они сами и есть его награда за труд. Но вот если он финансирует и руководит спортивной организацией, подготовившей чемпионов, построил общественное здание, оборудовал больницу и т. д., вот тогда такое общественно важное служение может быть отмечено государственной наградой.



Некоторые состоятельные люди занимаются проектами, связанными с образованием, помощью детским домам, с призрением престарелых и т. д. Причем, они не пиарят эту свою работу. Что в такой ситуации может сделать для них, как отблагодарить, губернатор региона? Для этого как раз и существуют государственные награды. Как говорил многократный британский премьер Дизраэли, "дешевле дать человеку орден, чем деньги".



В этом весь смысл. Человеку дается честь. Она присваивается актом главы государства ради того, чтобы отблагодарить от имени общества за то или иное действие на благо общества.



"СП": - Но если половина российского списка "Форбс" имеет по несколько госнаград, их деяния, наверное, были бы более заметны?



- На мой взгляд, подобного рода награждений - людей, занимающихся общественно значимыми проектами и в качестве организаторов, и в качестве спонсоров, у нас как раз немного. Сейчас их единицы, при наличии многих сотен награждений абсолютно рядовых граждан, что тоже, к слову очень правильно. Причем, все претенденты на награды проходят совершенно одинаковую процедуру, очень сложную и очень длительную. Этот процесс направлен на то, чтобы люди недостойные не были среди награжденных главой государства.



"СП": А бывали и недостойные?



- К сожалению, иногда такие случаи бывали. Так, в советское время одному аферисту удалось незаконно получить звание Героя Советского Союза за подвиги, якобы совершенные во время Финской войны. Серьезный был аферист, его перед самой Великой Отечественной войной расстреляли. Еще один тип преступлений, связанных с госнаградами, - ношение знаков наград, которыми человек не награжден. Ведь в возможности ношения знаков госнаград и есть один из смыслов награждения! Государство дает человеку видимый символ того, что он что-то сделал для общества и для страны. Некоторые хотят присвоить эту честь, ничего не сделав для общества! Это совершенно недопустимо.



"СП": - Получается, в обществе честь ценится выше денег…



- Нематериальные стимулы для человека важны во все времена. Деньги приходят и уходят, ваш внук не будет помнить, в одежде какого бренда вы ходили и на какой машине вы ездили. Но рассказывая своим детям о дедушке или бабушке он может показать их орден или медаль, рассказав о том, что сделали их предки для страны и народа. И таким образом задать высокую человеческую планку и показать истинные ценности.

13.03.18 Источник - svpressa.ru

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