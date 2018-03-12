В Лондоне найден задушенным еще один беглый предатель - "подберезовик" Глушков

22:54 13.03.2018 Чем известен Николай Глушков



Полиция Лондона начала расследование обстоятельств смерти бывшего первого заместителя гендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, тело которого со следами удушения было найдено 12 марта. Подробности биографии бизнесмена - в справке "Ъ".



Глушков Николай Алексеевич родился 24 декабря 1949 года в Майкопе (Республика Адыгея). В 1972 году окончил РУДН по специальности "физика", а в 1981 году - Академию внешней торговли по специальности "экономика".



С 1986 по 1988 год возглавлял отдел внешнеторгового объединения "Продинторг". В 1988 году также - начальник сектора ВНИИ прикладных автоматизированных систем Госкомитета СССР по вычислительной технике и информатике. С 1989 года - заместитель гендиректора компании "ЛогоВАЗ" Бориса Березовского. В 1991-1995 годах руководил финансовым департаментом "АвтоВАЗа".



В феврале 1996 года был назначен первым заместителем гендиректора "Аэрофлота". В январе 1999 года генпрокуратура возбудила уголовное дело по материалам проверки компании, проведенной Счетной палатой. В частности, Николаю Глушкову и Борису Березовскому были предъявлены обвинения в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег (позже заменили на "хищение в составе организованной группы путем мошенничества").



В марте 2004 года господин Глушков был приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы, которые к тому времени уже отсидел в СИЗО. Но в июне 2004 года по ходатайству генпрокуратуры Мосгорсуд отменил этот приговор. В июле 2006 года Николай Глушков в группе лиц был признан виновными в хищении $7 млн и приговорен к двум годам условно. В 2010 году он уехал на постоянное место жительство в Лондон, где получил политическое убежище.



В марте 2017 года Савеловский райсуд Москвы, пересмотрев дело господина Глушкова, назначил ему восемь лет заключения заочно за хищение $123 млн. Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520970840

Новости Казахстана

