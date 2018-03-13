Россия-США: К открытой войне толкает трусливая политика Кремля, - "СП"

22:49 13.03.2018 Россия-США: К открытой войне толкает трусливая политика Москвы



Несмотря на предупреждение российского Генштаба, американцы могут нанести удар по Дамаску



Алексей Полубота



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Михаил Александров



Семен Багдасаров



Вооруженные силы России примут ответные меры на ракетно-бомбовый удар США по Дамаску, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. "В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - заявил Герасимов.



По словам генерала, удар американских вооруженных сил планируется по правительственным учреждениям в Дамаске. "В Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции", - уточнил начальник Генштаба.



Так же по информации Генштаба, боевики в Сирии планируют инсценировать химическую атаку. Ответом именно на этот инцидент и должен будет стать американский удар.



Накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американские вооруженные силы могут нанести удар по правительственным силам в Сирии, если боевые действия в районе Восточной Гуты не будут прекращены. Другим возможным основанием для удара со стороны США, по словам дипломата, может стать инициированная правительством Башара Асада химическая атака.



Пожалуй, впервые в постсоветской России высокопоставленный военный официально заявляет, что против США может быть применена военная сила. То есть мы стоим на пороге перехода противостояния с Западом в открытую войну?



- Я считаю, что политика постоянных уступок, двусмысленностей, увиливаний привела к тому, что американцы обнаглели до предела, - говорит ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. - И даже это заявление Герасимова нельзя назвать четким и однозначным. Оно опять сделано с досадными оговорками. Дескать, если наши военные пострадают, мы ответим. А если российские граждане в результате бомбардировки только подвергнутся риску - получается, отвечать не надо?



То есть опять военные оставили некое пространство, куда можно отступить в случае чего, заявить, что нас не так поняли.



Я всегда говорил, что трусливая политика до добра не доведет. Надо было однозначно заявить, что в случае удара по Дамаску мы в любом случае нанесем ответный удар. Если пострадают российские граждане - ударим по американским войскам в Сирии. Если наших не заденут - просто ударим по поддерживаемой США оппозиции, по так называемой Сирийской свободной армии в курдских районах Сирии. Американцы должны были получить четкий, недвусмысленный сигнал. Если они идут на бомбардировку Дамаска, они должны знать, что ответ будет неминуем.



А получается, что американцы блефуют, а Россия как бы еще их подначивает своими "оговорками".



И так давно. Например, Путин довольно долго не реагировал на новую американскую ядерную доктрину, где указано, что в ответ на обычную войну американцы готовы нанести ядерный удар по любой стране. И лишь спустя время президент России заявил о готовности действовать аналогично в случае необходимости.



Однако увертки продолжаются, и так действительно можно довести дело до реального конфликта. Наши дипломаты думают, что так лучше - играть на полутонах, но как показывает практика, в США не хотят понимать полунамеков.



С одной стороны, мне отрадно, что все же Герасимов сказал хоть что-то, что может заставить американцев задуматься, вместо того, чтобы отмалчиваться.



Но с другой стороны то, что наш Генштаб оставил себе путь к отступлению - это плохо.



"СП": - Все же заявление Герасимова скорее остановит американцев от удара по Дамаску или наоборот - подтолкнет?



- В том-то и дело, что нельзя точно предсказать, как американцы отреагируют на столь расплывчатое заявление. Если бы мы расставили точки над i, я был бы на 99% уверен, что США не рискнули бы бомбить Дамаск. А так у американцев есть свобода для маневра - предупредить заранее российское командование, ударить по тем правительственным кварталам Дамаска, где нет наших военных и т. д.



"СП": - При этом, если Сирия наш союзник, по идее мы должны отвечать на удар в любом случае?



- Конечно. Можно вспомнить Вьетнам, где мы даже не объявляли официально о своем участии. Мы поддерживали вьетнамских коммунистов, сбивали американские самолеты, о чем было хорошо известно в Вашингтоне. И в Сирии можно точно так же сбивать американские самолеты, и кивать на ПВО Башара Асада. И пусть они доказывают, что хотят. Только так мы сможем привести в чувство американцев. До этого они будут наглеть и лезть на рожон.













- Несмотря на серьезность, сделанного российским Генштабом заявления, я не исключаю, что американцы все же нанесут удар по Дамаску, - говорит директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. - Слишком обостренными стали отношения США и России в последнее время. Американцы ведут себя более чем вызывающе.



"СП": - И как реагировать России в данном случае?



- Отвечать - сбивать самолеты, беспилотники, крылатые ракеты. А потом наносить ответный удар.



"СП": - Однако это будет означать фактически переход противостояния России и США в стадию открытой войны?



- Можно и так сказать. Рано или поздно, это должно было произойти.



"СП": - С другой стороны, мы помним, что Россия в последнее время не раз пасовала перед американцами, практически не ответила на обстрел колонны, в которой погибли россияне из частных военных компаний…



- После заявления, сделанного на столь высоком уровне, пасовать нельзя. Иначе на международном уровне произойдет огромное падение авторитета нашей страны.



13.03.18 Источник - svpressa.ru

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