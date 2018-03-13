Будет весело. Новым госсекретарем США стал "ястреб" Помпео

22:24 13.03.2018 Перемены в Белом доме: почему Трамп сменил госсекретаря



Трамп назначил госсекретарем директора ЦРУ Помпео



Новый госсекретарь США Майкл Помпео, который пересядет из кресла главы ЦРУ в кресло главы Госдепа, имеет больше политического опыта, чем его предшественник Рекс Тиллерсон. Однако он занимает и гораздо более жесткую позицию во многих внешнеполитических вопросах, что лишь усилит крыло консерваторов в ведущих ведомствах США. "Газета.Ru" проанализировала, какими будут отношения Вашингтона и Москвы после кадровых перестановок в США.









Представляя нового главу Госдепа США, Трамп отметил, что хорошо узнал Майкла Помпео за время совместной работы и отметил, что он - "подходящий человек для этой работы в данный критически важный момент".



Слухи о том, что именно глава ЦРУ Майкл Помпео может сменить на посту Рекса Тиллерсона, ходили в Вашингтоне давно. Известно, что у экс-главы Госдепа - первого в новейшей истории США представителя бизнеса - давно были разногласия с президентом США.



Сам Трамп объяснил отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона расхождением позиций.



Американские СМИ сообщали о трениях между президентом и госсекретарем и даже писали, что Тиллерсон позволил себе грубо выразиться в адрес президента. После этого ему приходилось несколько раз опровергать слухи о своей отставке, которая казалась неминуемой.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке напомнила об этом, когда прокомментировала отставку Госсекретаря США Рекса Тиллерсона. "Ноябрь 2017: президент Трамп опроверг возможную замену госсекретаря Тиллерсона на главу ЦРУ Помпео. Март 2018: президент Трамп подтвердил, что Помпео займет пост госсекретаря США вместо Тиллерсона".



Ушел прагматик, пришел консерватор



Как отмечает The Washington Post, уход Тиллерсона с сожалением восприняли во многих странах и даже среди дипкорпуса США: "Многие американские дипломаты и иностранные лидеры отреагировали с недоверием, потому что они предположили, что Тиллерсон, наконец, начал осваиваться в работе".



В отличие от Тиллерсона, который ни дня не работал на госслужбе, Помпео из бизнеса в 2010 году был избран в конгресс США от Республиканской партии.



В этом законодательном органе он был членом комитета палаты представителей США по разведдеятельности. Он также входил и в комиссию конгресса, которая расследовала события в ливийском городе Бенгази, где 11 сентября 2012 года от рук радикальных исламистов погиб посол США.



Помпео известен своей достаточно жесткой консервативной позиции и связан с так называемой "Чайной партией" - неформальной политической группой внутри Республиканской партии. Он также состоял и в Национальной стрелковой ассоциации.



Помпео настаивает на возвращении в США беглого агента АНБ Эдварда Сноудена. Также он считает, что тюрьму Гуантанамо, открытую администрацией США в сентябре 2001 года на волне войны с террором, закрывать не надо.



Взгляды Помпео на многие международные проблемы созвучны взглядам руководителя Пентагона Джеймса Мэттиса, что будет способствовать сближению позиций обоих ведомств, между которыми всегда было определенное соперничество.



Жесткий подход Помпео к международной политике может значительным образом повлиять на американское дипломатическое ведомство в его взглядах на мировые проблемы. В отличие от Тиллерсона, который выступал за диалог с Москвой, пусть и ограниченный, Помпео может занять более "ястребиную" позицию. Еще будучи конгрессменом, Помпео заявил: для того, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, "необходимо изменить расчеты Путина и увеличить риски для России по передвижению войск к Киеву".



Впрочем, приход Помпео на должность главы Госдепа вряд ли серьезно ухудшит отношения двух держав, которые и так находятся на довольно низком уровне. Однако, как ранее отметил в статье для журнала Forbes политолог Арег Галстян, Помпео "является одним из самых ярых сторонников усиления санкций против России, выступает за предоставление Украине современного наступательного вооружения".



"Отношения России и США еще не прошли низшую точку"



Специалист по американскому и российскому конституционному праву и профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин считает, что еще одной возможной причиной перевода Майкла Помпео с должности директора ЦРУ могло стать проводимое спецслужбой расследование так называемого "российского вмешательства".



"Трамп хочет сказать: у вас, ЦРУ, ничего на меня нет, более того, вы вместе с ФБР работали против меня и моей команды во время избирательной кампании. Вот вам секретная информация политической разведки в госдепартаменте, если вы там что-нибудь найдете - поздравляю. Но если бы факт сговора с русскими был, вы бы давно его нашли", - пояснил эксперт.



При этом Домрин также выразил сомнение, что отставка Тиллерсона и назначение нового госсекретаря политика как-то изменит отношения Вашингтона с Москвой в лучшую сторону - напротив, отношения Москвы и Вашингтона могут ухудшаться вплоть до промежуточных выборов в конгресс США в ноябре 2018 года.



"Отношения России и США еще не прошли свою низшую точку, - констатирует эксперт. - Более того, если вы помните, были некоторые надежды на Тиллерсона, его даже награждали орденом Дружбы. Но сейчас надо быть реалистом и ждать дальнейшего ухудшения отношений".



Стоит отметить, что после ухода Тиллерсона Россия теряет и личный контакт, учитывая, что бывший глава внешнеполитического ведомства имел хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным, с которым познакомился в бытность работы в компании ExxonMobil.



Не только против России



Довольно жесткий подход новый госсекретарь демонстрировал и по отношению к КНДР, позволив себе прямые угрозы в адрес ее лидера Ким Чен Ына. Во время одного из публичных выступлений Помпео намекнул, что Ким Чен Ын может быть убит. "Что касается ситуации, если Ким Чен Ын внезапно исчезнет, учитывая историю ЦРУ, я просто не буду говорить об этом", - сказал Помпео, когда его спросили, что произойдет, если Ким скоропостижно скончается. "Кто-то может подумать, что это совпадение", - добавил он, смеясь.



Многие профессионалы разведки, комментируя слова Помпео, отмечали, что они недопустимы для человека, возглавляющего разведслужбу, к тому же в США существует негласный запрет на операции в отношении иностранных глав государств.



Подобные высказывания ставят Помпео в недвусмысленное положение, так как именно ему в качестве главы Госдепа США придется готовить встречу между Ыном и Трампом, которая может состоятся в мае.



При этом сам Трамп, представляя Помпео, выделил проблему КНДР, отметив, что новый глава Госдепа будет "противостоять нашим противникам и добиваться денуклеаризации Корейского полуострова".



Помпео также является известным противником сделки с Ираном, смысл которой сводится к снятию санкций с Тегерана в обмен на заморозку атомной программы страны. Правда, в этом он не одинок - это мнение разделяют все члены администрации Белого дома.



В то же время в назначении Помпео есть и положительный фактор. Как выходец из конгресса, он лучше знает, как работает американская политика, и может навести порядок в Госдепартаменте, который сегодня, по оценкам наблюдателей, функционирует достаточно плохо.



Несмотря на то, что со дня начала президентства Трампа прошел уже год, многие вакансии в ведомстве до сих пор не заполнены. Известно, что многие должности в Госдепе требуют согласования именно с конгрессом, и связи Помпео среди законодателей могут способствовать прохождению нужных кандидатур. Не исключено, что на должностях в ведомстве могут оказаться и некоторые конгрессмены из окружения Помпео.



Сменщиком Помпео на посту главы ЦРУ стала Джина Хаспел, которая, хоть и является первой дамой на этом посту, давно работает в разведывательном ведомстве.



Она пришла на работу в ЦРУ в 1985 году и "имеет обширный опыт работы за рубежом". Но, помимо "дежурных" характеристик, вскрываются и довольно мрачные подробности ее карьеры в спецслужбе.



В 2002 году Хэспел, например, руководила секретной тюрьмой ЦРУ "Кошачий глаз", расположенной в Таиланде. В ней содержались члены "Аль-Каиды" (организация запрещена в РФ). Еще когда Хэспел назначили заместителем Помпео в феврале 2017 года, американские газеты писали, что в 2002-2005 годах она курировала сверхсекретную программу ЦРУ, в рамках которой сотрудники спецслужбы жестоко пытали заключенных, подозреваемых в связях с "Аль-Каидой". Одного из них - Абу Зубайду - сотрудники американской спецслужбы лишали сна, замораживали в гробах и подвергали "пытке водой". В 2005 году Хэспел велела уничтожить видеозаписи пыток.



Напомним, что это были времена президента США Джорджа Буша-младшего, который дал большую власть спецслужбам после событий 11 сентября 2001 года и начала войны с террором.



Александр Братерский, Екатерина Суслова 13.03.2018, Источник - gazeta.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520969040

Новости Казахстана

