ЦРУ впервые возглавила "юбка" - куратор секретных тюрем палачка Хаспел

19:44 13.03.2018 Дональд Трамп произвел кадровые перестановки. Новым госсекретарем США назначен Майкл Помпео, до этого возглавлявший ЦРУ. Его на этом посту сменила Джина Хаспел. Про нее известно, что она могла быть причастна к пыткам в секретной американской тюрьме в Таиланде.



Рекс Тиллерсон уволен с поста Государственного секретаря США. На смену ему придет Майкл Помпео, который до сих пор был главой ЦРУ. Его должность теперь займет бывший зам Помпео Джина Хаспел, передает "ТВ Центр".



О громких перестановках сообщил лично Дональд Трамп по уже сложившейся традиции в соцсетях. Президент США поблагодарил Тиллерсона за работу и заявил, что Помпео "будет фантастическим госсекретарем". Причины своего решения Трамп назвал во время импровизированной пресс-конференции на лужайке Белого дома.



"Сейчас тот момент, когда мы оказались близки к созданию того кабинета, каким я хотел его видеть. Я уверен, Майк Помпео будет отличным Государственным секретарем. Я ему полностью доверяю. Так же, как я доверял Рексу Тиллерсону. Он прекрасно поработал и я желаю ему удачи. Мы с ним хорошо работали, но у нас были разногласия по ряду вопросов. Взять, например, сделку с Ираном. Я считаю, что она ужасна. А он считал ее хорошей. С Майком Помпео у нас похожий образ мышления", - заявил Трамп.



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ЦРУ впервые в истории возглавила женщина. Что известно про Джину Хаспел



Хаспел раньше руководила секретной тюрьмой в Таиланде, где пытали заключенных



Антон ФОКИН



В ЦРУ Джина успела поучаствовать во многих сферах работы спецслужбы



Движение за права женщин в США добралось уже и до спецслужб! Сначала первым руководителем Секретной службы (аналог нашего ФСО) в 2013 году стала Джулия Пирсон, а теперь и ЦРУ "попало под каблук". Новым главой одной из крупнейших разведслужб мира стала Джина Хаспел - кадровый сотрудник ведомства с 32-летним стажем.



В ЦРУ Джина успела поучаствовать во многих сферах работы спецслужбы. В 2002 году она возглавляла секретную тюрьму "Кошачий взгляд" в Таиланде, где, разведчики пытали заключенных. Кроме того, она занимала важный пост в руководстве антитеррористического центра ЦРУ, была заместителем директора Национальной секретной службы. В феврале 2017 года Хаспел была назначена на пост заместителя директора ЦРУ.



В биографии новой главы американской разведки есть ряд пикантных подробностей. Так, в 2005 году она приказала уничтожить доказательства применения ЦРУ пыток в отношении членов Аль-Каиды. В 2013 году ее планировали назначишь на пост главы самого важного подразделения разведки - Национальной секретной службы, но после ознакомления с ее биографией сенатский комитет по разведке отклонил кандидатуру Хаспел.



Берлинский Европейский центр конституционных прав и прав человека призвал правительство ФРГ объявить Хаспел в международный розыск за нарушение прав человека.



https://www.kp.ru/daily/26805/3840587/ Источник - tvc.ru

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