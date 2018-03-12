Купит ли "Шелл" немного "КазМунайГаза"? - О.Червинский

11:24 13.03.2018 Купит ли "Шелл" немного "КазМунайГаза"?



ОЛЕГ ЧЕРВИНСКИЙ



Готова ли вторая в мире нефтяная компания взять на себя все риски, которые сейчас, как гири на ногах, тянут КМГ на дно



На прошлой неделе, 6 марта, агентство финансовой информации Bloomberg сообщило со ссылкой на собственные источники, что англо-голландский концерн "Шелл", вторая в мире нефтяная компания по объемам добычи и рыночной капитализации, рассматривает возможность покупки доли в нацкомпании "КазМунайГаз" (КМГ).



При этом в сообщении подчеркивается, что инициатива о продаже исходила от самого КМГ, направившего соответствующее предложение в штаб-квартиру концерна.



Bloomberg предполагает, что этой сделкой акционер нацкомпании – фонд "Самрук-Казына" – предполагает повысить стоимость своего самого ценного актива в преддверии его выхода на IPO, запланированного на следующий год.



Вообще, IPO "КазМунайГаза" является такой же idee fixe наших чиновников, как строительство четвертого нефтеперерабатывающего завода или вхождение Казахстана в тридцатку самых конкурентоспособных стран мира.



Еще в 2013 году специалист широкого профиля Кайрат КЕЛИМБЕТОВ, возглавлявший в то время Национальный банк, сообщил, что "в ближайшие два года Казахстан проведет глобальное IPO национальной компании "КазМунайГаз".



Два года спустя, осенью 2015-го, председатель правления "Самрук-Казыны" Умирзак ШУКЕЕВ уточнил: "В "КазМунайГазе" предлагается консолидировать активы и подготовить сам КМГ к IPO к 2017 году, когда начнет работу финансовый центр в Астане".



А в декабре того же года КМГ попал в правительственное постановление №1141, утвердившее список объектов государственного и квазигосударственного сектора, которые планируется приватизировать в ближайшие 4 года.



И вот, наконец, в феврале 2018 года на расширенном заседании правительства с участием главы государства, было заявлено, что продажа на бирже части пакета акций "КазМунайГаза" состоится в 2019 году.



Более того, правительство, наконец-то, стало предпринимать практические шаги в этом направлении, свидетельствующие о серьезности намерений.



В частности, "КазМунайГаз" начал поглощать дочерние компании, изрядно расплодившиеся в последние годы – так, в ноябре 2017 года КМГ присоединил к себе "КМГ-Переработка и Маркетинг", контролирующее доли государства во всех трех нефтеперерабатывающих заводах.



И, судя по всему, процесс присоединения и ликвидации "дочек" в КМГ продолжится.



Сами стороны переговоров о купле-продаже категорически отказываются комментировать их ход. И это понятно – слишком многое стоит на кону.



В принципе, "Шелл" для "КазМунайГаза" – один из идеальных миноритариев. Он прекрасно осведомлен о реальной ситуации в казахстанской нефтянке – в 2013 году "Шелл", после двухлетней работы, передал Казахстану Дорожную карту научно-технологического развития добывающего сектора нефтегазовой отрасли страны.



В ней сформулированы 15 приоритетных технологических задач, которые необходимо решить в отрасли до 2025 года, что может дать экономический эффект в размере нескольких десятков миллиардов долларов.



В рамках реализации Дорожной карты "Шелл" совместно с "КазМунайГазом" открыл в апреле 2015 года в Атырау современную геохимическую лабораторию. Концерн профинансировал приобретение новейшего оборудования, провел пуско-наладочные работы и организовал обучение местных кадров для работы на нем. Новый лабораторный комплекс был безвозмездно передан "под ключ" в отечественный НИИ "Каспиймунайгаз".



После поглощения в 2016 году британской нефтегазовой компании BG "Шелл" работает теперь совместно с "КазМунайГазом" в двух из трех крупнейших проектов в Казахстане: Кашаганском и Карачаганакском, а также имеет 55% в соглашении о разделе продукции по разработке лицензионного участка "Жемчужины" в казахстанском секторе Каспийского моря и 7,4%-ную долю в Каспийском трубопроводном консорциуме.



И именно потому, что "Шелл" прекрасно знает текущую ситуацию в отрасли и внутри "КазМунайГаза", нет сомнений, что предложение о покупке доли в нацкомпании будет рассматриваться им очень и очень тщательно.



Ведь, купив миноритарный пакет (а блокирующий вряд ли будет предложен ему к продаже), "Шелл" возьмет на себя и все риски, которые сейчас, как гири на ногах, тянут КМГ на дно.



В первую очередь, это неэффективное управление, отягощенное политическим влиянием на менеджмент нацкомпании со стороны "Самрук-Казыны" и правительства.



Это более чем непрозрачная и коррупциогенная система закупок и трейдинга нефти и нефтепродуктов в нацкомпании.



Это балласт в виде социальной сферы "Озенмунайгаза" и "Эмбамунайгаза".



Это, наконец, многомиллиардные долги, которые еще предстоит выплачивать в период явно непиковых цен на нефть.



Концерн "Шелл" имеет среди мировых игроков репутацию эффективной нефтегазовой компании, нетерпимой к проявлениям коррупции и непрофессионализма в регионах, где она ведет свою деятельность.



Пойдет ли "Шелл" на революцию в отдельно взятом "КазМунайГазе", и главное: дадут ли ему ее совершить - большой вопрос.



***



О том, как создавался и вставал на ноги "КазМунайгаз", и о том, какие чудеса в нем творились и творятся – читайте в новой книге Олега ЧЕРВИНСКОГО "Черная кровь Казахстана", которая продается во всех магазинах "Меломан" и MARWIN в республике, а также в интернет-магазине meloman.kz с доставкой в любой город страны. Источник - Ratel.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520929440

Новости Казахстана

