Кто "слил" алматинскую Олимпиаду, - В.Борейко

Как проигрыш заявки Алматы на проведение зимних Игр-2022 в 2015 году связан с сегодняшней ситуацией на Кокжайлау



Олимпийская тема нынче актуальна. После завершения зимних Игр в Пхенчхане сейчас в том же южнокорейском городе проходит Паралимпиада. Наша сегодняшняя беседа – тоже о зимней Олимпиаде, но будущей, 2022 года.



Она состоится в Пекине, которому в 2015 году борьбу за право проведения проиграла южная столица Казахстана. Но разговор пойдет о делах не так давно минувших дней. И будет касаться не столько спорта, сколько совсем не спорта.



Окончание интервью с Вадимом НИ, юристом в области экологического права.









МОК требовал исключить Кокжайлау из олимпийской заявки



- Вадим, я сразу обозначу тему второй части нашей беседы – "Кто "слил" алматинскую Олимпиаду". На своей странице в фейсбуке вы опубликовали протокол об итогах тендера на разработку ТЭО (технико-экономического обоснования) горнолыжного курорта "Кокжайлау" от 11 июля 2012 года. Его выиграл консорциум в составе ТОО "ГЛК "Кокжайлау" (с казахстанской стороны) и компании Ecosign Mountain Resorts Planners Ltd. А что это за девушка и где она живет? И чем вообще занималась в этом проекте?



- Эта канадская компания была привлечена для подготовки ТЭО и разработки системного плана развития потенциальных лыжных курортов вблизи Алматы. Область исследования покрывала 2200 кв. км и охватывала значительную часть Иле-Алатауского национального парка. И я считаю, что большую роль в проигрыше заявки на проведение зимней Олимпиады-2022 в южной столице Казахстана сыграло то, что в нее пытались встроить "Кокжайлау".



- Так. Чтобы понять неочевидную пока связь между Ecosign и Олимпиадой и какое отношение она имеет к сегодняшнему дню, давайте по порядку.



- Когда составили предварительную оценку алматинской заявки, в ней было две слабые позиции. Во-первых, это рыночная составляющая: мы не могли соревноваться с Пекином в плане окупаемости, то есть в количестве привлеченных зрителей. Во-вторых – экологическая. Эксперт Международного олимпийского комитета, который делал оценку, заранее сказал: некоторые олимпийские объекты вы планируете расположить на территории национального парка, а это неприемлемо. И МОК настаивал на том, чтобы исключить урочище Кокжайлау из заявки.



Тем не менее, несколько раз предпринимались попытки включить: сначала в качестве места проведения соревнований, потом хотели разместить там олимпийскую деревню. И в конечном итоге, когда мы участвовали в обсуждении заявки с Национальным олимпийским комитетом РК, Кокжайлау было полностью из нее исключено. Но, "закрыв" слабую экологическую позицию с урочищем, по спортивным сооружениям мы стали проигрывать.



Кто сыграл ключевую роль в подготовке китайской заявки



- С другой стороны, Ecosign в 2015 году сделала на своем сайте заявление, что она сыграла ключевую роль в победе пекинской заявки:



"Ecosign Mountain Resort Planners of Whistler British Columbia хотела бы поздравить Заявочный комитет Пекина с успешно присужденной честью проведения зимних Олимпийских игр 2022 года.



Ecosign сыграла ключевую роль в подготовке китайской заявки и одержала победу над двумя другими международными фирмами за право подготовить для концептуальные планы сооружений снежного кластера и двух олимпийских деревень для спортсменов". (Перевод Вадима Ни.)



Как это понимать?



- Прежде чем вы расскажете, что все это значило, позволю себе восстановить хронологию событий - для прояснения их причинно-следственного механизма. Летом 2012 года Ecosign в составе консорциума выигрывает тендер на ТЭО ГЛК "Кокжайлау". Затем исследует огромную территорию Заилийского Алатау, изучая возможности размещения горнолыжных курортов. В том же году МОК объявляет о начале выдвижения кандидатов, готовых принять Зимнюю Олимпиаду-2022. В январе 2013 года в Алматы проходят публичные слушания, где презентуют резюме ТЭО. Значит, само обоснование уже готово. В середине августа 2013-го Алматы подает заявку на проведение Игр. Примерно в это же время - Пекин и другие города. После подачи заявки китайцами на них, по-видимому, начинает работать Ecosign: иначе как она могла сыграть "ключевую роль"? В течение 2014 года сходят с дистанции (по экономическим причинам, из-за протестов жителей и по другим резонам) Краков, Львов, Осло, Стокгольм, Барселона, Мюнхен и еще с десяток городов. Остаются два кандидата – Алматы и Пекин. В феврале 2015 года к нам приезжает оценочная комиссия МОК. Она проводит здесь четыре с половиной дня, посещает строящиеся объекты в городе, едет в горы – в Ак Булак, на Табаган, в Солдатское ущелье. В июле 2015 года на сессии МОК в Куала-Лумпуре делегации двух стран – казахстанская (во главе с премьером Каримом МАСИМОВЫМ) и китайская - презентовали заявки. Победил Пекин. Причем был миф, что мы заведомо уступали китайцам.



- Не уступали!



- Вот и я говорю. Китайцы выиграли "на тоненького": 44 голоса за них против 40 за нас. То есть Алматы реально претендовал на Игры. Здесь решающей могла оказаться – и наверняка оказалась! – любая мелочь. До подачи заявок Ecosign работала на нас, затем, с прицелом на Олимпиаду, на китайскую заявку: отвечала у них за снежный кластер. Причем мне показалось, что мастер-план олимпийской деревни в Чжанцзякоу напоминает эскиз коттеджного городка "Кокжайляу". И после этого Ecosign поздравляет Пекин с победой. Как это все понимать?



А было ли соглашение об эксклюзивности?



- В подобных случаях субподрядчики, даже если еще не выиграли тендеры, заключают с подрядчиками так называемое соглашение об эксклюзивности. То есть если я участвую в одном процессе с одной компанией, то не могу участвовать с другой.



- Но это же два разные процесса, и они не одновременные, один следует за другим: сначала разработка ТЭО в Алматы, затем подготовка пекинской заявки.



- Однако Ecosign, приступая к работе на китайцев, уже владела всей информацией об их единственном, как выяснилось, сопернике в борьбе за право проведения Игр. Эта компания знала все слабые стороны нашей заявки.



Очевидно, что китайская заявка по многим пунктам была направлена против алматинской. Если наши сделали ставку на компактность Олимпиады, то Пекин, наоборот, решил разнести объекты (снежный кластер Чжанцзякоу находится в 300 км от китайской столицы, и китайцы прокладывают туда скоростную железную дорогу. – В. Б.) – как бы лишив смысла сам принцип компактности.



Как бы то ни было, компания Ecosign владела всей детальной информацией: она провела исследования в наших горах, изучила все объекты – и после этого работает на нашего конкурента. Если те, кто с нашей стороны заключал договор с Ecosign, покажут мне соглашение, что эта компания впоследствии не будет использовать полученную информацию для иных целей, - тогда я соглашусь, что конфликт интересов снят, хотя бы формально.



Но я уверен, что такого соглашения не было. Наши вряд ли об этом даже задумались. А подумать о рисках нужно было.



Загадки снежного кластера



- Кстати, победа Ecosign в консорциуме с квазигоспредприятием на алматинском тендере была во многом предрешена, потому что его проводило акиматовское управление туризма. А вот в Китае у канадской компании были два серьезных конкурента в борьбе за право подготовить концепцию объектов снежного кластера и двух олимпийских деревень. Над ними она одержала верх, о чем с гордостью заявляет на своем сайте ("Ecosign… won a competition over two other international firms for the right to prepare the Bid Committee’s concept plans for the snow cluster venues and two athletes’ villages"). Можно предположить, что алматинский бэкграунд Ecosign сыграл определенную роль в состязании за китайский подряд. Но мы с вами же ни в чем не обвиняем компанию?



- Нет. Мы высказываем серьезные сомнения в отношении неправильного ведения дел с компанией Ecosign. Кто предложил создать этот консорциум – для меня вопрос.



- Напомню основных игроков. В 2012 году ТОО "ГЛК "Кокжайлау", которое объединилось с Ecosign в консорциум, возглавлял Александр ГУЖАВИН, генеральный директор девелоперской компании Capital Partners. КГУ "Управление туризма г. Алматы" – Бахытжан ЖОЛАМАНОВ. Городской акимат – Ахметжан ЕСИМОВ.



- Я немножко сомневаюсь, что это сам акимат вышел на Ecosign. Откуда он появился?



- Ну, из полного названия - Ecosign Mountain Resort Planners of Whistler British Columbia Ltd. – следует, что компания канадская, специализируется на проектировании горных курортов. "Пробили", навели справки, пригласили.



- И, как потом выяснилось, дали ей все карты в руки. Скорее всего, не предотвратив конфликт интересов заключением соглашения об эксклюзивности. Об этом нужно думать заранее. Тот, кто занимался, должен был понимать, что количество компаний, которые могут быть привлечены, - ограничено. Поэтому передача информации должна быть защищена. Это просто надлежащее ведение дел, которое было упущено.



- То есть вы хотите сказать, что в этой ситуации шансов за то, что наша сторона не предусмотрела соглашение об эксклюзивности, больше, чем за то, что канадская компания его нарушила.



- Думаю, что да. Ecosign может сказать: мы не исследовали потенциальные олимпийские объекты, а разрабатывали региональный план горнолыжных курортов для Казахстана. И если подать на нее в суд, полагаю, что она выиграет.



- А мы с вами не схлопочем иск за диффамацию в отношении Ecosign?



- Нет. Мы же ставим вопрос так: это казахстанская сторона должна была предусмотреть соглашение. И не говорим: Ecosign передала полученную информацию. Мы же говорим, что, в принципе, она ею владела. А если бы сказали, что информацию использовали против Алматы, это бы, безусловно, могло бы стать предметом гражданского иска против автора высказывания.



Как влияет коррупционная рента на олимпийскую смету



- Олимпиады – дело убыточное. В 2005 году я был в Монреале, где проходили летние Игры-1976. И там мне рассказали, что город выплачивал долги столько лет, сколько дней шли соревнования. Зимние Игры не такие дорогостоящие, как летние, но сильнее бьют по карману государства из-за меньшей посещаемости и окупаемости. Несколько цифр: Солт-Лейк-Сити-2002 обошелся в $2,45 млрд, Турин-2006 – в $4,37 млрд, Ванкувер-2010 – в $6 млрд. В Сочи-2014 изначальная смета в $5,6 млрд в итоге вылилась в феерическую сумму - $51 млрд. Расходы Алматы на Олимпиаду-2022 планировались скромные – всего $1,752 млрд. Но, зная роль "коррупционной ренты" в экономике России и Казахстана, можно смело предположить, что эта невеликая сумма выросла бы в разы и подломила бюджет. Я помню, как у нас многие вздохнули с облегчением, когда Олимпиада досталась Пекину. И, наверное, мы должны выразить признательность если не компании Ecosign, то нашим чиновникам, которые могли получить право на Игры, но сами отдали козыри конкуренту.



- Я был против проведения Олимпиады у нас, хотя и не заявлял это публично раньше - в силу того, что многие друзья хотели увидеть Игры в Алматы, да и непатриотично было бы выступать против своей страны. Да, я тоже благодарен, что Олимпиада не прошла. Хотя были понесены расходы.



Но для меня остался вопрос по Кокжайлау. Зачем вы (акимат и иже с ним. – В. Б.) пригласили компанию (Ecosign. – В. Б.), которая дала заключение совершенно другого характера (о том, что нужно строить курорт "Южный Каскелен", рассчитанный на 31600 лыжников в день, с гостиничным потенциалом на 28600 человек. – В. Б.), а вы его не использовали (выбрав участок Кокжайлау-Кумбель с пропускной способностью втрое меньшей – 10150 лыжников в день. – В. Б.), но компании заплатили? Значит, деньги были потрачены напрасно, к тому же вы дали компании информацию, а потом включились в гонку за Олимпиадой.



"Заявление Байбека не имеет никакой долгосрочной ценности"



- Мы вспоминаем проигрыш алматинской заявки, который случился два с половиной года назад, не просто для того, чтобы пожалеть об упущенных возможностях. Или, наоборот, еще раз порадоваться, что нас пронесло мимо такого счастья. Эта история имеет непосредственное отношение к сегодняшней ситуации на Кокжайлау. Я специально выписал слова президента Олимпийского комитета России Александра ЖУКОВА, возглавлявшего оценочную комиссию МОК. Они были сказаны на брифинге в Алматы 18 февраля 2015 года: "Никаких работ, связанных с Олимпийскими играми, не будет проводиться на Кокжайлау".



То есть официальное лицо МОК подтвердило небольшой "горнолыжный смысл" урочища. Об этом же седьмой год в один голос говорят все, кто занимается горными видами спорта: это не место для горнолыжного курорта, здесь трассы только "черные" (для экстремалов) и "зеленые" (для начинающих)! Им вторит Ecosign, сделавшая выбор в пользу "Южного Каскелена". Действительно, Кокжайлау – это не классическое ущелье, а плато. И мне пришла в голову парадоксальная мысль. Именно неприспособленность урочища под горнолыжный курорт и есть главная причина, почему лоббисты проекта продолжают настаивать на том, чтобы строить там именно горнолыжный курорт. Их интересуют не лыжи, а земля. Кокжайлау – единственный в наших горах относительно ровный участок. И притом незастроенный. Значит, "плохо лежит". Надо брать.



Что бы там ни говорил сегодня Бауыржан БАЙБЕК, будто на Кокжайлау не будет никаких коттеджей. Акимы в своих креслах, увы, не вечны, дай им бог здоровья. И у нас нет никаких гарантий, что эти слова не будут забыты или реализованы совершенно противоположным образом. Вспомним, как легко Кокжайлау из категории природоохранных территорий было выведено в земли запаса города.



- Заявление, что там не будут строиться коттеджи, не состоятельно по одной причине: изменение статуса земель. МОК выступал против строительства на Кокжайлау, так как не хотел скандала из-за того, что под олимпийский объект выведена часть национального парка. Земли запаса перешли из ведения нацпарка в компетенцию акимата. Туда проводятся коммуникации, возводится подстанция.



Что мешает там активно строить гораздо больше, чем одну гостиницу и два ресторана, кроме устных обещаний акима? Технических и юридических препятствий для этого нет. Так что заявление Байбека не имеет никакой долгосрочной ценности.



Мы же понимаем, что это урочище – как крепость, защищенная сверху горами, снизу обрывом, а от смога высотой. К ней ведет дорога, которую в крайнем случае можно перекрыть. И пропускать только жителей крепости.



- А в другом смысле - это Брестская крепость. Последний не завоеванный застройщиками участок природы.



- И такой лакомый! Во время обсуждения олимпийской заявки (я участвовал в этом процессе), еще до визита оценочной комиссии, наши ведь с легкостью отказались от лыжных трасс на Кокжайлау. Но до последнего цеплялись за то, чтобы строить там олимпийскую деревню (которую после Игр можно было приватизировать и превратить в коттеджный городок). И сдались, только чтобы заявка имела хоть какие-то шансы выиграть.



О хозяевах своего слова



P. S. Уже после беседы с Вадимом Ни я нашел в интернете прелюбопытную цитату, имеющему прямое отношение к тому, что чиновник предполагает (например, не строить коттеджи на Кокжайлау), но не он располагает.



Вот что говорил журналистам 18 мая 2012 года начальник управления туризма Алматы Бахытжан Жоламанов, находясь в самом урочище: "Первым делом мы подготовим экологический проект - только после этого будем двигаться дальше. Мы, своего рода, должны защититься перед нашими и международными экологами. Естественно, если скажут нельзя - не будет проекта (выделено мной. – В. Б.)".



Прошло почти шесть лет. Проект заморозили, потом "оттаяли". Экологи продолжают твердить: нельзя! Но ТЭО разрабатывается. А нас интригуют сказками про акима, который, как демиург, парит "над схваткой" и "не исключает отказа от строительства курорта".



А где сейчас, своего рода, Бахытжан Жоламанов? С ним все хорошо – рулит нацкомпанией "Продкорпорация". Но помнит ли кто-нибудь те его слова? Помнит ли их он сам?



P. P. S. 21 февраля на круглом столе с защитниками Кокжайлау директор ТОО "Almaty Mountain Resort" Наиль Нуров сказал: "Наша [олимпийская] заявка была отличной! И мы совсем чуть-чуть уступили Китаю. У нас уникальные возможности для ее проведения, нигде в мире нет так близко расположенных друг к другу объектов. Поэтому нельзя терять такие прекрасные возможности. На Кокжайлау также можно будет провести соревнования по нескольким видам спорта (сноуборд, фристайл и временная трасса бобслей). Будем подавать новую заявку! (выделено мной. – В. Б.)" Источник - Ratel.kz

