 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турецкая армия медленно подползает к Африну. Курды пока держатся
11:19 13.03.2018

Турки приближаются к Африну, а сирийская гвардия занимает позиции на границе с курдским анклавом

Отряды Республиканской гвардии САА разворачивают свои силы на контролируемой курдами территории в районе Африна в провинции Алеппо.

Этот шаг сделан из-за того, что турецкие войска и протурецкие боевики уже находятся всего в нескольких километрах от центра курдского района - города Африн. Гвардейцы САА создают буферную зону, чтобы остановить любое продвижение сил операции "Оливковая ветвь".

Очевидцы опубликовали кадры, как на фермах Зияра был поднят государственный флаг Сирии, блокпост на дороге заняли бойцы проправительственных сил.

Сирийская обсерватория по правам человека ("SOHR") также пишет о том, что подразделения Республиканской гвардии укрепляют позиции сирийской армии в районе Нуболь и Захраа.

Не факт, что данные подразделения сирийских сил начнут какое-то вмешательство после неудачных переговоров между Африном и Дамаском о передаче курдскими силами данного региона правительству САР.

Армия Турции и союзные ей бандформирования находятся уже буквально у порога Африна.

Поддерживаемые Турцией группировки сумели добиться значительных успехов в наступательной операции в курдском кантоне, сейчас они приближаются к столице провинции.

Города Кафр Батра, Айн-Дара, Коблу, Талаф и многие другие, расположенные между городом Африн и Джандарисом, теперь подконтрольны турецким силам.

Судя по развитию событий, можно предположить, что турки полностью окружат Африн в течение ближайшей недели. Ожидается также, что будут созданы коридоры для беспрепятственного выхода мирных жителей со своими семьями из осажденного города.

С момента начала операции вооруженными силами Турции было захвачено около 800 квадратных километров в Афринском районе.

Источник - Русская весна
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