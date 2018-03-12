 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Жестокий бой в пустыне: Как русский спецназовец Портнягин убил 14 боевиков ИГИЛ
11:17 13.03.2018

Жестокий бой в пустыне: Русский спецназовец убил 14 боевиков ИГИЛ - подробности (ВИДЕО)

Как сообщала "Русская Весна", на днях Владимир Путин рассказал о подвиге бойца спецназа Дениса Портнягина, который в неравном бою убил 14 боевиков ИГИЛ и готовился подорвать себя гранатой, чтобы не попасть в плен к джихадистам.

Многие СМИ написали про этот подвиг, почему-то опустив многие героические подробности действий солдат нашего элитного подразделения Минобороны РФ.

Съемочная группа телекомпании ВГТРК реконструировала то боестолкновение в Акербатском котле в центральной Сирии. Журналистам помогли действующие бойцы Сил Специальных операций, реально участвовавшие в той схватке, а также экипажи боевых вертолетов Ми-28.

16 августа 2017 года группа спецназа ССО на 2-х автомобилях прибыла с секретной боевой задачей на высоту, которую охранял пост Сирийской Арабской армии в районе дороги Акербат - Эс-Сухнэ (пустынная местность вблизи границы провинций Хама и Хомс).

Российские военные вышли из своих внедорожников, а сирийский солдат только успел поздороваться с ними, как был убит огнем внезапно атаковавшей пост бандгруппы ИГИЛ. Начался мощный обстрел, солдаты правительственных сил в спешке отступили, оставив позиции.

- Наш отряд тут же вступает в бой, наступают десятки террористов, - говорится в фильме. - Был ранен его командир, ранен второй офицер. Ранят всех, включая опытного пулеметчика. Остался самый молодой (ефрейтор Денис Портнягин - прим. "Русской Весны"), он берет пулемет и ведет бой.

Силы были явно не равны - боец из Саратовской области отражал атаку 40 игиловцев. Группа ССО, в которую входил ефрейтор, была совсем небольшой - 4 или 5 человек, рассказал Владимир Путин и добавил, что они выполняли задачи по наводке российской авиации.

В ходе боя одна пуля попала Денису Портнягину в шлем, вторая - в пулемет, который заклинило, но Денис продолжал отражать атаку врага гранатами.

"А когда возникла опасность их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков", - подчеркнул президент России.

Когда все сослуживцы Дениса Портнягина были ранены, он практически вызвал огонь на себя - совсем рядом, дав точные целеуказания. Минометным огнем удалось отсечь бандитов, после чего удары нанесла авиация, добавил Путин.

"Храбрые как львы"

На помощь к героическому ефрейтору и его боевым товарищам подоспела еще одна группа Сил Специальных Операций, которая и эвакуировала их.

Вместе с нашими спецназовцами подошло подкрепление сирийских военнослужащих. Увиденное по-настоящему шокировало офицера Армии Асада лейтенанта Абу Ашрафа, который запомнил тот момент до мелочей.

"Мое сердце замерло, когда я увидел российских военных, каждый из которых сжимал в руках гранату, готовый взорвать себя, но не пропустить боевиков к этому пункту. Они все - настоящие мужики, храбрые как львы", - сказал лейтенант САА.

29-летний Денис Олегович Портнягин из Ивантеевского района Саратовской области в районе Акербата уничтожил 14 террористов ИГИЛ* и вынес на своих плечах тяжесть боя с многократно превосходящими силами противника. За это он был удостоен звания Героя России.




*Запрещенная в РФ террористическая группировка

Источник - Русская весна
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