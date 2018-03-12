В Ташкенте насильно выселяют жителей домов на месте строительства Tashkent City (видео)

11:16 13.03.2018 В минувшую неделю начался снос частных домов, расположенных на массиве Укчи-Алмазар в Шайхантахурском районе города Ташкента, на месте которых запланировано строительство международного делового центра Tashkent City. Граждан, не желающих покидать свои дома, начиная с 8 марта начали выселять насильно, передает centralasian.org.



По словам очевидцев принудительного сноса, граждан, не желавших покидать свои дома, обвинили в административном правонарушении и увезли в отделение милиции Шайхантахурского района.



Как сообщили родственники этих лиц, во время задержания сотрудники милиции применяли физическую силу в отношении жителей сносимых домов. В городской мэрии заявили, что граждан, не желающих покидать дома, на месте которых запланировано строительство международного делового центра Tashkent City, "будут выселять насильно" и "жалобы в данном случае неуместны".



– Во-первых, все эти люди уже обеспечены новым жильем. Поэтому мы имеем полное право выселить их из старого жилья. Месяц назад мы отправили им уведомление об освобождении жилья. Если они не хотят освобождать свои дома по собственному желанию, то государство по-любому выселит их в принудительном порядке. Лица, которые будут оказывать сопротивление, будут привлечены к административной ответственности, – заявил сотрудник мэрии города Ташкента Бекзод Мадрахимов.



Как говорит учительница-пенсионерка Зироат из махалли "Укчи", которая расположена между станциями метро "Пахтакор" и "Бунедкор", власти и жители домов еще не пришли к компромиссу. По словам жителя массива Алмазар в городе Ташкенте Мурада Сотволдиева, сотрудники правоохранительных органов избивали людей, не желавших покидать свои дома, а после вызвали им "скорую помощь".



– Строительство новой многоэтажки в Яшнабадском районе столицы завершится через пять месяцев. А пока эти люди поживут в съемных квартирах, мы уже выдали им деньги на аренду жилья за шесть месяцев. Они получили деньги, а теперь пытаются загородить дорогу бульдозерам, чтобы потребовать с властей еще что-то, – сказал сотрудник столичной мэрии Бекзод Мадрахимов.



Общая стоимость Tashkent City составит свыше 1 миллиарда долларов.





Источник - CA-NEWS

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