Рос-ракета точечно накрыла еще один штабик "Хайят Тахрир аш-Шам" в Идлибе

11:12 13.03.2018 Мощнейший взрыв: ВКС России разнесли в щепки штаб "Аль-Каиды" в Идлибе (ВИДЕО)



Российские боевые самолеты нанесли мощные авиаудары по объектам террористов в провинции Идлиб.



ВКС России нанесли мощные удары по стратегически важным объектам террористов "Хайят Тахрир аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра", сирийская "Аль-Каида") в северной части провинции Идлиб.



В течение недели боевики атаковали и производили ракетные и минометные обстрелы осажденных исламистами городов Фуаа и Кефрая, расположенных к северу от города Идлиб.



Российская авиация пытается защитить мирное население этих окруженных населенных пунктов и уничтожить артиллерийские позиции джихадистов в этой части провинции Идлиб - у населенных пунктов Тафтаназ, Марат Мисрин и Бинниш.



По данным разведки, именно в этих районах расположены артиллерийские позиции исламистов, с которых ведется огонь по шиитским городам Фуаа и Кефрая.



Российские военные самолеты атаковали и другие цели "Джебхат ан-Нусры"* в северо-западной части города Идлиб.



Авиация ВКС РФ нанесла авиаудары высокоточным оружием по базам, местам скопления и штаб-квартире "Аль-Каиды"* (ХТШ) в городе Идлиб.



Арабские СМИ сообщают, что были использованы боеприпасы с лазерным наведением на цель.



В результате бомбардировки погибли десятки боевиков-джихадистов, среди которых были и полевые командиры.



На кадрах ниже медиа-активист бандформирований из города Идлиб снял на видео момент взрыва мощной авиабомбы, уничтожившей штаб-квартиру "Хайят Тахрир аш-Шам", которая располагалась в здании центрального банка.









* Запрещенная в РФ террористическая организация. Источник - Русская весна

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