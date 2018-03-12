Дикая дивизия. В черном списке ФМС России остается 77 тысяч кыргызстанцев

10:36 13.03.2018 В черном списке ФМС России остается 77 тысяч кыргызстанцев. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Государственной службы миграции КР Медетбек Айдаралиев.



По его словам, всего на сегодня в России трудится 640 тысяч граждан КР, что составляет 88 процентов от общего числа мигрантов.



"В 2015 году в черном списке находилось 180 тысяч наших граждан, по данным на 1 января 2017-го - 110 тысяч, на 1 января 2018-го осталось 77 тысяч человек. 50 тысяч вошли в черный список по решению суда, поэтому их выход очень трудоемкий. Вопрос по остальным 27 тысячам можем решить в этом году", - сказал Медетбек Айдаралиев.



"Мы предлагаем не включать в список тех, кто нарушил правила всего один раз - любой человек может ошибиться; а делать это только после трех нарушений. Наши коллеги с пониманием относятся к этому. Переговоры будут продолжены, 30 марта представители ЕАЭС встречаются в Москве", - добавил он.



13 марта 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Анастасия БЕНГАРД Источник - 24.kg

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