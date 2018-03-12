В Китае создадут новый правительственный орган по контролю над СМИ

10:27 13.03.2018 Власти Китая создадут новый правительственный орган по контролю над СМИ, который будет называться Главное государственное управление по делам радио и телевидения. Такой законопроект внес Госсовет КНР, сообщает сегодня, 13 марта, ТАСС.



В документе указано, что новое учреждение будет напрямую подчиняться высшему исполнительному органу Китая. Одновременно планируется ликвидировать Главное государственное управление по делам печати, издательства, радиовещания, кинематографии и телевидения. По замыслу разработчиков законопроекта новое ведомство облегчит процесс внедрения иностранных теле- и радиопрограмм на китайских телеканалах, а также будет содействовать более успешному выходу медиапродуктов КНР на внешние рынки. Источник - eadaily.com

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