Мирзиеев отжал рынок "Абу Сахий" у мужа Лолы Каримовой. На прокорм своим дочкам

10:14 13.03.2018 Госбюджет Узбекистана недополучил от прибыли рынка "Абу Сахий" $53,5 млн. Ранее рынок принадлежал мужу Лолы Каримовой-Тилляевой



Государственный бюджет Узбекистана в 2016−2017 годах недополучил от прибыли бывшего рынка "Абу Сахий" в Ташкенте 439 млрд сумов (более $53,5 млн), которые были выведены за границу, сообщила программа "Ахборот 24" телеканала "Узбекистан 24".



Как сообщали СМИ, рынок до конца прошлого года принадлежал мужу младшей дочери первого президента Узбекистане Лолы Каримовой-Тилляевой - Тимуру Тилляеву.



После преобразования в январе в комплекс "Тошкент савдо маркази" и привлечения иностранного инвестора (он не называется) увеличились поступления в бюджет, расширился ассортимент продаваемых товаров и снизились цены, говорится в сюжете, подготовленном мультимедийным центром Генеральной прокуратуры.



Одной из причин снижения цен называется уменьшение размера арендной платы. Со сменой владельца доходы от сдачи магазинов в аренду выросли в 5 раз, от аренды складов временного хранения - в 6,5 раза, от услуг автостоянки и других услуг - почти в 2 раза. Прибыль от рекламных площадей на территории рынка увеличилась в 30 раз - с 4 млн до 120 млн сумов (от $500 до $14,6 тыс).



За весь 2017 год от "Абу Сахий" поступило 82 млрд сумов ($10 млн) таможенных платежей. За три месяца работы "Тошкент савдо маркази" эта сумма уже составила 53 млрд сумов ($6,5 млн). По итогам года прогнозируется достижение показателя в 212 млрд сумов ($25.8 млн), сообщается в передаче.



Опрошенные предприниматели сообщили, что новая администрация положила конец дополнительным сборам, помимо официально предусмотренных платежей. С начала года число предпринимателей, работающих на рынке, увеличилось на 275 до 2535, передает Газета.uz. Источник - ca-news.org

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