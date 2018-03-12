КазСуд признал "Демвыбор Казахстана" беглого олигарха Аблязова - экстремистской организацией

10:10 13.03.2018 В Казахстане движение "Демократический выбор Казахстана", организованное беглым олигархом Мухтаром Аблязовым, признали экстремистским. Об этом сообщает официальный представитель Генеральной прокуратуры РК Оксана Лоскутова.

По ее словам, Генпрокуратура установила незаконую деятельность незарегистрированного движения "Демократический выбор Казахстана". Его создателем является осужденный в Казахстане к 20 годам лишения свободы М.Аблязов, признанный судом виновным в создании и руководстве преступным сообществом, в хищении и выводе из страны 7,5 млрд долларов США.



По фактам отмывания преступных доходов в ряде европейских стран в отношении Аблязова ведется расследование. В Великобритании с Аблязова и его сообщников взыскано 4 млрд долларов США, напомнила она.

"Скрываясь от правосудия за рубежом, Аблязов продолжает в противоправную деятельность, нарушая требования Конституции Республики Казахстан о запрете пропаганды и агитации насильственного изменения конституционного строя. По средствам социальных сетей, мессенджеров, а также распространения листовок с обращениями к различным группам населения Аблязов активно призывает граждан Казахстана вступать в ДВК, формирует негативный образ действующей власти и провоцирует протестные настроения, тем самым планомерно разжигая социальную вражду и рознь", - отметила О.Лоскутова.



Преступной целью руководителя ДВК Мухтара Аблязова и его активистов, как отметила представитель надзорного органа, является свержение и захват власти.

"Подобное действие по закону о противодействии экстремизму признаются политическим экстремизмом и преследуются как преступления против безопасности государства. В этой связи Генеральная прокуратура, реализуя предусмотренные законом о прокуратуре полномочия, обратилась в суд с заявлением о признании ДВК экстремистской организацией. Сегодня решением Есильского районного суда города Астаны данное заявление удовлетворено в полном объеме. Судом деятельность ДВК признана экстремисткой и запрещена на всей территории республики, в том числе путем распространения информационных материалов и использования средств массовой информации. Любое участие или финансирование деятельности ДВК повлечет уголовную ответственность", - обратилась О.Лоскутова к гражданам. Источник - ca-news.org

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