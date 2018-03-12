Механизм компенсации. Конечная цель Москвы – мирный распад США, - The Saker

08:42 13.03.2018 Тектоническое послание



Империя проходит через отрицание и злость: первые две из пяти стадий горя. В основном проявляющиеся при критике качества видеороликов, представленных Путиным, и в заклинаниях: "Эти вооружения существуют только на бумаге". Далее последуют торг, депрессия и принятие реальности.



Это механизм компенсации, все абсолютно нормально и продлится не очень долго. Надо же смягчить удар. Но политику и стратегию на этом не выстроишь.



Сначала следует своего рода откровение: развертывание новейших вооружений кардинально не изменяет ядерный баланс между РФ и США, по крайней мере в возможностях нанесения первого удара. Да, правда то, что ядерный арсенал американцев ускоренно стареет, особенно в сравнении с российскими СЯС. И правда в том, что в целом семействе технологий русские явно на годы опередили США. Но это не значит, что России удастся легко отделаться после первого удара по США (как и они не смогут легко отделаться после первого удара по России). У обеих стран более чем достаточно средств доставки ядерных боеголовок даже при уничтожении 90 процентов этих сил в случае вероятного обезоруживающего первого удара.



Суть предупреждения Путина не в том, чтобы угрожать Западу или предположить, что Россия может с успехом вести ядерную войну, – вовсе нет! Его речь – прежде всего необходимый пример публичной психотерапии. И понуждения империи перейти в следующие стадии горя – торг, депрессию и принятие.



Новые мишени поверх старых



Руководители империи и их идеологические дроны с промытыми мозгами живут в мире, оторванном от реальности.



Некоторые американские политики в глубине души поняли, что ПРО никогда и не защитила бы США от российского ответного удара. Но все дело в исконно американской психологии.



" Впервые в истории на США нацелено мощное конвенциональное оружие, способное поразить любую цель "



1. Система ПРО обещала США дать безнаказанность. Она – вместе с военным превосходством – один из величайших американских мифов. Американцы всегда стремятся достичь безнаказанности своих действий за рубежом – затопить все страны океаном огня, убийств и увечий – до тех пор, пока их родина остается неприкасаемой цитаделью. После Второй мировой войны они убили миллионы людей, а когда наступило 11 сентября (притом что это явно была операция "под чужим флагом"), страна впала в нечто, напоминающее клинический шок от потери примерно трех тысяч невинных гражданских. Советские, а позднее российские ядерные вооружения сулили миллионы смертей. Вот почему США принялись раскручивать сказки о щите ПРО, и вот почему эти сказки так для них привлекательны. И для коллективной американской души никакие факты к делу отношения не имеют.



2. Система ПРО коррумпированному ВПК, на который работают миллионы граждан Америки, дает громадные барыши. Подозреваю, что многие (большинство?) полностью понимают, что заняты бесполезной тратой средств и времени. Но пока получают деньги, им дела нет до этого.



3. Американская военная культура никогда не делала ударение на личную храбрость или самопожертвование. Сказки о ПРО уверяют американцев, что война будет вестись нажатием кнопок и работой компьютеров. А если начнут падать бомбы, то где-то далеко, пусть лучше на коричневых людей, которые для Бога не так ценны, как мы – белая "незаменимая нация".



Добавьте к этому квазирелигиозную веру в миф об американском технологическом превосходстве и вы поймете то, что начинают понимать российские руководители: их американские партнеры постепенно забывают про мишени на своих спинах.



Так что Путин просто нарисовал еще несколько мишеней для того, чтобы американские лидеры вернулись к реальности.



Целью речи президента РФ было также доказать, что и Обама ("Российская экономика разорвана в клочья"), и Маккейн ("Россия – это бензоколонка, маскирующаяся под страну") неправы. Послание правящим элитам США было простым: мы не только не отстаем технологически, но во многих аспектах опередили на десятилетия, несмотря на санкции, попытки нас изолировать, ограничить доступ к мировым рынкам, резкое падение цен на нефть.



Для поджигателей войны из Пентагона послание также было ясным и суровым – мы тратим меньше 10 процентов того, что вы расходуете на глобальную агрессию, но ответим на количественное превосходство превосходством в качестве. Проще говоря, на войну долларов ответим войной мозгов.



Американские пропагандисты, любящие твердить об использовании Россией необученных солдат и "неумного" оружия, сейчас столкнулись с неизвестной для них парадигмой – в сравнении с типичным американским российский солдат лучше обучен и оснащен, у него лучше командиры, его дух выше и воля сильнее. Для той военной культуры, которая твердит мантру о "лучших в мире" или даже "лучших в истории" солдатах, эта новая реальность стала болезненным шоком, и многие отвечают уходом в глубокое отрицание. Для тех, кто верит в исторически ложный нарратив, будто США разрушили СССР успешной гонкой вооружений, должно быть очень странно "обменяться местами" и подвергнуться риску банкротства в результате навязанной гонки вооружений.



И уж если речь зашла о банкротстве. Недавние откровения подтвердили то, о чем русские предупреждали годами: громадные суммы, израсходованные Штатами на ПРО, растрачены впустую. Москва нашла асимметричный ответ, сделавший всю систему противоракетной обороны США беспомощной и устаревшей. Более того, беспомощным и устаревшим, по крайней мере в отношении России (но и Китай подтянется), стал весь надводный флот США.



Это может иметь тектонические последствия – громадные деньги налогоплательщиков были израсходованы зря, ядерная и военно-морская стратегии США лишились смысла, разведслужбы провалились (и в добывающем, и в аналитическом звеньях), политики приняли разрушительные решения. А какие расследования это должно вызвать, какие отставки последуют и какие наказания в административном и уголовном порядке! Но ничего не случится, ни одна голова не покатится… В империи иллюзий факты не имеют никакого значения.



Зомби не скажут правды



Предсказываю, что бесполезная программа ПРО будет продолжена, словно ничего не произошло. В каком-то смысле так и есть. Зомбированной американской публике не скажут, что произошло. Те, кто поймет, будут маргинализированы и не смогут ничего сделать. А коррумпированные паразиты, гребущие миллионы и миллиарды, чтобы ничего не потерять, и не подумают выбросить на ринг полотенце. Они прибегнут к тому, что всегда делают неоконы: удвоят усилия. Так что ждите от "патриотично настроенных" конгрессменов заявлений, что они "займут твердую позицию" по отношению к "российскому диктатору" и что гордые США не поддадутся "ядерному шантажу".



" Под ударом не только континентальные США, а и все военные базы Америки по миру "



Что касается ставших ненужными ВМС США (https://svpressa.ru/war21/article/194800/), то это даже не станет темой дискуссий. Подумаешь, какой-то русский парень (я имею в виду Мартьянова) что-то там написал в Unz Review. Кому какое дело? Это, конечно, российская пропаганда. "Мы все равно № 1". Но умные ребята в ВМС (а таких там много) давным-давно знали, что происходит, но влиять ни на что не могли и хранили молчание по карьерным соображениям.



Американский миф о технологическом превосходстве так глубоко сидит в коллективной американской душе, что он стал частью национальной идентичности и его нельзя опровергнуть. Даже если бы Путин решил продемонстрировать новые вооружения вживую, то и тогда размахивающие американскими флагами зомби в СМИ, власти и обществе все равно нашли бы, как это опровергнуть, притвориться, что этого не произошло, или изобразили бы таинственную улыбку и сказали: "Да, круто, но знали бы вы, какое есть у нас сверхоружие, которое мы вам не покажем". Так что коллективное отрицание продолжится.



И тем не менее эти вооружения существуют. Как бы пропагандисты ни отрицали, произошли фундаментальные изменения. Со временем в сознание американцев просочится идея о том, что их любимая родина и они непосредственно в зоне риска. Впервые в истории на Северную Америку нацелено мощное конвенциональное оружие, способное поразить любую цель внутри страны.



В отличие от старых и недобрых МБРР крылатые ракеты крайне сложно обнаружить, они или не дают вообще, или оставляют очень мало времени для оповещения и реагирования на угрозу. Мы уже узнали о ракетах семейства "Калибр" и Х-101/102 с дальностью полета 2600 и 5500 километров. Владимир Путин объявил, что у России есть КР с ядерным двигателем с практически неограниченной дальностью и неуязвимостью. Они не дают сильный термический сигнал, их форма имеет очень низкое радарное поперечное сечение, на протяжении большей части траектории могут лететь очень низко. Пуск может быть осуществлен из того, что внешне выглядит как обычный контейнер.



Путин официально добавил к этому арсеналу крылатые ракеты с безграничной дальностью, которые в теории могут уничтожить командный пост на американском Среднем Западе, будучи выпущенными из акваторий на юге Индийского океана или Тасманова моря. А еще лучше то, что пусковой платформой может быть даже и не корабль ВМФ России, а торговое или круизное судно. Российские тяжелые транспортные самолеты тоже могут доставить эти "контейнеры" куда угодно, скажем, в Африку или в Антарктику, и оттуда можно нанести удар по городскому центру в Омахе обычной или ядерной боеголовкой. Это полностью меняет игру.



Но есть еще и торпеда с ядерной силовой установкой – подводная "крылатая ракета" способна "пролететь" и под полярной ледяной шапкой, неся ядерную боеголовку. Сейчас под ударом не только континентальные США, а и все военные базы Америки по миру.



Не будет преувеличением сказать, что для современных боевых действий эти изменения радикальны, даже революционны. И это нежелательное развитие возможности нанесения первого удара, поскольку подвергает опасности приличный сегмент ядерной триады США. Равно как и все жизненно важные военные и иные объекты страны.



Должен заявить, что вина полностью лежит на США, вышедших 13 декабря 2001 года из Договора по ПРО и проводящих надменную и безответственную политику. Более того, я уверен, что русские с радостью сядут с американцами за стол переговоров, чтобы прийти к обоюдному соглашению для восстановления "стабильности первого удара". Никто, кроме коррумпированных руководителей ВПК США, не нуждается в гонке вооружений между РФ и Америкой. Но поскольку она, вероятнее всего, продолжится (как я говорил, неоконы всегда удваивают усилия), у России будет огромное преимущество в силу двух ключевых причин.



1. США по идиотским соображениям престижа откажутся сократить свою ПРО и программу развития авианосного флота. Все средства будут направлены сверх, а не вместо уже выделенных на бесполезные и устаревшие системы. Москва истратит свои деньги на то, что важно.



2. США драматично отстают во многих ключевых сферах, где почти везде длительные циклы разработки вооружений. Даже не могу себе представить, как США выберутся из таких программ-катастроф, как прибрежное боевое судно или, что еще хуже, F-35.



Россия побеждает



Москва и Вашингтон находятся в состоянии войны по крайней мере с 2014 года. Пока она на 80 процентов информационная, на 15 – экономическая и на 5 – кинетическая. Но все это может измениться, и внезапно. Так что Россия начала готовиться к отражению обычного и ядерного удара со стороны империи.



" Время работает на Российскую Федерацию, военный баланс ускоренно смещается в ее пользу "



Реальность такова, что никто в РФ не вынашивает планов войны, заинтересован в ней или хочет ее, эта страна нуждается во многих годах хотя бы относительного мира. Время работает на Российскую Федерацию, военный баланс ускоренно смещается в ее пользу. В отличие от США, жаждущих конфликтов, войн и хаоса, Москве нужен мир для того, чтобы решить внутренние проблемы, которые слишком долго игнорировались.



Беда в том, что вся политическая система и экономика Америки полностью зависимы от постоянного состояния войны. Это в сочетании с имперским высокомерием, помноженное на нарастающую громогласную кампанию русофобии, является мощной и потенциально опасной смесью, которая не оставляет России иного выбора, кроме того, чтобы "оскалиться" и начать "бряцать оружием". Достаточно ли будет речи Путина, чтобы пробудить правящие элиты империи от галлюциногенной дремоты? Скорее всего нет. Фактически в короткой перспективе эта речь может дать обратный эффект.



Американцы запустили "майдан". Это грустно, но я ожидаю, что вскоре произойдет нечто подобное. Скорее всего это будет полномасштабное укронацистское нападение на Донбасс весной или летом – во время ЧМ-2018 по футболу. Конечно, вне зависимости от фактического исхода нападения оно никак не изменит реального соотношения сил РФ и империи. Но это будет приятно (неоконы любят месть во всех ее проявлениях). Мы также можем ожидать дальнейших провокаций в Сирии. Россия же продолжит свой текущий, откровенно разочаровывающий и даже болезненный курс, сохраняя пассивную и уклончивую позицию. Что империя и ее подхалимы предсказуемо сочтут за признак слабости. Что ж. До тех пор, пока в реальном мире сила (мягкая или твердая) империи продолжит идти на спад, а ВПК США в огромном количестве штамповать фантастически дорогие, но в военном смысле бесполезные системы вооружений, пока американские политики во всем винят "российское вмешательство", не пытаясь реформировать свою разрушающуюся экономику и инфраструктуру, пока социально-политические проблемы внутри США нарастают, план Путина будет работать.



РФ предстоит идти очень узкой дорожкой – действовать в достаточно уклончивой манере, чтобы избегать прямой конфронтации, и в то же время посылать ясные сигналы, чтобы не позволить американцам трактовать уклончивость как признак слабости и сделать реальную глупость.



Конечная цель Москвы проста и очевидна – достичь постепенного и мирного распада англо-сионистской империи в сочетании с постепенной и мирной заменой однополярного мира во главе с единственным гегемоном на многополярный, управляемый совместно суверенными государствами, уважающими международное право. Поэтому любой катастрофический или насильственный исход в высшей степени нежелателен, его следует избегать, если это только возможно.



В этой войне за будущее нашей планеты терпение и сосредоточенность будут намного важнее, чем быстродействующие реакции и беззастенчивый рекламный хайп. "Пациента" надо возвращать к действительности шаг за шагом. Речь Путина 1 марта войдет в историю как один из таких шагов. Но понадобится сделать еще много, прежде чем "пациент" окончательно проснется.



Справка "ВПК"



Автор – известный на Западе блоггер, выступающий под псевдоним The Saker (Балобан). Родился в Цюрихе (Швейцария) в русско-голландской семье. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в военных исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении государств, возникших на территории бывшего СССР. Живет во Флориде (США).



Публикуется с разрешения Unz Review с незначительными сокращениями (http://www.unz.com/tsaker/newly-revealed-russian-weapons-systems-politic...)



Андрей Раевский,

военный аналитик, писатель (США)



Перевод Сергея Духанова,

специально для "ВПК"



№ 10 (723) за 13 марта 2018 Источник - vpk-news.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520919720

Новости Казахстана

