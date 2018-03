Прайс на Терезу Чернухину. Рос-олигархи спонсируют британских "тори", - Sunday Times

08:36 13.03.2018 Тори нарушают обещание Терезы Мэй отстраниться от российских спонсоров



С тех пор как Тереза Мэй стала премьер-министром, российские олигархи и их помощники осуществили пожертвования Консервативной партии на сумму более 820 тыс. фунтов, сообщает The Sunday Times.



Мэй пообещала, что ее партия дистанцируется от российских спонсоров, как только она вступит в должность. Тем не менее, партия задекларировала пожертвования в размере 826100 фунтов от связанных с Россией сторонников с июля 2016 года, говорится в статье.



Члены кабинета министров в частном порядке обвинили премьер-министра в "безвольной" позиции по покушению на убийство бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и в "уклонении от обязательств" в связи с ее отказом предъявить обвинения Москве, пишет издание.



"Тори получили более 3 млн фунтов от связанных с Россией олигархов и их компаний, а также от лоббистов из Москвы со времен их возвращения в правительство в 2010 году. Один из самых сомнительных российских спонсоров заплатил тори за год при Мэй больше, чем за шесть лет при Кэмероне", - сообщает газета.



"Любовь Чернухина, жена бывшего путинского министра, которая отдала 160 тыс. фунтов за то, чтобы поиграть в теннис с Кэмероном, в прошлом месяце посетила мероприятие тори по сбору пожертвований и заплатила 30 тыс. фунтов за ужин с министром обороны Гэвином Уильямсоном", - говорится в статье.



"Она передала партии не менее 253950 фунтов в течение года на момент сентября 2017 года, как показывают данные избирательной комиссии. Это можно сравнить с 250432 фунтами, пожертвованными ею с 2010 года до ухода Кэмерона в отставку в 2016 году", - отмечает издание.



Лоббистская компания New Century Media, тесно связанная с Консервативной партией, получила деньги от Кремля на продвижение "позитивного имиджа" России в Великобритании в 2013 году. New Century пожертвовала 143 тыс. фунтов тори, в том числе более 24 тыс. фунтов с тех пор, как Мэй стала премьер-министром, говорится в статье.



Лондонский бизнесмен Александр Темерко перевел тори более 1 млн фунтов лично и через свои компании, включая 148 тыс. фунтов со времен вступления Мэй в должность, сообщает издание. Темерко, когда-то занимавший высокий пост в российской оборонной промышленности, играл одну из первых ролей в компании ЮКОС. Он бежал в Великобританию и активно критикует Путина, но некоторые источники в западных разведслужбах все равно смотрят на него с подозрением, пишет издание.



Тори и их компании также получали деньги, чтобы представлять интересы предполагаемых российских мошенников и членов организованной преступности, как показывают документы, с которыми ознакомилась The Sunday Times.



Андрей Павлов, российский юрист, обвиненный в масштабном мошенничестве, нанял лондонскую консалтинговую компанию GPW, чтобы не допустить введения против него санкций ЕС. В письме-соглашении об оказании услуг GPW обещает "использовать опыт" ее председателя Эндрю Фултона, бывшего офицера MI-6 и бывшего председателя шотландских консерваторов, передает газета.



12 марта 2018 г.



Кэролайн Уилер, Эндрю Джиллиган, Тим Шипмен, Ричард Кербадж | The Sunday Times Источник - inopressa.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520919360

Новости Казахстана