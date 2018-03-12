Аркадаг вновь запустил по Туркмении агит-поезда. Донести до народа...

08:23 13.03.2018 9 марта с перрона столичного вокзала в четырехдневный путь по маршруту Ашхабад-Туркменабат-Керки отправился агитационный поезд.



"Деятели культуры: писатели, фотокорреспонденты, художники, ученые, преподаватели вузов совершат путешествие, выполняя просветительскую миссию – донести до нынешнего поколения значение такого уникального явления, как Великий Шелковый путь", - сообщает госинформагентство ТДХ.



В рамках мероприятия в регионах страны будут проведены конференции и встречи с представителями местной интеллигенции.



Аналогичный агитпоезд для "пропаганды значимых достижений" страны отправляли по Туркменистану в апреле 2015 года. Тогда сообщалось, что культурная акция станет традиционной.



Напомним, что 26 января на должность зампреда кабинета министров по культуре и СМИ, ответственного за проведение подобных мероприятий была назначена Бахаргуль Абдыева, которой Гурбангулы Бердымухамедов поручил тщательно готовить запланированные на этот год торжества, которые пройдут под девизом "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути".



9 октября 2017 года была презентована книга президента "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути". Название произведения стало девизом 2018 года, а по его мотивам снимали фильм. Источник - hronikatm.com

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