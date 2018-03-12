|Аркадаг вновь запустил по Туркмении агит-поезда. Донести до народа...
08:23 13.03.2018
9 марта с перрона столичного вокзала в четырехдневный путь по маршруту Ашхабад-Туркменабат-Керки отправился агитационный поезд.
"Деятели культуры: писатели, фотокорреспонденты, художники, ученые, преподаватели вузов совершат путешествие, выполняя просветительскую миссию – донести до нынешнего поколения значение такого уникального явления, как Великий Шелковый путь", - сообщает госинформагентство ТДХ.
В рамках мероприятия в регионах страны будут проведены конференции и встречи с представителями местной интеллигенции.
Аналогичный агитпоезд для "пропаганды значимых достижений" страны отправляли по Туркменистану в апреле 2015 года. Тогда сообщалось, что культурная акция станет традиционной.
Напомним, что 26 января на должность зампреда кабинета министров по культуре и СМИ, ответственного за проведение подобных мероприятий была назначена Бахаргуль Абдыева, которой Гурбангулы Бердымухамедов поручил тщательно готовить запланированные на этот год торжества, которые пройдут под девизом "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути".
9 октября 2017 года была презентована книга президента "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути". Название произведения стало девизом 2018 года, а по его мотивам снимали фильм.