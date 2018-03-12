В туркменском концлагере Овадан-депе умер экс-руководитель следственного отдела КНБ Отузов

08:21 13.03.2018 В туркменской тюрьме Овадан-депе скончался бывший руководитель следственного отдела Комитета национальной безопасности (КНБ) Туркменистана Бегмурад Отузов. Хотя умер он еще в начале февраля, известно об этом стало лишь сейчас, пишет издание "Хроника Туркменистана".



В Овадан-депе Отузов отбывал 25-летний срок заключения. Когда родственники получили тело покойного, оно весило всего 45 кг.



В середине 1990-х годов Отузов являлся заместителем начальника следственного отдела КНБ. Приблизительно с 1997 года стал начальником следственного отдела (позднее – управления) КНБ, имел звание полковника. С 16 января 2001 года - первый заместитель генерального прокурора страны. С 9 июля 2001 года - первый заместитель хякима (главы) Лебапского велаята (области), председатель Совета по координации деятельности правоохранительных и военных органов этого региона. 2 апреля 2002 года Отузов был освобожден от должности "за серьезные недостатки, допущенные в период работы в КНБ Туркменистана", лишен воинского звания и государственных наград. В том же году он был осужден на 25 лет тюремного заключения.



Овадан-депе - политическая тюрьма, построенная во времена президентства Сапармурата Ниязова. Туркменбаши лично участвовал в проектировании тюрьмы и курировал ход строительства. Овадан-депе предназначена для содержания политических оппонентов, критиков режима и опальных чиновников. Тамошние заключенные полностью отрезаны от внешнего мира. Им не приносят газет, не дают возможности смотреть телевидение и слушать радио. Кроме того, надзирателям и охране строго запрещено разговаривать с узниками, которых содержат в суровых условиях: зимой в камерах холодно из-за отсутствия отопления, а летом невыносимо жарко, поскольку нет вентиляции. Провинившихся узников содержат в так называемых "горбатых" камерах - высота потолков в них 120 сантиметров, и заключенный не может выпрямиться во весь рост.



С 2013 года под эгидой ОБСЕ проводится кампания "Покажите их живыми!". Участники компании - правозащитные организации и гражданские активисты - требуют от властей Туркмении информации о судьбах исчезнувших в туркменских тюрьмах людей, их нынешнем местонахождении, и предоставления возможности родственникам посетить их. Большинство жертв насильственных исчезновений, как и Бегмурад Отузов, были приговорены к длительным срокам лишения свободы в конце 1990-х и начале 2000-х годов в ходе нескольких волн массовых арестов и несправедливых судебных процессов по сфабрикованным обвинениям. В большинстве случаев родственники осужденных с тех пор не получали от властей никакой информации. Многие из пропавших ранее занимали государственные должности, а потом впали в немилость у тогдашнего руководства страны.



12.03.2018 См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - hronikatm.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520918460

Новости Казахстана

