Аты-баты... В казахстанской армии рассказали о полном отсутствии уклонистов за последние 15 лет

08:11 13.03.2018 Казахстане за последние 15 лет не было ни одного осужденного за уклонение от воинской службы. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при президенте заявил замглавы департамента по делам обороны Астаны, полковник Гани Артыков. "Это явно говорит о том, что наша молодежь от службы не уклоняется", – сказал он, добавив, что максимальное наказание для уклонистов составляет три года лишения свободы.



Молодым людям, получившим повестку, полковник рекомендовал обязательно пройти медкомиссию "для себя", отметив, что не все из них в итоге попадут в войска. "Чтобы человека отправить в армию, его проверяют десять районных и десять областных врачей. Он должен быть идеален", – уточнил он. Артыков напомнил также об альтернативе для тех, кто не хочет идти в армию – граждане в возрасте от 24 лет и старше могут пройти подготовку в течение 40 суток на платной основе. Ее стоимость – 263 158 тенге ($822).



В марте в Казахстане стартует весенний призыв. В ходе него планируется отправить в армию более 17 тысяч человек. Всего в этом году на службу призовут свыше 35 тысяч молодых людей.



О том, что в Казахстане нет уклонистов, еще три года назад отчитывался замначальника департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба ВС Амантай Усербаев. По его мнению, это стало возможным благодаря улучшению дисциплины в войсках. В то же время, в ходе осеннего призыва в 2016 году, на телеканале "Хабар-24" вышел сюжет о том, что только в Астане сотрудники военкомата не смогли найти более шести тысяч призывников, многие из которых выехали из страны или сменили место жительства.



Ранее СМИ неоднократно сообщали об ужесточении требований к казахстанским призывникам. В войска, например, рекомендовали отправлять только граждан со средне-специальным и высшим образованием. А в 2012 году нынешний министр обороны республики Сакен Жасузаков (тогда он занимал пост первого замминистра) объявил, что в казахстанскую армию не будут призывать юношей ростом ниже 165 сантиметров. Источник - fergananews.com

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