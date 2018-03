ЦентрАзия | Дайте им йаду! Русские агенты отравили в Англии еще и зятя Березовского - Шуппе, - The Sun

08:05 13.03.2018 Враг Путина "отравлен": зять Березовского оказался при смерти за несколько недель до нападения в Солсбери



Бывшего зятя Бориса Березовского - Егора Шуппе - возможно, пытались отравить, передает The Sun.



"Бизнесмен Георгий (Егор) Шуппе, 46 лет, оказался при смерти, потеряв сознание", - сообщает журналист Нил Сайсон, добавляя, что он сейчас живет в бывшем особняке футболиста Джона Терри стоимостью 5 млн фунтов.



"Детективы, как утверждается, отрабатывали версию о том, что на Шуппе напал наемный убийца, подъехавший к особняку на машине. Однако расследование тихо прекратили, когда полицейские решили, что Шуппе потерял сознание по медицинской причине. Спустя десять дней его выписали из больницы, подробности предполагаемого нападения не были обнародованы", - говорится в статье.



Соседи заявляют, что власти замяли произошедший в декабре инцидент. "За три месяца до болезни Шуппе судья отклонил попытку России экстрадировать его по сфабрикованному обвинению в убийстве", - отмечается в публикации.



Один из охранников Шуппе в особняке в Оксшотте, графство Суррей, утвердительно кивнул в ответ на вопрос об отравлении. "Он сейчас в порядке. Русские теперь очень боятся после того, что случилось в Солсбери", - сказал охранник.



"Шуппе переехал в Оксшотт из Челси в прошлом году из соображений дополнительной безопасности. Особняк находится на частной земле с электрическими воротами и камерами наблюдения", - сообщает Сайсон.



Родственник Шуппе на вопрос об отравлении несколько раз сказал: "Да". "Видимо, он не хочет, чтобы о нем много знали", - добавил он.



По словам одного из соседей Шуппе, атака в Солсбери убедила его в том, что подобная попытка была предпринята и в их владениях. "Некоторые из нас и в тот момент подумали, что это было покушение. Но сейчас, после Солсбери, наши подозрения усилились. Рядом с ним все время три телохранителя", - сказал он.



В полиции графства Суррей между тем заявили: "Мы удовлетворены тем, что это был не вызывающий подозрений медицинский случай. Аресты не проводились".



