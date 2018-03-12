Проповедник Гюлен лишил Турцию канала связи с США, - Т.Ахметов

07:58 13.03.2018 Вашингтон и Анкара не в состоянии восстановить стратегическую коммуникацию



Последние несколько недель отношения Анкары с Вашингтоном подвергаются серьезному испытанию на прочность. Проблема сотрудничества США с сирийскими курдами под руководством партии "Демократический союз", которую турецкие власти считают частью террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК), привела к серьезному дипломатическому конфликту между двумя крупными членами НАТО. Примечательно, что продолжающий конфликт сторон выходит за рамки сирийского процесса и указывает скорее на сбой в системе стратегической коммуникации между Анкарой и Вашингтоном.



Турецкие власти и американцы уже давно смотрят по-разному на то, что происходит внутри Турции. Для президента Реджепа Тайипа Эрдогана внутренняя политика правительства определяется необходимостью борьбы с тремя террористическими организациями: РПК, "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) и ФЕТО, которую Анкара обвиняет в попытке военного переворота в 2016 году. Для американского истеблишмента, как внутри администрации, так и среди партий, внутриполитический курс Эрдогана все больше напоминает целенаправленную политику по уничтожению внутренней оппозиции посредством использования риторики борьбы с терроризмом.



По-разному стороны смотрят и на внешнюю политику Анкары. Так, турецкие официальные лица рассматривают сближение с Россией по военно-политическим вопросам как вынужденный шаг на фоне нежелания западных партнеров Анкары внимать ее озабоченности относительно угроз, исходящих из Сирии, Ирака и Ирана. В глазах же американских политических элит сотрудничество Турции с Россией по ряду критических вопросов, сопряженных с региональными интересами США, выглядит как сознательный вызов доминированию Вашингтона в традиционной сфере влияния на Ближнем Востоке.



При этом стороны явно пытаются сохранить стратегический диалог и готовы решать возникающие проблемы двусторонних отношений. В чем причина провала системы коммуникации США и Турции? Прежде всего необходимо подчеркнуть, что именно действия США и позиция Вашингтона в региональных вопросах, касающихся в том числе и интересов Анкары, являются определяющим фактором двусторонних отношений. По этой причине необходимо взглянуть, как турецкие правящие круги оценивают политический процесс в США.



Судя по тому, что говорят мои турецкие собеседники, Анкара считает, что президент США Дональд Трамп передал инициативу формирования повестки дня двусторонних отношений двум ведомствам – Госдепартаменту и Пентагону. При этом именно действия американских военных в Сирии вызывают шквал критики у турок. Другим важным моментом является то, что турецкие власти констатируют антитурецкие настроения в законодательной и исполнительной власти США, находящихся под влиянием сети лоббистов главного критика Эрдогана – проповедника Фетхуллаха Гюлена.



Точка зрения турецких властей на истинные причины охлаждения двусторонних отношений отражает лишь часть правды. При детальном рассмотрении отягчающих отношения проблем можно увидеть, что США не располагают эффективным инструментом давления на Анкару из-за сильных антиамериканских настроений и роста национализма в стране. Антидемократический тренд в Турции происходит на фоне ослабления сил, которые раньше выступали в роли посредника.



С другой стороны, Анкаре так и не удалось выстроить эффективную сеть лоббистов в Вашингтоне. Корни проблемы уходят в договоренности Гюлена и Эрдогана, которые до 2013 года находились в неофициальном политическом союзе. В их рамках функция общения с американской стороной, вопросы пропаганды и лоббирования в США и на Западе закреплялись за Гюленом.



Наконец, действия турецких властей в период после неудавшегося переворота в 2016 году привели к аресту значительного числа армейских офицеров, которые в рамках своих обязанностей тесно сотрудничали с западными политическими и военными ведомствами. Арест этих офицеров вызвал вполне объяснимую реакцию у руководства НАТО, заявившего, что альянс лишается собеседников в Турции.



Как показывает реакция руководства США на военную операцию Турции в северной Сирии против приверженцев "Демократического союза", Анкара склонна прибегать к крайним действиям для того, чтобы заставить своих западных партнеров прислушиваться к собственным возражениям и опасениям. Непонятно, может ли привести экспрессивная риторика турецкого правительства и угрозы Анкары в адрес американских партнеров в Сирии к прямому столкновению двух членов НАТО друг с другом. Однако надо учитывать и то, что усиление сирийских курдов воспринимается в Анкаре как вопрос, не подлежащий обсуждению.



Именно на фоне радикальных действий Турции в вопросе обеспечения собственной безопасности происходят попытки наладить доверительный двусторонний диалог. Так, визит в Анкару госсекретаря США Рекса Тиллерсона 15–16 февраля позволил союзникам по НАТО договориться о создании трех совместных комиссий, которые разрешили бы имеющиеся проблемы коммуникации.



Турецкие власти сознательно пытаются искать пути по усилению своего влияния в регионе, особенно в вопросах, которые тем или иным образом имеют значение для средне- и долгосрочных планов США. Это, в свою очередь, означает, что сотрудничество Турции с Россией не обязательно свидетельствует о желании Анкары сближаться с Москвой. Скорее речь идет о том, что турецкая дипломатия ищет пути влияния на позицию США. В этой связи российской стороне необходимо учитывать состояние диалога между Анкарой и Вашингтоном при выстраивании собственного механизма сотрудничества с Турцией.



Об авторе: Тимур Шамшидинович Ахметов – журналист-международник, независимый эксперт по Турции.



12.03.2018 Источник - Независимая газета

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