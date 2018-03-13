Россия и Турция решают судьбу Восточной Гуты, - И.Субботин

07:55 13.03.2018 Лавров и Чавушоглу обсудят эвакуацию повстанцев из пригорода Дамаска



Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл с трехдневным визитом в Москву, чтобы обсудить с российским руководством развитие двусторонних отношений и международные проблемы. В центре внимания в том числе – обострение ситуации в Сирии. В экспертной среде полагают, что для Турции сейчас важно обговорить детали эвакуации лояльных ей боевиков, которые остаются в Восточной Гуте.



"Турция придает огромное значение отношениям с Россией. Наш министр иностранных дел отправится с визитом в Москву с 12 по 14 марта, в ходе которого он обсудит подготовку к заседанию Совета сотрудничества на высшем уровне, а также примет участие в туристической выставке", – заявил ранее официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксой.



В пресс-службе МИД Турции также сообщили, что после России Чавушоглу отправится в США. "В Вашингтоне он проведет переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном", – уточнил Аксой.



Комментируя переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его турецким коллегой, которые намечены на 14 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политический диалог между Россией и Турцией характеризуется высокой динамикой контактов на высшем и высоком уровнях. "В ходе предстоящих переговоров имеется в виду сверить позиции по ключевым вопросам двусторонней повестки дня, проанализировать выполнение договоренностей, достигнутых между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудить подготовку к очередному заседанию российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня под председательством глав двух государств".



За последние дни ситуация в Восточной Гуте – пригороде Дамаска, в котором остаются боевики как умеренных, так и радикальных группировок, – обострилась. Проправительственные силы разделили мятежный анклав на несколько частей. Согласно сообщениям корреспондентов AFP и Reuters, гуманитарная обстановка в Восточной Гуте стремительно ухудшается. Ранее западные страны призывали официальный Дамаск и его партнеров в лице Москвы и Тегерана остановить наступление на пригород сирийской столицы, указывая на то, что там остаются мирные жители. Вчера российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что ведет переговоры об эвакуации больных и раненых боевиков из Восточной Гуты.



В турецкой экспертной среде считают, что и Восточная Гута, и Африн будут обсуждаться на встрече Лаврова и Чавушоглу. "По поводу Восточной Гуты не думаю, что в ближайшем будущем в ситуации произойдут кардинальные изменения, – заявил "НГ" кандидат политических наук, политолог Керим Хас. – Наверное, сирийские правительственные силы продолжат военную операцию, и турецкая сторона, несмотря на жесткую риторику, адресованную внутренней аудитории, не будет жестко противостоять российскому (и соответственно сирийскому. – "НГ") руководству. К примеру, в Африне для продвижения своей операции Турция нуждается в одобрении с российской стороны. Как вы знаете, в Восточной Гуте есть боевики "Джейш аль-Ислам", "Файлак ар-Рахман", "Ахрам аш-Шам". Некоторые их члены, как объявило недавно Министерство обороны РФ, были переправлены в Идлиб". Эксперт уточняет: не исключено, что детали дальнейшего трансфера боевиков станут предметом переговоров министров РФ и Турции.



"Но более важный вопрос – это Африн, – отметил в разговоре с "НГ" Хас. – Политическая элита Турции уже говорит, что военные силы скоро выйдут в центр Африна. Это болезненный вопрос для всех сторон, в том числе для России и для США. Министры могут обсуждать этот вопрос, но, по моему мнению, продвижение в центр Африна будет отложено до встречи Путина и Эрдогана, которая должна состояться в начале апреля. Сейчас все связано между собой – энергетические вопросы с сирийским кризисом. Например, российская сторона пытается получить разрешение на строительство нитки "Турецкого потока" на турецкой территории, но пока не получила". Если сделки и будут заключаться, то только на уровне президентов, отмечает аналитик. Пока в сфере энергетических проектов двум странам есть о чем вести переговоры.



Что касается турецкой военной операции в Африне, которая получила название "Оливковая ветвь", то апрельские переговоры президентов РФ и Турции в Стамбуле действительно должны сыграть решающую роль в том, как сложится судьба курдского анклава. Это косвенно признают в самой Турции. Ранее Чавушоглу заявил, что операция должна завершиться к маю этого года. После этого, по словам министра, Анкара не исключает проведения совместной операции с Багдадом против членов Рабочей партии Курдистана, которые базируются на иракской территории.



Игорь Субботин

13.3.18 Источник - ng.ru

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