Китай берет мировую экономику на буксир, - "СП"

00:37 13.03.2018 Китай берет мировую экономику на буксир

Съезд ВСНП дал добро на строительство "сообщества общей судьбы"



Андрей Полунин



Материал комментируют:

Алексей Маслов



11 марта в Пекине, на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) делегаты приняли крупнейший с 2004 года пакет поправок в Конституцию. Он призван идеологически трансформировать Китай в соответствии с видением генерального секретаря Компартии страны Си Цзиньпина.



Среди прочих изменений из Конституции убраны ограничения на сроки пребывания у власти председателя и вице-председателя КНР (два пятилетних срока). Это открывает дорогу к продлению полномочий 64-летнего Си Цзиньпина.



Одновременно ВСНП - высший орган госвласти КНР - согласился включить в Конституцию "Мысли Си Цзиньпина", тем самым поставив его на один уровень с основателем партии Мао Цзэдуном.



Напомним: на октябрьском съезде, представляя свои "Мысли Си Цзиньпина о социализме китайского образца в новой эре", председатель КПК отметил, что Китай доказал жизнеспособность своей модели государства, и она должна стать "новым выбором" для развивающихся стран. Теперь эти положения закреплены в Основном законе.



Как подчеркивает Си Цзиньпин, первой эрой были времена Мао, объединившего опустошенную гражданской войной страну, второй - развитие и рост благосостояния при Дэн Сяопине. В третьей, "новой" эре китайцы будут жить еще богаче и сплоченнее, а страна станет лидером мирового сообщества и примером для подражания в эпоху кризиса западной демократии.



Все эти изменения были приняты при поддержке почти трех тысяч депутатов ВСНП. Против выступили всего двое, трое воздержались.



"Законодатели на сессии согласились с тем, что внесение поправок в Конституцию отвечает чаяниям КПК и народа и одобряется как в самой партии, так и вне ее, имеет историческое значение для обеспечения процветания и прочной безопасности партии и страны", - отмечает газета "Жэньминь жибао".



И надо понимать: России перемены, которые происходят в Поднебесной, только на руку. Так, в преамбулу Конституции добавлена формула, согласно которой Китай стремится к "строительству сообщества общей судьбы" с другими странами мира, что является частью концепции "Один пояс, один путь", продвигаемой Си Цзиньпином.



Реализация инициативы "Один пояс, один путь" будет способствовать вовлечению все большего числа стран в развитие мировой инфраструктуры - железных дорог, портов, погранпереходов, информационных и финансовых центров. Институализация данной инициативы позволит увязать ее с другими проектами международного сотрудничества, - в частности, с Евразийским экономическим союзом, АСЕАН, НАФТА, Евросоюзом, Меркосур.



По мнению экспертов, "Один пояс, один путь" будет способствовать ускорению темпов развития мировой экономики. Китай - во главе этой инициативы - сможет стать движущей силой и своего рода буксиром для глобального хозяйства. А одним из предложенных маршрутов в рамках этого глобального проекта как раз и является международный коридор экономического сотрудничества Китай-Монголия-Россия.



Что меняет съезд ВСНП для Поднебесной, России и мира?



- Съезд ВСНП, одобряя "Один пояс, один путь", решает в первую очередь главную проблему самого Китая, - отмечает директор Центра стратегических исследований Китая Российского университета дружбы народов (РУДН), заведующий отделением востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. - Эта проблема - вывоз китайских товаров, которые подорожали за последние пять лет, и стали из-за этого менее конкурентоспособными.



Подорожали товары, замечу, не просто так. В Китае выросли зарплаты, объемы социальных выплат по компенсациям, пенсии. В результате, китайские товары стоят сегодня не намного дешевле, чем товары конкурентов, выпускаемые в Мексике, Аргентине и странах Юго-Восточной Азии.



С точки зрения Пекина, единственный способ удешевить товары в такой ситуации - это снизить стоимость доставки, поставив под контроль мировую инфраструктуру. Инфраструктурный проект "Один пояс, один путь" направлен как раз на решение этой задачи.



В рамках проекта многие страны, в том числе Монголия и Россия, будут превращены в своеобразные мосты по доставке китайских товаров по всему миру.



"СП": - Насколько это выгодно России?



- В теории товары по коридору Россия-Монголия-Китай могут идти по двум направлениям. Другое дело, я пока не видел расчетов, что мы можем в большом количестве поставлять в Поднебесную. Скорее всего, по дорогам, построенным на китайские инвестиции, товары будут идти, в основном, из Поднебесной в Европу и дальше.



Но Россия в любом случае получит дивиденды от участия в проекте. Это плата за транзит, новые рабочие места, плюс экономическое развитие российских регионов.



"СП": - Почему реализация инициативы "Один пояс, один путь" потребовала внесения изменений в Конституцию?



- Для Китая сейчас наступает момент истины. Поднебесная по-настоящему вступает в схватку за ведущую роль на мировой арене. Причем, не только роль экономического лидера, но и политического.



Создавая "сообщество общей судьбы" из различных стран мира, Китай в страны "Пояса и пути" собирается инвестировать. При этом Пекин поясняет, что хотел бы в известной степени контролировать еще и политические риски в этих странах. Для этого Китай заключает со странами-партнерами соответствующие договоры - чтобы быть уверенным, что в них не произойдет резких изменений, которые поставят инвестиции под угрозу.



Причем в рамках концепции "Один пояс, один путь" Китай до 90% инвестиций направляет в две сферы - дороги и энергетика. Это, на мой взгляд, хорошо видно на примере стран Латинской Америки, Африки и даже Европы.



Да, поначалу Китай инвестировал по всему миру бессистемно - вкладывал в игорный бизнес, в покупку гостиниц. Но начиная с 2017 года, зарубежные инвестиции поставлены в КНР под государственный контроль. Вывоз китайского капитала разделен на "поощряемый", "ограниченный" и "запрещенный".



К категории "поощряемый" относится капитал, который инвестируется в страны, подписавшие договоры о присоединении к концепции "Один пояс, один путь". Эти страны, замечу, полностью поддерживают китайские инициативы в энергетике и инфраструктуре.



РФ принадлежит ко второй группе стран, вывоз китайского капитала в которые ограничен. Эти страны либо намерены присоединиться к проекту в будущем, либо настаивают на инвестициях в другие области, помимо энергетики и дорог.



Наконец, Пекин прямо запретил инвестиции в игорный бизнес.



Такой политикой, по сути, китайское государство пытается поставить сектора зарубежной промышленности под контроль. И на реализацию этого масштабного проекта Си Цзиньпину банально не хватает двух сроков - речь идет о коренной перестройке Китая.



Поэтому для Китая внесение изменений в Конституцию - это, прежде всего, фиксация концепции, которую воплощает Си Цзиньпин. Она заключается в максимальном расширении влияния Поднебесной в мире, в поддержке китайского бизнеса, а также борьбе с коррупцией в самом Китае.



В крупном выигрыше остаются и страны, являющиеся главными получателями китайских инвестиций. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520890620

Новости Казахстана

