 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Культ личности по-китайски. Си Цзиньпину разрешили править пожизненно, - Д.Мельников
00:29 13.03.2018

Культ личности по-китайски

В ходе проходящей сейчас 1-й сессии Всекитайского съезда народных представителей (ВСНП) 13-го созыва были приняты изменения в Конституцию КНР, которые предусматривают закрепление за Си Цзиньпином роли фактически единоличного пожизненного руководителя страны, коль скоро сняты просуществовавшие несколько десятилетий подряд жесткие ограничения пребывания на высшем посту Китая более двух пятилетних сроков. Все это, конечно, дается Си и его верным последователям не без труда – работу ВСНП пришлось продлевать на пять дней.

Переизбрание в конце октября 2017 года Си Цзиньпина на пост Генерального секретаря ЦК Компартии Китая было воспринято в медийном пространстве в целом спокойно. А между тем руководящая роль за Си была закреплена не где-нибудь, а непосредственно в уставе КПК, такой чести удостаивались лишь Мао Цзедун и Дэн Сяопин. Надо отметить, что даже устав нашей ВКП(б) образца 1939 года, когда власть была сосредоточена фактически в руках одного человека, содержал ссылки лишь на идеи марксизма-ленинизма – в нем нет ни слова о руководящей роли "вождя всех народов". Так что по этой части китайские товарищи нас явно превзошли. Напомним, китайская компартия является крупнейшим политическим объединением в мире – в ней состоят десятки миллионов человек.

Однако в условиях острой фракционной борьбы во внешне кажущейся монолитной политической, военной и экономической элите нашего бывшего союзника по социалистическому лагерю единомыслия явно не наблюдается. Наверно поэтому в ходе сессии ВСНП Си и объявил о создании так называемого Национального фронта в качестве противовеса старым структурам.

Такой поворот говорит о том, что отношения стратегического партнерства между нашими державами будут развиваться, коль скоро у руля Китая остается человек, поднявший столь важное для нас в условиях санкций двустороннее сотрудничество на небывалую высоту. Однако не все так гладко, как это может показаться на первый взгляд.

Начнем с того, что Си известен своим неизменным стремлением обеспечить дальнейшее экономическое развитие своей страны за счет рыночных механизмов. Достаточно сказать, что его программная платформа, озвученная еще в 2013 году в момент прихода к власти, красноречиво говорит именно об этом. Взять хотя бы разрешение на продажу по рыночной стоимости крестьянами наделов, предоставленных им в долгосрочную аренду. Не нужно быть сколь-нибудь великим экономистом, чтобы понять, что такие меры уже в обозримом будущем могут привести к концентрации земель в руках тех, у кого есть достаточные денежные средства. И никакие ограничения роли играть не будут. Так и до социальных потрясений недалеко...

Еще один нюанс – Си даровал иностранным компаниям доступ в прежде запретные для них сферы, такие как банковское дело, социальные услуги, строительство. Для любого другого государства подобный сценарий нес бы значительные риски – немало случаев, когда зарубежные банки начинали диктовать свои правила игры. Конечно, для великой восточной державы все пока складывается благополучно – слишком велики финансовые ресурсы, но при неблагоприятном сценарии все может измениться. Кстати, в немалой степени благодаря этим мерам и получил право осуществления операций на территории КНР наш Сбербанк. Серьезный шаг был сделан в этом году, когда последние ограничения на проникновение иностранцев, за исключением стратегически важных отраслей и оборонки, были окончательно сняты. Одним из проводников китайской версии неолиберализма выступает придерживающийся прозападных взглядов вице-премьер Лю Хэ.

Конечно, Си Цзиньпин и его сторонники понимают, что снятие всех запретов на использование чисто рыночных, по существу капиталистических методов управления уже привело к возникновению проблем, присущих государствам с рыночной экономикой.

Прежде всего, это прозябание населения за чертой бедности. Видимо в этой связи была принята адресная программа поддержки малоимущих семей и социально уязвимых групп населения – инвалидов, пожилых и т.д. Определенные шаги предпринимаются и по дальнейшему развитию пенсионной системы, которая находится в Китае, строго говоря, в зачаточном состоянии. Но, тем не менее, негатив никуда не делся – в некоторых регионах китайцы не имеют денег даже на покупку чая. О многом может говорить и тот факт, что даже считающие себя зажиточными крестьяне не имеют полноценного водоснабжения, а вместо дров используют кукурузные кочерыжки или бытовые отходы.

Причина пробуксовки социальной политики Си заключается в ее явных нестыковках. Например, снятие запретов на регистрацию селян в городах, за исключением крупных, привело к массовому оттоку сельского населения, которое, будучи готово трудиться за любые деньги, по факту лишь увеличивает прослойку бедных.

С этого угла зрения можно рассматривать и решение Си Цзиньпина о создании огромной Шанхайской зоны свободной торговли. Да, оно принесло немало экономических дивидендов. Но не надо забывать и о том, что подобным образом и без того зажиточные южные приморские регионы страны получили еще одну возможность наращивания и без того немалого экономического потенциала, а значит, и дальнейшего повышения уровня жизни. В бедных западных и "середняцких" северных регионах подобные шаги расцениваются весьма неоднозначно. Не прибавляет оптимизма и существование районов с явно выраженными национальными проблемами, а точнее очагами сепаратизма, такими как Синьцзян-Уйгурский автономный район.

Узел упомянутых выше противоречий затягивается с каждым годом все туже, все больше углубляется пропасть между различными социальными группами. Например, немалая часть городских жителей Поднебесной, которые автоматически причисляют себя отнюдь не к бедно живущей крестьянской массе, даже узнав о страшном диагнозе, отказывают себе в проведении сложных и потому дорогостоящих операций, боясь, что это станет неподъемной ношей для их родных и близких. На противоположном полюсе пребывают представители отнюдь не собирающейся расставаться с атрибутами сладкой жизни "элиты".

Надо ли говорить, что подобное расслоение в обществе отнюдь не способствует тому, чтобы китайский социум представлял собой нерушимый монолит.

В этих условиях для Си важно, чтобы потомки Конфуция вновь почувствовали себя единым целым, как это было сразу после образования КНР.

Поэтому он и его команда параллельно с упомянутыми выше чисто рыночными мерами используют инструментарий прошлых эпох. Они понимают, что значительная часть населения ностальгирует по эпохе Мао Цзедуна, основной отличительной чертой которой было, хотя бы показное, стремление к равноправию. В нынешних условиях, когда китайское общество впитало множество элементов капитализма, социальную справедливость, конечно, можно лишь изображать. Наверно, не случайно антикоррупционный лозунг Си Цзиньпина "бить и тигров и мух" до боли напоминает один из призывов "Великого кормчего". Впервые за многие годы на скамье подсудимых – крупные чиновники. Взять пример того же члена ЦК КПК Бо Силая, хотя и там без политической подоплеки не обошлось.

Другая сходная с Мао идеологическая опора Си – строительство армии, "которая способна победить в войне" и, по всей видимости, тесно связанная с этим лозунгом идея полного объединения страны, включая Тайвань – в свое время "Великий кормчий" почти достиг этой цели. Весьма симптоматичным в этой связи можно назвать периодическое появление Си в военной форме – тем самым нынешний правитель Срединного государства показывает своим солдатам, что он с ними одной крови. Как относятся китайские люди в погонах к подобным моментам – вопрос открытый, ведь многие из них не поддерживают устремления Си реформировать армию и иные силовые структуры. Поэтому, судя по надежной информации с мест, идет скрытый саботаж указаний Си поддерживать режим санкций в отношении Северной Кореи – ее рассматривают в качестве союзника и аванпоста в противостоянии Западу.

В этом контексте идет усиленная пропаганда заслуг Мао в строительстве нового Китая. Вот только сможет ли одновременно удержаться Си от русофобского крена, столь свойственного тому же Мао?

Ведь даже положения школьной программы о том, что Россия захватила часть территорий Китая, никто и не отменяет. Кто может дать гарантию того, что в случае усиления социального напряжения, что вполне вероятно, в качестве средства "выпустить пар", руководство КНР не станет поднимать вопрос о возврате этих земель...

Дмитрий Мельников

12.03.2018

Источник - stoletie.ru
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Новости Казахстана

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