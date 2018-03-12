 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане арестован бывший главный тюремщик страны А.Шодиев
22:13 12.03.2018

В Узбекистане арестован 56-летний Абдукарим Шодиев, который до февраля 2018 года возглавлял Главное управление исполнения наказаний (ГУИН). Об этом сообщает "Озодлик" со ссылкой на главу Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурата Икрамова.

По его словам, Ташкентский городской суд по уголовным делам избрал для Шодиева меру пресечения в виде ареста 9 марта. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 301 ("Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти") и 230 ("Привлечение невиновного к ответственности"). Ему грозит до 20 лет заключения.

Шодиев был задержан в рамках уголовного дела Шухрата Гулямова – бывшего первого заместителя председателя Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, который, по словам президента Шавката Мирзиеева, приговорен к пожизненному заключению. Бывший глава ГУИН является также фигурантом дела Тоймуроза Алимова - бывшего замначальника управления СНБ Узбекистана по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, который обвиняется в убийствах и пытках.

Сурат Икрамов заявил о готовности выступить в суде против Шодиева, рассказав о применении им и его подчиненными пыток и жестоком обращении с заключенными. По словам главы ИГНПУ, пытки в узбекских колониях – дело рутинное, а Шодиев лично требовал их применять к заключенным, на его совести – мучения сотен людей.

В пенитенциарной системе Шодиев работал с 1999 года. Шесть лет занимал должность заместителя начальника ГУИН. Возглавил управление в 2005 году. Потеряв этот пост в конце февраля 2018 года, Шодиев стал преподавать в Академии МВД. Его сменщиком в должности главы ГУИН стал Бахромбек Адилов.

12.03.2018

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520881980
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