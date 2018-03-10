Афганские силовики сообщили об освобождении от "иранских талибов" района Анар-Дара на западе страны

21:13 12.03.2018 Более 60 боевиков движения "Талибан" убиты в боях за административный центр уезда Анар-Дара западной афганской провинции Фарах. Со стороны афганских военнослужащих погибли около 20 человек и более 10 тяжело ранены, сообщил корреспонденту "Ферганы" представитель МВД Афганистана Насрат Рахими.



По его словам, в ходе трехдневных боев к полудню 12 марта военные освободили захваченный талибами район Анар-Дара и восстановили контроль над его одноименным административным центром. "Боевики "Талибана" смогли на некоторое время захватить Анар-Дару, которую они атаковали с 10 марта. Но 12 марта утром к правительственным силам прибыло подкрепление, боевики не смогли противостоять контратаке пехоты, поддержанной ударами с воздуха. Сейчас Анар-Дара полностью под контролем военных. Несколько талибов еще находятся в окружении", - утверждает Рахими.



Движение "Талибан" в свою очередь рано утром 12 марта распространило заявление, в котором извещало, что Анар-Дара полностью захвачена ими, а над административным центром вместо флага афганского правительства вывешен белый флаг талибов. В результате талибы захватили и вывезли из Анар-Дары три военных автомобиля Hummer и несколько десятков единиц оружия.



Несмотря на заявление МВД о возвращении административного центра района Анар-Дара под контроль властей, из Кабула и провинции Фарах продолжают поступать противоречивые данные об успехах военных.



Угроза Анар-Даре не была неожиданной для властей. Как передает наш корреспондент, председатель городского совета провинции Фарах Фарид Бахтавар еще 10 марта извещал местные СМИ, что несколько сотен хорошо вооруженных боевиков талибов в одном из центральных районов Фараха - Балабулуке, расположенном в 15 км от Анар-Дары, атаковали солдат афганской национальной армии, в результате чего погибли 18 солдат афганской армии, а четверых талибы взяли в плен.



Представители органов госбезопасности Афганистана утверждают, что талибы, которые недавно появились в Фарахе, хорошо вооружены и прошли военную подготовку в лагерях на территории Ирана, где иранские военные снабдили их российским оружием. В этой связи афганские военные сейчас говорят об "иранских талибах", которые, в частности, могут угрожать проведению газопровода ТАПИ в провинциях, близких к территории Ирана.



Бывший губернатор провинции Фарах Мухаммад Ариф Шахджахан, ушедший в отставку в январе этого года на фоне общественных протестов, 10 марта в интервью афганским СМИ сказал, что в провинции находятся более 4000 хорошо вооруженных боевиков "Талибана". При этом он отметил, что талибы оснащены новым российским вооружением. "Доказательством служат более десяти талибов, взятых в плен в конце 2017 года, когда я был губернатором. У них было новое российское оружие, мы изъяли приборы ночного видения российского производства, которые обладают очень большой дальностью действия", - заявил Мухаммад Ариф Шахджахан. По словам бывшего губернатора, задержанные боевики признались, что их тренировочные лагеря находятся в приграничных с Ираном районах в провинции Фарах.



Провинция Фарах имеет с Ираном общую границу протяженностью в 300 километров. Через некоторые ее участки, по словам жителей приграничных районов, спокойно можно перейти в Иран и вернуться обратно. Значительная часть наркотрафика из Афганистана в Иран проходит именно через эту границу. Источник - fergananews.com

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