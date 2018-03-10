Умер знаменитый кутюрье Живанши

19:30 12.03.2018 Живанши (на фото - с моделью Иман в 2002 году) был одним из столпов французской моды



В возрасте 91 года скончался создатель одного из домов высокой моды Юбер де Живанши, сообщил его помощник.



Модельер, среди знаменитых клиенток которого были первая леди США Жаклин Кеннеди и актриса Одри Хепберн, умер в субботу 10 марта.



"Месье де Живанши скончался во сне, - заявил его компаньон, также модельер Филипп Вене. - Его племянники, племянницы и его дети разделяют боль этой утраты".



Модный дом Живанши также подтвердил кончину своего основателя.



С первого показа своих моделей в 1952 году до отставки с поста главы модного дома в 1995-м Юбер Таффен де Живанши был одним из законодателей парижской моды.



Самым известным образцом его элегантного стиля было черное платье героини Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани".



Основанный им дом был в 1988 году продан компании LVMH (Moët Hennessy - Louis Vuitton). Источник - bbc.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520872200

Новости Казахстана

