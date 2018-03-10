В Непале разбился пассажирский Bombardier - 49 погибших, есть выжившие

19:28 12.03.2018 Авиакатастрофа в Катманду, 49 погибших. Что известно













Как минимум 40 человек погибли в катастрофе



Самолет с 71 человеком на борту разбился при посадке в аэропорту Катманду. Как сообщил представитель местной полиции, погибли 49 человек. Многие пассажиры получили травмы.



Самолет по неясным пока причинам совершил жесткую посадку, съехал с взлетно-посадочной полосы и выехал на футбольное поле. После крушения самолет загорелся и практически полностью сгорел.



Авиакомпания обвинила в трагедии диспетчеров аэропорта, непальские власти в ответ заявили, что самолет совершил "необычную" посадку.



Турбовинтовой самолет Bombardier Dash 8 Q400 прилетел в Катманду из столицы Бангладеш Дакки. Он эксплуатировался 17 лет.



"Шансы обнаружить кого-либо еще в живых малы", - сообщил агентству Франс пресс представитель властей Гокул Бандари.



Это самая крупная по числу жертв авиакатастрофа в Непале за последние 26 лет.



Спасатели вытаскивают пассажиров из-под обломковПравообладатель иллюстрации Saroj Basnet

Image caption

Спасатели вытаскивают пассажиров из-под обломков



Как произошло крушение?



Согласно информации сайта FlightRadar24, самолет совершал посадку в аэропорту Трибхуван в 14:20 по местному времени.



При заходе на посадку самолет затрясло, он, как сообщают представители аэропорта, задел забор вылетел на футбольное поле, находящееся рядом с посадочной полосой. Затем загорелся загорелся и развалился на части.



"Самолету разрешили сесть с южной стороны взлетно-посадочной полосы, но он почему-то приземлился с северной", сказал представитель управления гражданской авиации Непала.



Карта аэропорт Катманду

Один из выживших пассажиров рассказал, что перед крушением самолет сильно затрясло, а затем последовал удар.



Другой выживший, турагент из Непала Басанта Бохора, так же описал произошедшее. По его словам, взлет в Дакке был нормальным, но перед посадкой самолет начало сильно трясти, а затем был громкий удар.



"Я сидел у окна и потому смог выбраться. Не помню, что было со мной после этого, кто-то отвез меня в больницу Синамангал, и оттуда друзья перевезли меня в Норвик. У меня ранения головы и рук, но мне повезло, что выжил", - говорит Бохора.



Что известно о погибших?



Власти сообщили Би-би-си, что в самолете было около 67 человек и четыре члена экипажа.



Известно, что среди пассажиров было 33 непальца, 32 бангладешца, один китаец, и один мальдивец.

◾"Тут уже никого не встречают, разбился самолет"

◾Ан-148 - плохой или хороший самолет?

◾В Шереметьево выкатился за пределы полосы пассажирский самолет



Из 49 погибших 31 скончался в аэропорту, девять - в больнице, рассказали Би-би-си источники в полиции. Еще девять человек так и не были найдены.



Из 22 раненых несколько человек находятся в критическом состоянии.



На фотографиях очевидцев виден дым, поднимающийся с посадочной полосыПравообладатель иллюстрации Twitter/@Bishnusapkota

Image caption

На фотографиях очевидцев виден дым, поднимающийся с посадочной полосы



Причина крушения



Причина авиакатастрофы остается неясной. Представители аэропорта говорят, что при приземлении самолет вышел из под контроля экипажа.



Анонимный источник агентства Франс пресс в аэропорту заявил, что могло произойти недопонимание между управлением воздушным движением аэропорта и пилотом по поводу того, на какую полосу приземляться.



Свидетели говорят, что крушение произошло при второй попытке пилота приземлиться, затем он врезался в постройку на футбольном поле недалеко от посадочной полосы и загорелся.



Из самолета извлекли черные ящики, в ближайшее время их изучат.



В гористой местности Непала нередко случаются авиакатастрофы.



В 2016 году турбовинтовой самолет врезался в гору в Непале, 23 человека погибли.



В 1992 году самолет авиакомпании Thai Airways, вылетевший из Бангкока, разбился при посадке в аэропорту Трибхуван. 167 пассажиров погибли. Источник - bbc.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520872080

Новости Казахстана

