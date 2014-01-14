Дамир Сагынбаев назначен секретарем Совета безопасности Кыргызстана

18:34 12.03.2018 Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Сагынбаев Дамир Казакович назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики.



Дамир Сагынбаев родился в 1974 году в городе Токмак Чуйской области. Образование высшее. В 1995 году окончил Бишкекскую высшую школу МВД КР по специальности "юрист-правовед". Кандидат юридических наук. Имеет классный чин - советник государственный службы 1 класса, специальное звание - полковник милиции.



1991-1995 гг. - курсант Карагандинской высшей школы МВД СССР, Бишкекской высшей школы МВД КР;



1995-1996 гг. - следователь следственного отдела ОВД города Чуй-Токмок;



1996-1999 гг. - адъюнкт Академии управления МВД Российской Федерации;



1999-2002 гг. - доцент Академии МВД КР;



2002-2004 гг. - начальник отдела, заместитель начальника Научно-исследовательского Центра МВД КР;



2004-2009 гг. - эксперт отдела по делам обороны и безопасности администрации президента КР;



2009-2010 гг. - инспектор Службы Государственного советника президента КР по вопросам обороны, безопасности и правопорядка;



2010-2010 гг. - инспектор отдела по делам обороны и безопасности аппарата временного правительства;



2010-2012 гг. - заместитель председателя Государственной службы по контролю наркотиков;



2012-2013 гг. - в распоряжении кадров Государственной службы по контролю наркотиков;



2013-2014 гг. - инспектор отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства;



14.01.2014 г. - заместитель заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства КР.



2016-2017 гг. - аппарат правительства КР, заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций;



12.2017-03.2018 - первый заместитель секретаря Совета безопасности КР.



12 марта 2018, Бишкек - См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ИА "24.kg"

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