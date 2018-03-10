Скончался Народный артист СССР Олег Табаков

17:52 12.03.2018 В МХТ имени Чехова три дня не будет спектаклей из-за смерти Табакова



Художественному руководителю "Табакерки" было 82 года



Народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве в понедельник на 83-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.



"Олег Павлович скончался в больнице", - сказал собеседник агентства.



В МХТ Чехова "Интерфаксу" подтвердили сообщение о кончине худрука театра Олега Табакова. "Олег Павлович скончался сегодня в больнице, о времени и дате похоронен будет сообщено дополнительно", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.



Как сообщалось, Табаков в конце ноября 2017 года был госпитализирован в первую Градскую больницу. Сообщалось, что он находился в реанимации в тяжелом состоянии.



Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове. Окончил Школу-студию МXАТ в 1957 году.



В 1956 году он стал одним из основателей и ведущиx актеров Московского театра "Современник". Дебютировал на сцене в роли студента Миши в спектакле "Вечно живые". В 1971-1976 годах был директором этого театра.



В 1983 году принят в труппу Московского Xудожественного театра, где дебютировал в роли Сальери в "Амадее". В июне 2000 года стал художественным руководителем МXТ имени Чеxова, с января 2004 года исполнял и обязанности директора театра.



В кино Табаков дебютировал в роли Саши в фильме Михаила Швейцера "Саша вступает в жизнь" (1956). Всего в театре, в кино, на радио и телевидении сыграл около 200 ролей.



Среди основных работ в кино: "Шумный день" (1960); "Чистое небо" (1961), "Война и Мир" (1967); "Гори, гори, моя звезда" (1969); "Король-олень" (1969), "Достояние республики" (1972), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Двенадцать стульев" (1976), "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1977); "Д"Артаньян и три мушкетера" (1978), "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" (Международный приз фестиваля в Бостоне за лучшую мужскую роль 1980 года) (1979); "Открытая книга" (1979), "Полеты во сне и наяву" (1983); "Мэри Поппинс, до свиданья!" (1983), "После дождичка в четверг" (1985), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Очи черные" (1987), "Тени" (1991); "Ширли-Мырли" (1995); "Московские каникулы" (1995); "Сирота казанская" (1997); "Президент и его внучка" (2000); "Статский советник" (2005); "Андерсен. Жизнь без любви" (2006), "Мелодия для шарманки" (2008), "Поклонница" (2012), "Тот еще Карлосон" (2012), "Вечное возвращение" (2012) и другие.



В 1986-2000 годах Табаков был ректором Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре актерских курса. В 1987 году в Москве официально открылась театр- студия под руководством Табакова, получившая название "Табакерка". В 2009 году была открыта Московская театральная школа Олега Табакова.



Табаков - народный артист СССР, лауреат Госпремий СССР и РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - INTERFAX.RU

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