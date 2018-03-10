 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 12.03.2018
21:13  Афганские силовики сообщили об освобождении от "иранских талибов" района Анар-Дара на западе страны
19:30  Умер знаменитый кутюрье Живанши
19:28  В Непале разбился пассажирский Bombardier - 49 погибших, есть выжившие
18:34  Дамир Сагынбаев назначен секретарем Совета безопасности Кыргызстана
17:52  Скончался Народный артист СССР Олег Табаков
16:26  Нурханбек Момуналиев уволен из руководителей аппарата правительства Киргизии
12:13  Как зеленый Бишкек стал городом пеньков
12:09  Женское лицо казахстанской власти: по заслугам или по "гендерной квоте"? - Ю.Кисткина
12:00  Почему Верховный суд проявил глубочайшее неуважение к Президенту Узбекистана? Открытое письмо академика Р.Абдуллаева
07:16  Сердар Аркадагович. Сын президента Туркменистана снова баллотируется в парламент
07:12  Мирзияев и Рахмон открыли движение по новой жел.-дороге "Амузанг – Хашади". Пробит еще один нарко-коридор
06:39  Медвежья хватка: о некоторых тревожных для Казахстана тезисах в послании Путина, - М.Алимов
06:33  Опять грызня за власть в Бишкеке. Экс-глава КырСовбеза Курманалиев разваливает политический альянс Жээнбекова-Атамбаева
06:29  Кыргызы-аборигены Тогуз-Торо сорвали строительство китайского завода
06:26  Потоп в Восточном Казахстане - мешко-тара не спасает
06:23  Боевиков Гуты разрезали на два "котла" - северный и южный
06:05  Китай. Изменения в Конституции провозглашают китаизацию марксизма, - В.Скосырев
06:03  Америка теряет союзников в Сирии. На текущем этапе войны Москва переигрывает Вашингтон, - "НГ"
05:59  Народный банк Китая перед сменой руководства, - В.Катасонов
05:54  Их нравы. К свадьбе принца Гарри в Англии выпустили поющие презервативы
00:33  В Казахстане смастерили собственный 8-осный броне-танк "Барыс" (фото)
00:23  Си Цзинпин рискует превратиться в китайского Горбачева, - К.Стригунов
00:07  Люди Путина и Медведева живут лучше всех
00:01  Сможет ли власть заговорить исключительно на казахском, и что это даст? - дискурс каз-экспертов
Воскресенье, 11.03.2018
15:38  В выборы США вмешивались многие, а вся слава досталась России
15:08  Время Босха. Гомункулы Власти и что с ними делать, - А.Фурсов
13:19  Новые таможенные пошлины в США – объявление торговой войны Европе? - Д.Седов
12:47  В Узбекистане суд отменил приговор в отношении обвиненного в мошенничестве покойника
11:36  Скончался народный артист Кыргызстана Ашыр Чокубаев
10:00  На островке Никумароро найдены кости пропавшей в 1937 году знаменитой американской летчицы Эмили Эрхарт
09:55  Армия Сирии разрезает мятежный анклав Гута на 3 части. Наступление продолжается
09:49  Острая сила: как Россия и Китай хотят завоевать мир, - Пабло Пардо
09:43  Контроперация "Испанка". Как Ленин устранил Свердлова (тайны истории), - "СовСекретно"
02:36  Россия подкрепила мультик демо-пуском супер-ракеты "Кинжал" с МиГ-31
00:52  Афера с пропавшими миллиардами Каддафи: Без Морганов не обошлось
00:49  Юная рос-фигуристка Саша Трусова впервые в истории прыгнула 2 четверных прыжка в офиц-соревнованиях
00:29  Засидевшиеся. Когда в Афганистане состоятся новые выборы в парламент, - А.Рыбин
00:28  Казахские националисты вспомнили об "Оренбургском коридоре", - А.Пахолин
00:13  В Китае не оставляют планов сделать юань мировой валютой
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Суббота, 10.03.2018
19:39  Новым послом Узбекистана в Казахстане стал экс-заммида Саидикрам Ниязходжаев
15:05  В мире появилась первая "женская" криптовалюта - Equi
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Нурханбек Момуналиев уволен из руководителей аппарата правительства Киргизии
16:26 12.03.2018

Сооронбай Жээнбеков принял отставку Нурханбека Момуналиева

Сооронбай Жээнбеков принял отставку руководителя аппарата правительства Нурханбека Момуналиева. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Сооронбай Жээнбеков подписал соответсвующий указ.

Напомним, Сапар Исаков направил президенту страны Сооронбаю Жээнбекову представление на освобождение Нурханбека Момуналиева от должности руководителя аппарата правительства. Нурханбек Момуналиев сразу написал заявление.

"Я решил уйти, так как чувствую ответственность за серьезные недоработки в подготовке документов международного масштаба аппаратом правительства", - отметил он.
12 марта 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Анастасия МОКРЕНКО

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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