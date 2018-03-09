Как зеленый Бишкек стал городом пеньков

12:13 12.03.2018 Пользователь Facebook Chinara Bolotbekova опубликовала на своей странице видео о вырубке деревьев в Бишкеке.



"Как зеленый Бишкек стал городом пеньков. Вот таким был когда-то город, а сейчас ничего нет. Живем в степи? Деревьев все меньше, воздух все грязнее..." - написала она.



https://www.facebook.com/chinarakgz



За два последних года в столице КР спилили более 5,2 тысячи деревьев. В планах на 2018-й снести еще 2,5 тысячи зеленых насаждений.



В мэрии Бишкека не рассказывают, сколько средств поступило в городской бюджет за 2017 год от продажи древесины. Источник - 24.kg

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