 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 12.03.2018
12:13  Как зеленый Бишкек стал городом пеньков
12:09  Женское лицо казахстанской власти: по заслугам или по "гендерной квоте"? - Ю.Кисткина
12:00  Почему Верховный суд проявил глубочайшее неуважение к Президенту Узбекистана? Открытое письмо академика Р.Абдуллаева
07:16  Сердар Аркадагович. Сын президента Туркменистана снова баллотируется в парламент
07:12  Мирзияев и Рахмон открыли движение по новой жел.-дороге "Амузанг – Хашади". Пробит еще один нарко-коридор
06:39  Медвежья хватка: о некоторых тревожных для Казахстана тезисах в послании Путина, - М.Алимов
06:33  Опять грызня за власть в Бишкеке. Экс-глава КырСовбеза Курманалиев разваливает политический альянс Жээнбекова-Атамбаева
06:29  Кыргызы-аборигены Тогуз-Торо сорвали строительство китайского завода
06:26  Потоп в Восточном Казахстане - мешко-тара не спасает
06:23  Боевиков Гуты разрезали на два "котла" - северный и южный
06:05  Китай. Изменения в Конституции провозглашают китаизацию марксизма, - В.Скосырев
06:03  Америка теряет союзников в Сирии. На текущем этапе войны Москва переигрывает Вашингтон, - "НГ"
05:59  Народный банк Китая перед сменой руководства, - В.Катасонов
05:54  Их нравы. К свадьбе принца Гарри в Англии выпустили поющие презервативы
00:33  В Казахстане смастерили собственный 8-осный броне-танк "Барыс" (фото)
00:23  Си Цзинпин рискует превратиться в китайского Горбачева, - К.Стригунов
00:07  Люди Путина и Медведева живут лучше всех
00:01  Сможет ли власть заговорить исключительно на казахском, и что это даст? - дискурс каз-экспертов
Воскресенье, 11.03.2018
15:38  В выборы США вмешивались многие, а вся слава досталась России
15:08  Время Босха. Гомункулы Власти и что с ними делать, - А.Фурсов
13:19  Новые таможенные пошлины в США – объявление торговой войны Европе? - Д.Седов
12:47  В Узбекистане суд отменил приговор в отношении обвиненного в мошенничестве покойника
11:36  Скончался народный артист Кыргызстана Ашыр Чокубаев
10:00  На островке Никумароро найдены кости пропавшей в 1937 году знаменитой американской летчицы Эмили Эрхарт
09:55  Армия Сирии разрезает мятежный анклав Гута на 3 части. Наступление продолжается
09:49  Острая сила: как Россия и Китай хотят завоевать мир, - Пабло Пардо
09:43  Контроперация "Испанка". Как Ленин устранил Свердлова (тайны истории), - "СовСекретно"
02:36  Россия подкрепила мультик демо-пуском супер-ракеты "Кинжал" с МиГ-31
00:52  Афера с пропавшими миллиардами Каддафи: Без Морганов не обошлось
00:49  Юная рос-фигуристка Саша Трусова впервые в истории прыгнула 2 четверных прыжка в офиц-соревнованиях
00:29  Засидевшиеся. Когда в Афганистане состоятся новые выборы в парламент, - А.Рыбин
00:28  Казахские националисты вспомнили об "Оренбургском коридоре", - А.Пахолин
00:13  В Китае не оставляют планов сделать юань мировой валютой
00:05  Конец газовой кабале? Россия отказывается поставлять газ Украине, - В.Панов
Суббота, 10.03.2018
19:39  Новым послом Узбекистана в Казахстане стал экс-заммида Саидикрам Ниязходжаев
15:05  В мире появилась первая "женская" криптовалюта - Equi
14:23  Советистан. О путешествии в Центральную Азию через "Врата ада", - Эрика Фатланд
13:58  Запад растерян и не знает, как реагировать на качественный прорыв российской оборонки, - К.Душенов
10:43  В центре Кабула опять взорвали шиитов - 7 трупов
09:24  Блажен, кто верует. Рахмон и Мирзиеев сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве
08:59  Афган-власти объявили о формировании территориальных войск ("ополчения")
08:58  В Калифорнии террорист захватил Дом ветеранов - застрелены три женщины-сотрудницы
01:24  Казахстан: латинизации без последствий не бывает, - А.Уваров
01:18  Китай строит социализм на фундаменте фондового рынка, - В.Катасонов
01:01  Strategist: Ирак все больше становится вотчиной Ирана
00:20  Ирак: выборы, терроризм, нефть и проблемы с курдами, - А.Веселов
00:01  Кто вытащит Турцию из кольца фронтов? - С.Тарасов
Пятница, 09.03.2018
16:02  Условности отброшены, компромисса с Западом больше не будет, - А.Бабицкий
15:49  "Красная дивизия" (Китъаи сурх) талибов атаковала приграничный с Таджикистаном район Афганистана
15:38  Испуганные и разоренные. Наследие Иноятова изгоняют из силовых структур Узбекистана
13:22  Назначен новый глава Пенсионного фонда Узбекистана - Е.Турсунов
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    Кыргызстан   | 
Как зеленый Бишкек стал городом пеньков
12:13 12.03.2018

Пользователь Facebook Chinara Bolotbekova опубликовала на своей странице видео о вырубке деревьев в Бишкеке.

"Как зеленый Бишкек стал городом пеньков. Вот таким был когда-то город, а сейчас ничего нет. Живем в степи? Деревьев все меньше, воздух все грязнее..." - написала она.

https://www.facebook.com/chinarakgz

За два последних года в столице КР спилили более 5,2 тысячи деревьев. В планах на 2018-й снести еще 2,5 тысячи зеленых насаждений.

В мэрии Бишкека не рассказывают, сколько средств поступило в городской бюджет за 2017 год от продажи древесины.

Источник - 24.kg
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