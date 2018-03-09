Женское лицо казахстанской власти: по заслугам или по "гендерной квоте"? - Ю.Кисткина

12:09 12.03.2018 Женское лицо казахстанской власти: по заслугам или по "гендерной квоте"?



Женщины довольно часто выходят на политическую арену и, сжав кулачки, принимают бойцовскую стойку, чтобы сразиться с проблемами государственного масштаба. Правда, далеко не у всех получается хотя бы попробовать нанести удар. Одни сразу падают в обморок, другие под улюлюканье толпы позорно отползают, третьи же, невинно хлопая глазками, просто остаются красоваться на "ринге", рассчитывая на то, что проблемы, которые они должны были решить, рассосутся сами собой.



Увы, именно такое впечатление производят в большинстве своем наши женщины, оказавшиеся во власти. Вышедшие из пены - не из той, что родила Афродиту, а из той, что была поднята волной так называемого "гендерного равенства", - они, как выясняется, ни профессионально, ни морально не готовы к новым для себя ролям. Получается как в том анекдоте: "Когда обои клеишь, главное - чтобы пузырей не было. Вот взяли мы два пузыря, а обои не поклеили"…



Звезда "главной" на сегодня по статусу женщины в казахстанской политике государственного секретаря Гульшару Абдыкаликову зажглась пятнадцать лет назад, когда она впервые заняла пост вице-министра труда и социальной защиты населения. С тех пор это "незаменимый кадр". Гульшара Наушаевна занимала и продолжает занимать ключевые посты в системе госуправления: министр, заместитель премьер-министра, отвечающая за социальный блок, государственный секретарь.



В бытность министром труда и социальной защиты населения госпоже Абдыкаликовой прямо в глаза, в том числе и с депутатской трибуны, говорили, что при ней ведомство самоустранилось от решения конкретных проблем, неспособно работать на опережение и вообще предпочитает бежать позади паровоза. Когда же Гульшара Наушаевна пошла на повышение и стала вице-премьером, многие утвердились во мнении, что ее выдвижение на столь высокую должность было продиктовано исключительно желанием разбавить чисто мужскую компанию вице-премьеров, и не более того.



Если разница между Абдыкаликовой-министром и Абдыкаликовой-вице-премьером, и была, вряд ли кто-то ее рассмотрел. Хотя была некоторая надежда на то, что Гульшара Наушаевна наконец-то покажет всем "кузькину мать" - как-никак всю сознательную жизнь проработала в системе социальной защиты и, по идее, должна была бы воспользоваться выпавшим на ее долю шансом, предложив новое видение развития социального блока. Но она предпочла отсидеться и отмолчаться.



Впрочем, справедливости ради нужно заметить, что совсем уж язык за зубами Абдыкаликова не держала и пусть изредка, но сотрясала общественность своими "суперинициативами". Среди них, наверное, чисто ее придумка о необходимости развития детско-юношеского спорта и ужесточение контроля за соблюдением религиозного законодательства. Уровень ли это заместителя премьер-министра? Вопрос далеко не риторический.



Вскоре после того, как эксперты, принимавшие участие в составлении одного из рейтингов политической элиты, откровенно заявили, что обязанности свои Гульшара Наушаевна выполняет, в лучшем случае, на "троечку", а ее влияние на процесс принятия решений мизерное, она была откомандирована на новую должность, более ей подходящую. С учетом размытости статуса государственного секретаря и аморфности его обязанностей можно допустить, что Гульшара Абдыкаликова, деятельность которой никогда не отличалась особой внятностью, наконец-то нашла свое "место под солнцем".



Совсем недавно в высших эшелонах системы госуправления появилась новая фигура – Мадина Абылкасымова, назначенная министром труда и социальной защиты населения. Но сможет ли она кардинальным образом изменить женское лицо власти? Высказываются опасения, что вряд ли. Насколько они обоснованны, покажет время. Но уже сегодня можно предположить, что новый министр, втиснувшись в прокрустово ложе отведенного ей кресла, будет шевелиться с большой долей осторожности и деликатности, особенно после критики, которой ее удостоил депутатский корпус в лице Нурлана Нигматулина.



Нельзя не сказать и о том, что по устоявшейся десятилетиями неписаной традиции женщины, назначенные курировать это сложное ведомство, работают как под копирку. За исключением, может быть, первого министра Зауре Кадыровой. Она единственная, кто, поняв, что не в силах нести столь тяжелую ношу, добровольно покинула должность, а впоследствии признавалась: "… с коллегами по кабинету министров были сплошные непонятки. Из-за этого и ушла с поста министра. Правительство, возможно, под моим напором, обещало всяческие льготы уязвимым слоям населения, но ничего не делало. Я доносила эти благие намерения и обещания до народа, а получалось, что всех обманывала…".



Все же остальные дамы, начиная с Натальи Коржовой, чьи руки с наманикюренными пальчиками в россыпи золотых колец втянули страну в пенсионную аферу по-чилийски (что в итоге привело к социальному коллапсу), только делали вид, что держат хвост пистолетом, а руку на пульсе. На самом же деле те пути-дорожки, которые они протаптывали своими каблуками, были похожи не на эффективные развязки, а на закоулки, ведущие в тупик. Вот лишь несколько примеров.



Гульжана Карагусова, ныне депутат мажилиса, "прославилась" благодаря разработанному ее командой Трудовому кодексу, который бесконечно дополнялся и корректировался, но в итоге был принят населением в штыки. Петиция от 165 тысяч трудящихся Карагандинской области с требованием отправить в отставку госпожу министра, не осталась без внимания. Впрочем, этим "заслуги" Гульжаны Джанпеисовны на посту главы ведомства не ограничиваются. В 2003 году она затеяла перерасчет пенсий, причем выплаты различным категориям трудящихся были уравнены благодаря придуманной ей "фишке" - учету средней зарплаты по отрасли. Как следствие, железнодорожники и шахтеры стали получать меньше, чем буфетчицы, трудившиеся в обкомах. За такую "реформу" Карагусову готовы были разорвать на части.



Только спустя полтора десятилетия "уставшая" Тамара Дуйсенова, которую глава государства недавно отправил "отдыхать" в партию "Нур Отан", приступила к исправлению этой ситуации. Но тоже весьма своеобразно. Хотя Дуйсенова всегда считалась грамотным специалистом, от и до знающим курируемую сферу, она на сей раз почему-то решила избрать весьма странный стиль работы, смысл которого сводится к тому, чтобы и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. В итоге министр сама себя загнала в угол, не угодив ни работодателям, ни "опекаемым", как о нас обычно отзываются главы этого ведомства. Так что президент страны был прав на все сто, когда отправил госпожу Дуйсенову "провести каникулы" в "Нур Отане".



В общем, Мадине Абылкасымовой довольно трудно будет "сохранить лицо" – за ней так или иначе тянется шлейф "достижений" ее предшественниц, и чтобы избавиться от него, новому министру придется продемонстрировать сверхмастерство, став Джиной Грей и Затаной Затара (супергерои вселенной "Марвелл" - прим. авт.) в одном флаконе. Но пока она ничем не дала понять, что способна на такое.



Сегодня (так и хочется сказать: слава богу) лишь две женщины затесались в высший эшелон власти – госсекретарь Абдыкаликова да министр Абылкасымова. В нашем случае Боливар этих двоих точно выдержит. А потому возникает резонный вопрос: может, пора перестать ставить принцип гендерного равенства выше здравого смысла? Или, на худой конец, если следовать этому принципу, то проводить более жесткий кастинг для заполнения "женских квот". Пока же, увы, примеров "попадания в точку" практически нет. А вот фактов, когда на столь высоких должностях оказывались "случайные девушки", более чем достаточно.



Не так давно частью кабинета министров была Жанар Айтжанова, которая руководила ведомством, отвечавшим за экономическую интеграцию. Сейчас она работает послом в Швейцарии, а в качестве министра на протяжении долгих пяти лет вела переговоры, касающиеся партнерства Казахстана с другими странами в рамках интеграционных объединений. Причем получалось это у нее, мягко говоря, не очень. Неслучайно она частенько фигурировала в списке самых неэффективных чиновников – по мнению экспертов, Айтжанова слабо отстаивала наши национальные интересы. Как вы понимаете, речь идет о вступлении Казахстана в ВТО и об отношениях с партнерами по Евразийскому экономическому союзу.



Аналогичной оценки заслуживает еще одна знаменитая женщина – Загипа Балиева, ныне депутат парламента. В бытность министром юстиции эта "умница и просто красавица" воздвигла самой себе нерукотворный памятник, грамотно перераспределив полномочия между правоохранительными органами, за что ее до сих пор вспоминают добрым словом. Но то количество громких скандалов, которое тянется за Загипой Яхъяновной со времени ее руководства Центральной избирательной комиссией, практически полностью нивелирует ее заслуги.



И подобных примеров очень много.



Возможно, казахстанская власть действительно нуждается в представительницах слабого пола. Но только в тех, кто и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. А таких на линии горизонта, которая четко очерчена лицами, принимающими на самом верху кадровые решения, пока не наблюдается.



Конечно, если хорошо поискать, то найти женщин, подходящих под некрасовскую характеристику, в нашей стране можно. Но рискнут ли доверить им реальные бразды правления? А с другой страны, горят ли они сами желанием их заполучить?



Вы спросите: кто эти женщины? Назовем только некоторых.



Во-первых, это, конечно же, Дарига Назарбаева, которая после непродолжительного пребывания в правительстве вернулась в парламент. Кривотолки относительно ее фамилии уже не очень уместны. После некоторой паузы во второй половине "нулевых" годов, которая была вызвана известными событиями, Дарига Нурсултановна снова окунулась в большую политику и не только словами, но и конкретными делами доказала, что является самодостаточной политической единицей, причем единицей боевой.



Во-вторых, это Умут Шаяхметова, председатель правления "Народного банка Казахстана". Ее часто называют финансистом от бога и мастером поддержания баланса между консервативными подходами к ведению бизнеса и инновационными. Кроме того, она известна своей принципиальностью, умением отстаивать собственную позицию, невзирая на лица.



А вообще, конечно, нужно уже сейчас работать с молодежью, с теми, кто через 10-15 лет не просто может занять кресло министра или даже премьера, обеспечив тем самым Казахстану репутацию продвинутой в гендерном отношении страны, но и будет способен принимать смелые решения, брать на себя ответственность. И, прежде всего, стоит обратить внимание на такую молодую поросль, как, например, победительницы юношеских чемпионатов мира по шахматам Динара Садуакасова и Жансая Абдумалик. Девушки, обладающие одновременно аналитическим складом ума и бойцовскими качествами, во все времена были на вес золота. Именно благодаря таким представительницам прекрасной половины у нашей власти могло бы появиться в том числе и полноценное "женское лицо" - вместо сегодняшней жалкой гримасы.



Автор: Юлия Кисткина Источник - Camonitor.kz

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