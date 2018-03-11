Сердар Аркадагович. Сын президента Туркменистана снова баллотируется в парламент

07:16 12.03.2018 Выборы в национальный парламент Туркменистана - меджлис, запланированные на 25 марта, "пройдут в соответствии с международными стандартами", сообщила государственная пресса Туркменистана.



Вместе с тем, по официальным данным, по меньшей мере, 30 кандидатов, баллотирующихся в меджлис 6 созыва, являются действующими депутатами национального парламента. В списках кандидатов значатся имена сына президента страны Гурбангулы Бердымухамедова Сердара.



На предстоящих 25 марта парламентских выборах в Туркменистане на 125 мест претендуют 284 человека. Сын президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов, депутат Демократической партии, будет участвовать в выборах в качестве кандидата из 25 избирательного округа "Душак" Ахалской области. Политическим соперником Сердара является жительница города Кака, заместитель директора городской школы №10 Огулджерен Гурдова, сообщает государственная пресса.



В настоящее время, 36-летний Сердар Бердымухамедов является действующим депутатом и главой комитета по законодательству и нормам меджлиса пятого созыва. В последнее время в официальных публикациях, сына главы государства называют "сыном народа" и отмечают его вклад в развитие страны, в частности в области физкультурно-массового движения и спорта.



За последний год общественно-политическая активность Сердара Бердымухамедова заметно возросла.

11 Март, 2018 Источник - centralasian.org

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