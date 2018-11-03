Мирзияев и Рахмон открыли движение по новой жел.-дороге "Амузанг – Хашади". Пробит еще один нарко-коридор

07:12 12.03.2018 Шавкат Мирзияев и Эмомали Рахмон 9 марта нажатием символической кнопки открыли движение по новой железной дороге "Амузанг – Хашади". В режиме телемоста президенты двух стран наблюдали за отправлением первого поезда из Узбекистана в Таджикистан по этой линии.



До сегодняшнего дня два государства связывала железная дорога через станции Кудукли и Бекабад. Новым связующим звеном станет и станция Амузанг. Здесь созданы все необходимые условия для сотрудников пограничной и таможенной службы. Данная станция будет служить своего рода воротами, связывающими южные и восточные регионы Таджикистана, передают местные СМИ.



Железная дорога будет служить интересам двух государств и иметь важную роль в развитии транзитных перевозок. В том числе, откроются дополнительные возможности выхода в Туркменистан и Афганистан. Будут созданы условия для развития пассажирских перевозок, открытия новых направлений.



Сообщается, что данная железная дорога между Узбекистаном и Таджикистаном будет способствовать дальнейшему развитию товарооборота, оказания услуг по импорту и экспорту между двумя странами.



Движение на перегоне "Амузанг – Галаба", связывающем южные области Узбекистана и Таджикистана, было приостановлено в ноябре 2011 года, узбекская сторона демонтировала железнодорожные пути на своей стороне, мотивируя это их сильной изношенностью.



11.03. 2018 Источник - centralasian.org

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