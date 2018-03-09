Медвежья хватка: о некоторых тревожных для Казахстана тезисах в послании Путина, - М.Алимов

06:39 12.03.2018 Пожалуй, ни одно выступление президента РФ Владимира Путина не получало такого широкого резонанса, как его последнее послание. И если англосаксонский мир сконцентрировался на милитаристской части речи российского лидера, то мы бы хотели остановиться на двух небольших абзацах, которые вызывают у нас вполне понятную озабоченность, поскольку эти инициативы в обозримой перспективе могут создать немало проблем для будущего нашей государственности.



Речь идет о вполне конкретно прозвучавшем предложении Путина усилить работу по привлечению в Россию талантливой молодежи из других стран. Итак, цитата: "Предлагаю создать максимально удобные, привлекательные условия для того, чтобы талантливая молодежь из других стран приезжала учиться в наши университеты. Они приезжают. Но нужно создать условия, чтобы лучшие иностранные выпускники наших вузов оставались работать в России. Это в полной мере касается зарубежных ученых и квалифицированных специалистов. Считаю, что надо серьезно усовершенствовать и процедуру предоставления гражданства Российской Федерации. Фокус внимания должен быть на тех, кто нужен стране: на молодых, здоровых, хорошо образованных людях. Для них нужно создать упрощенную систему получения гражданства в России".



Согласитесь, весьма любопытная установка для страны, испытывающей все более нарастающий прессинг в виде всевозможных санкций. Следует понимать, что под талантливой молодежью из других стран подразумеваются не юные и толковые немцы, французы, англичане и "разные прочие шведы". Очевидно, что речь идет о перспективных молодых людях, населяющих пространство, которое в сегодняшней России именуется "ближним зарубежьем". Тем более что в этом же послании Путин несколько раз акцентировал внимание на "потерях" современной России из-за развала Советского Союза. Видимо, теперь Кремль берет курс на то, чтобы компенсировать эти самые потери путем выкачивания из сопредельных государств их интеллектуального потенциала. Ведь РФ устами своего лидера не просто приглашает талантливую молодежь учиться и набираться ума-разума, но и обещает сделать все для того, чтобы лучшие иностранные выпускники российских вузов остались в этой стране. Для чего и планируется ввести упрощенную систему получения гражданства.



В этой связи стоит напомнить, что с осени 2012 года в России действует "Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом". Причем под соотечественниками подразумеваются все бывшие граждане СССР. Программа предусматривает прием переселяющихся людей, возмещение их затрат на переезд и выплату им единовременного пособия на обустройство (подъемные). Только в 2014-м и 2015-м по этой программе в РФ ежегодно прибывали более ста тысяч человек. Причем 98 % переселенцев – из стран СНГ. Основными их "поставщиками" являются Украина, Казахстан, Узбекистан. И следует понимать, что новая установка российского руководства – это, по сути, продолжение все той же политики, с акцентом на молодежь, выросшую под флагом независимости.



По оценкам экспертов, в современных условиях территориальный передел мира все более ощутимо трансформируется в формат интеллектуального передела мира. Имеется в виду, что ведущие страны все больше средств и сил направляют на захват интеллектуальных ресурсов. Именно по этой причине интеллектуальная миграция становится все более серьезной проблемой для многих государств. Особенно для тех, которые не очень богаты и относительно слабо населены. К ним относится и Казахстан. Поэтому перед нашей страной во всей своей остроте встает очень важный и даже принципиальный вопрос: сможем ли мы в обозримой перспективе остановить интеллектуальную эмиграцию или хотя бы снизить ее уровень? От ответа на него будут зависеть основы уже национальной безопасности. И здесь нет ни капли преувеличения.



"Утечка мозгов" сама по себе уже давно стала для Казахстана одной из актуальнейших проблем. Особенно выпукло она проявилась на фоне перманентно ухудшающейся демографической ситуации. И теперь к этому добавляется откровенно экспансионистская политика нашего северного соседа в образовательной сфере, в которой мы уступаем ему по всем параметрам.



Неэффективность государственного управления наукой и падение уровня образования в Казахстане давно стали притчей во языцех. А в последние годы эта тенденция и вовсе приобрела почти катастрофический характер. Количество молодых людей, уезжающих из страны именно из-за низкого (и продолжающего снижаться) уровня образования, растет, можно сказать, в геометрической прогрессии. И, судя по всему, ситуация будет только усугубляться.



Мы не раз затрагивали данную проблему и сегодня позволим себе напомнить лишь некоторые основные аспекты. Казахстанская молодежь уже давно голосует ногами против отечественной системы образования. Например, в прошлом году в СМИ появилась информация о том, что порядка 69 тысяч юношей и девушек из нашей страны обучаются в российских вузах. Причем речь шла не только об этнических русских. Анализ миграционных потоков в направлении России показывает, что казахи составляют порядка 5-7 процентов от общего числа желающих выехать в соседнюю страну. И среди них, по оценкам экспертов, преобладает молодежь, которая осознанно выбирает вузы и рабочие места на территории РФ. Причины такого выбора тривиальны: более высокое качество образования при относительно низкой стоимости обучения, а в последующем более широкие возможности в плане трудоустройства.



Как утверждает известный казахстанский эксперт Марат Шибутов, в нашей стране лишь один из шести выпускников вузов находит работу сразу после получения диплома, и только один из 24-х - по специальности. Учитывая все вышеназванные факторы и особенно последний из них, можно с большой долей вероятности предположить, что эти почти 70 тысяч наших соотечественников Казахстаном уже потеряны.



И еще немного статистики по этому же поводу, которую привел Шибутов. В 2010/2011 учебном году в российских вузах проходили обучение 30 699 юношей и девушек из Казахстана (шестая часть всех иностранных студентов в РФ), а на начало 2015/2016 учебного года их было уже 67 727 (четверть всех иностранных студентов). Летом 2017-го в Россию, судя по данным из разных источников, поехало еще больше выпускников казахстанских школ, чем в предыдущие годы. Вполне возможно, что общее количество наших молодых соотечественников, получающих образование в соседней стране, перевалило уже за 80 000 – это треть всех иностранных студентов в РФ.



Согласитесь, весьма удручающая для нас статистика. И если отталкиваться от последней директивы Путина, то в ближайшей перспективе она может стать еще более печальной.



После тезисов, озвученных в послании российского президента, пазл складывается окончательно, и вырисовывающаяся картина не оставляет места для иллюзий.



Напомним, не прошло и года, как премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев послал постсоветскому пространству другой не менее любопытный месседж: "Экспорт образования - это не только и даже не столько возможность для университетов заработать, это, прежде всего, один из сильнейших факторов межличностных коммуникаций, расширения культурных контактов, привлечения в национальную экономику наиболее талантливых людей, которые в ней могут и остаться". Звучит несколько мягче, чем в послании ВВП, но от этого, как утверждает русский фольклор, "хрен редьки не слаще".



Теперь это уже не заявка, а четко обозначенная стратегия, последствия реализации которой придется расхлебывать нам, соседям и вроде как союзникам РФ. Только вот вопрос: какие же мы после этого союзники, если нас явно собираются демографически и интеллектуально обескровить? Тут впору кричать "Караул!".



Исход из Казахстана молодежи, на обучение и воспитание которой (в детсадах и школах) наше государство потратило время и деньги, означает, что мы фактически лишаемся возможности стабильного развития в будущем. Хотя бы потому, что это некому будет делать. Население будет неуклонно стареть, а уровень общей квалификации неизбежно снижаться. Уже сегодня налицо депрофессионализация кадров во многих сегментах экономики и особенно в управленческой сфере. Учитывая все эти тенденции и недвусмысленные намерения могущественного соседа, можно однозначно констатировать: перед нами маячит перспектива разрушения интеллектуального потенциала Казахстана. Пока это не очень бросается в глаза, но лишь пока. А что нас ждет завтра? Не будет ли уже поздно пить боржоми?



Возможно, кто-то посчитает, что мы сгущаем краски. Дескать, нарастание миграционных процессов – это вполне закономерное для современного мира явление. Но думать так – значит уподобляться страусу в известной позе. Потому что "утечка мозгов" и особенно молодых мозгов способна нанести невосполнимый урон основам национальной безопасности, будущему Казахстана. Как считают эксперты, постоянный отъезд перспективной молодежи из развивающихся стран в высокоразвитые государства – это не просто миграция отдельно взятых граждан, а явление более глубокого порядка. И называется это совсем по-другому – целенаправленное перекачивание высокопроизводительных сил из бедных стран в богатые.



Что это может означать конкретно для нас? Во-первых, нас обрекают на сохранение и даже усиление крена в сторону наиболее ресурсоемких топливно-сырьевых отраслей. Проще говоря, мы можем стать обычной колонией с отсталой экономикой. Во-вторых, интеллектуальное обескровливание нашей экономики способно поставить крест на планах по ее технологической модернизации, а значит, и на всех наших намерениях, связанных с вхождением в когорту наиболее развитых стран мира.



Выдающемуся французскому ученому Блезу Паскалю приписывают следующую фразу: "Достаточно будет уехать тремстам интеллектуалов, и Франция превратится в страну идиотов".



Интеллектуальный уровень любого общества зависит от системы знаний, от того, как она организована, от того, как обучают детей и молодежь. Чем больше в стране образованных и культурных граждан, тем устойчивее ее общество и тем больше у него шансов выстоять перед любыми внешними угрозами и вызовами времени. Судя по всему, российские лидеры четко осознали этот актуальный для всех времен тренд и готовы сделать все возможное для того, чтобы переломить негативные тенденции у себя. В том числе и за счет своих ближайших соседей.



Готовы ли к этому мы?..



Автор: Мади Алимов

6.3.18 Источник - camonitor.kz

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