Опять грызня за власть в Бишкеке. Экс-глава КырСовбеза Курманалиев разваливает политический альянс Жээнбекова-Атамбаева

06:33 12.03.2018 Что стоит за обращением экс-секретаря Совбеза



Экс-секретарь Совета безопасности Алмазбек Курманалиев опубликовал обращение, где сравнил борьбу с коррупцией под руководством действующего и бывшего президентов Сооронбая Жээнбекова и Алмазбека Атамбаева.



В нем Курманалиев подверг критике речь Жээнбекова на заседании Совбеза о борьбе с коррупцией, обвинив его в попытке дискредитировать работу Атамбаева. Аппарат президента заявление бывшего секретаря Совета безопасности пока не комментировал.



Обращение Алмазбека Курманалиева вызвало живую дискуссию в политической среде страны. Заголовок статьи содержит прямой вопрос: "Если Сооронбай Жээнбеков начинает борьбу с коррупцией, то что тогда делалось при Алмазбеке Атамбаеве?".



"Предупреждение старой команды"



Оппозиционный политик Адахан Мадумаров считает неправильными с политической точки зрения заявления президента начать борьбу с коррупцией:



- Это его прямые обязанности. Вызывает недоумение его критика в адрес МВД, ГКНБ и Генпрокуратуры и поручение самим бороться с коррупцией внутри своих ведомств. Разве они станут раскрывать свои нарушения? Атамбаев, представляя кандидатуру Жээнбекова, открыто говорил, что он продолжит его путь, иначе, он быстро укажет на его место. Наверное, для него стало неожиданностью заявление Жээнбекова вести борьбу с коррупцией. Но я не верю, что будет объявлена настоящая война против коррупции. Это пустые слова.



В обращении Алмазбек Курманалиев находит неуместным критику президента в адрес правоохранительных органов страны. "Многие эксперты задаются вопросами о том, что же все-таки стоит за громкими заявлениями президента Сооронбая Жээнбекова. Очень надеюсь, что здесь речь идет об обычной подставе со стороны окружения, которое примитивно жаждет власти", - пишет он.



Бывший омбудсмен Бакыт Аманбаев расценил обращение Курманалиева как предупреждение команды Атамбаева в адрес действующего президента:



- Курманалиев лично не стал бы писать подобный материал. Мне кажется, за публикацией стоит бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов. Напоминает его почерк. Возможно, писали совместно. Президент справедливо раскритиковал руководителей правоохранительных органов за коррупцию. В обращении содержится ответ на критику и предупреждение. Там открыто говорится, что подобный путь приведет к нестабильности в Кыргызстане. Какими будут действия в этом случае избранного президента?



Экс-секретарь Совбеза в своем обращении отмечает, что задача вести борьбу ставилась перед Сооронбаем Жээнбековым в бытность премьер-министра. "Была ведь огромная работа со стороны правоохранительных органов! Трудно поверить, что бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков мог не знать об этом", - пишет он.



Самое время



Экс-военный прокурор и генерал-майор юстиции Кубатбек Кожоналиев считает, что у президента Жээнбекова возможность начать реальную борьбу против коррупции появилась только сейчас, а обращение Курманалиева он называет претензиями команды бывшего главы государства:



- Мнение бывшего секретаря Совета безопасности – это голословные обвинения. Видимо, инициатива президента усилить борьбу с коррупцией не дает покоя определенным людям. Сейчас спрашивают, почему Сооронбай Жээнбеков не говорил о результатах борьбы с коррупцией в бытность премьер-министром. Но тогда у него не было возможности вести самостоятельную работу. Правоохранительные, силовые органы не подчинялись ему. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев также 14 лет молчал на посту премьер-министра, но как только власть оказалась в его руках, он начал борьбу. Наш президент после избрания выражает свою политическую волю и призывает усилить борьбу с коррупцией.



"Не нужно противопоставлять"



Курманалиев предположил, что тезисы выступления президента о коррупции были подготовлены вне стен секретариата Совета безопасности. Он заявил об "огромной" разнице в содержании речи Жээнбекова и проекта решения Совбеза. Но руководитель парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов отмечает, что призывы президента бороться с коррупцией преследуют исключительно интересы государства:



- Главное, должна быть непримиримая борьба против коррупции. Самое важное – это интересы государства и честность госслужащих. Другого пути нет. Борьба с коррупцией уже была начата, сейчас необходимо ее продолжать и усиливать. Нужно очищаться. Придется пересмотреть кадры. Необходимо провести глубокий анализ и не останавливать борьбу.



В своем обращении экс-секретарь Совбеза пишет, что Жээнбеков не может не помнить о том, как на заседаниях того же Совбеза в адрес возглавляемого им в 2016-2017 годах правительства высказывались настоятельные требования принять более решительные меры по реформированию правоохранительных органов. Он предположил, что спичрайтеры и советники президента допустили "серьезную" ошибку и, "вероятнее всего, преднамеренную". Генерал-майор Кубатбек Кожоналиев отмечает, что разработкой мер по борьбе с коррупцией занимаются профессиональные кадры:



- Один из советников по имени Асылбек Кожобеков – профессиональный чекист. Заместитель секретаря Совета безопасности Дамир Сагынбаев, несмотря на свою молодость, очень опытный и инициативный специалист. Очевидно, что президент сам показывает направления при выработке антикоррупционных мер, контролирует, и начинаются работы по наведению порядка.



Алмазбек Курманалиев отказался ответить на вопросы о своем обращении. От комментариев воздерживается и аппарат президента. Накануне на встрече с руководителями СМИ Сооронбай Жээнбеков заявил, что противостояния с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым не будет.



Источник: azattyk.org

Автор: Кубанычбек Жолдошев

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9 марта 2018 Источник - azattyk.org

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