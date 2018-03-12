 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызы-аборигены Тогуз-Торо сорвали строительство китайского завода
06:29 12.03.2018

Народ в Тогуз-Торо разошелся мирным путем

Собравшиеся в Тогуз-Торо разошлись мирным путем. Согласно информации, чтобы выслушать недовольства народа, в собрании участвовали заместитель губернатора Джалал-Абадской области, замминистра МВД Данияр Абдыкадыров, заместитель главы госкомитета Азиз Сапаралиев, заместитель главы Госэкотехинспекции Расул Артыкбаев.

После выслушивания требований народа вынесено решение о временном приостановлении строительства завода. Как сообщили радио "Марал" местные жители, за это время будут проведены соответствующие проверки. Но как заявил гендиректор фабрики Максат Жээналиев, после завершения всех документальных работ, соответствующие стороны будут повторно проверены. В настоящее время идут разъяснительные работы. Пока что не выдано заключение Агентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству.

Напомним, акции протеста с требованием прекращения деятельности золотоизвлекательной фабрики на Макмале начались в феврале. С того времени прошло два митинга. До этого отдельные местные жители заявляли, что если компания не прекратит работу, будет произведен захват и разгром фабрики.

По данным Минюста, основателями компании "Джи Эл Макмал Девелопинг" выстпают ОсОО "Куранды девелопинг" и "Ян Вэйхун".

Автор: Бурулай Шергазиева
Марал радиосу

12 марта 2018
Источник: maralfm.kg

Источник - gezitter.org
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