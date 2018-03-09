|Потоп в Восточном Казахстане - мешко-тара не спасает
06:26 12.03.2018
В Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК и ДЧС ВКО организована работа оперативных штабов.
Спасатели продолжают ликвидацию последствий подтоплений дождевыми и талыми водами в ВКО, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
Своевременно проведена эвакуация населения из зоны риска. Осадки в виде дождя и снега выпадали практически три дня подряд.
В настоящее время в Усть-Каменогорске наблюдается минусовая температура, при этом в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области на утро плюсовая температура, что способствует резкому таянию снега.
С 10 марта текущего года по области наблюдались осадки в виде дождя и обильное таяние снега, температура воздуха от +10 до - 5 градусов Цельсия.
По информации филиала КГП "Казгидромет" по ВКО количество осадков, выпавших с 1 по 11 марта, составило 53,2 мм, что превышает среднемесячную норму осадков практически в 2 раза (норма 28 мм). Только за один день 10 марта выпало в виде дождя 11 миллиметров осадков, а за ночь 11 марта 20,7 мм, что уже превысило месячную норму осадков.
Подтопление населенных пунктов дождевыми водами становится возможным в результате неисправности, засоренности а иногда и вовсе отсутствия арычно-канальных систем для отвода воды от населенных пунктов и ее беспрепятственного, "окультуренного" прохождения по населенному пункту (компетенция местных исполнительных органов).
В Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК и ДЧС ВКО организована работа оперативных штабов.
Создана группировка сил и средств МВД РК для проведения аварийно-спасательных работ, с количеством личного состава 1032 человека, 286 единиц техники, 56 единиц плавсредств, 58 мотопомп.
В результате сложившихся погодных условий проводятся работы по откачке воды в подтопленных 70 частных жилых домах, 150 придворовых и 110 территориях дачных домов.
Своевременно из подтопленных домов совместными усилиями местных исполнительных органов, спасателями и местной полицейской службой эвакуировано порядка 400 человек. из них часть размещена в школе-интернате № 6 города Аягоз, остальные у родственников.
В городе Усть-Каменогорске для эвакуации подготовлен городской территориальный центр социального обслуживания населения "Ульба". В связи со складывающейся погодной обстановкой в Аягозском районе объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.
Спасатели Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда направлены в Аягозский район для подкрепления.
По состоянию на сегодняшний день совместными усилиями уложено 1440 штук мешкотары, произведена защита от талых вод 3 домов в г. Усть-Каменогорске путем отсыпки инертными материалами.
Откачано порядка 13 тысяч кубических метров воды из домов и придворовых территорий.
Всего в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ задействовано 536 человек, 137 единиц техники и 27 водооткачивающих устройств местных исполнительных органов, спасателей, ДВД ВКО.
Работы в данном направлении продолжаются.