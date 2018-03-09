Боевиков Гуты разрезали на два "котла" - северный и южный

06:23 12.03.2018 Вечером в воскресенье штурмовая дивизия "Тигр" выбила террористов из укрепленного города Мадайра в пригороде Дамаска Восточная Гута.



Штурм крепости боевиков продолжался несколько часов. Элитные силы САА сражались с бандгргруппами "Джейш аль-Ислам" и "Джебхат ан-Нусры"* ("Аль-Каиды").



После взятия Мадайры подразделения Tiger Force соединились с сирийскими войсками, которые держали оборону на знаменитой базе военно-транспортного управления в районе Арбин.



Теперь большой котел боевиков в Восточной Гуте официально разрезан на две части.



Города-крепости джихадистов Дума и Хараста изолированы от другого анклава с укрепленными районами Замалька, Арбин и Джобар других районов.



В ближайшее время ожидается разрезание котла на 3 части, когда Харасту отрежут от Думы.



карту смотрим тут -

http://rusvesna.su/news/1520784089 Источник - rusvesna.su

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