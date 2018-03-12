Китай. Изменения в Конституции провозглашают китаизацию марксизма, - В.Скосырев

06:05 12.03.2018 Си Цзиньпин может править сколько пожелает



Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) одобрило поправки к Конституции. Если раньше председатель и вице-председатель КНР могли сохранять эти должности лишь два пятилетних срока подряд, то теперь ограничение, введенное архитектором реформ Дэн Сяопином, отменено. Зарубежные эксперты говорят, что Китай возвращается к режиму личной власти. Но в Пекине опровергают, что Си Цзиньпин будет оставаться на своих постах всю жизнь.



Закономерен вопрос: как голосовали депутаты парламента? Конечно, в нем заседают люди, тщательно отобранные Коммунистической партией. Значит, 100-процентное одобрение инициативы руководства гарантировано?



Нет, в ЦК КПК, как утверждает газета South China Morning Post, не хотели создавать впечатление, будто в высшем законодательном органе все делается по приказу сверху. Поэтому эксперты, вхожие в высокие инстанции, предсказывали, что кто-то воздержится или не станет участвовать в голосовании.



Прогноз в основном подтвердился. Всего было подано 2964 голоса. 2958 парламентариев проголосовали "за", двое – "против", а трое воздержались. Один бюллетень был признан недействительным. То есть декорум был соблюден. Но в 1999 году, когда также пересматривалась Конституция, 21 из 2860 депутатов проголосовали "против", 24 воздержались. В 2004 году во время новой ревизии Конституции 10 из 2890 депутатов проголосовали "против", а 17 воздержались.



Как видим, уровень поддержки начинаний лидера по сравнению с прежними годами возрос. Поскольку значительная часть заседаний ВСНП проходит за закрытыми дверями, естественно предположить, что руководство получило именно такой результат голосования, на который рассчитывало. Вместе с тем официальные издания в Китае опровергали версию западной прессы, писавшей, что Си будет править всю жизнь. Как передает Reuters, правительство развернуло пропагандистскую кампанию и заблокировало некоторые статьи в социальных сетях, авторы которых проводили параллель с КНДР или утверждали, что в стране складывается культ личности, как при Мао Цзэдуне.



Политики, преданные партии, которые присутствуют на сессии, считают, что среди простых людей решение ВСНП популярно. Они говорят: Китаю повезло, что у него есть лидер калибра Си. К примеру, депутат ВСНП Чэнь Цзиньси говорит: "Разве в Японии император не правит всю жизнь? Разве королева Англии не правит всю жизнь? Так почему же наш председатель не может править всю жизнь? Пока у него здоровье хорошее, почему мы должны волноваться?"



В беседе с "НГ" главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов сказал: "Поскольку за пять лет после прихода к власти Си Цзиньпин проявил себя как сильный лидер, способный решать проблемы и в экономике, и в области борьбы с коррупцией, в области внешних связей, имея в виду инициативу "Один пояс – один путь", то прогноз на ближайшее десятилетие для Китая позитивный. Ему тогда удастся довести до конца те инициативы, которые председатель сформулировал в первой половине своего десятилетнего срока".



Опасность этой ситуации также понятна. Четвертый срок – с 2028 по 2033 год, – если вдруг такое обозначится, конечно, будет нести большие риски. Возможен разрыв обратной связи между властью и элитой, властью и экспертным сообществом. Ведь специфика китайской власти в том, что сильный лидер способен решить сложнейшие задачи, которые не по силам многим лидерам западных демократических государств.



Но если человек останется на слишком долгий срок, перестанет прислушиваться к мнению экспертного сообщества, политической, экономической и интеллектуальной элит, вот тогда возникнут риски, создастся ситуация, когда будут обесцениваться те достижения, которые будут получены скорее всего в ближайшее десятилетие, заключил эксперт.



Нынешняя ревизия Конституции – самая крупная в Китае за последние 36 лет. Лимит на два срока был введен в 1982 году высшим неофициальным лидером Дэн Сяопином, чтобы предотвратить возрождения культа личности, подобного тому, что создал Мао Цзэдун. Изменения в Основном законе предусматривают также образование суперагентства по борьбе с коррупцией – Государственного надзорного комитета. Законопроект предлагает наделить его полномочиями контролировать не только партийные кадры, но и любых служащих, включая менеджеров госкомпаний, учителей, врачей и журналистов.



Идеи Си Цзиньпина признаны новейшим достижением китаизации марксизма и будут фигурировать в Основном законе наравне с идеями Мао Цзэдуна и теорией Дэн Сяопина.

Владимир Скосырев

12.03.2018 Источник - ng.ru

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