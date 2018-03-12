 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Америка теряет союзников в Сирии. На текущем этапе войны Москва переигрывает Вашингтон, - "НГ"
06:03 12.03.2018

Война в Сирии не просто далека от завершения. Есть опасность, что она перекинется на территорию Ливана.

Израиль, ранее ограничивавшийся действиями авиации и сил специального назначения в Сирии, заявил о готовности начать полномасштабную войну против Ирана и его союзников (таковыми является и Дамаск, и Москва). Сухопутное наступление израильтян будет направлено в провинцию Кунейтра и в Ливан, где врагами Иерусалима являются шиитские и алавитские военизированные формирования, включая разношерстное проиранское ополчение, "Хезболлу" и Вооруженные силы Дамаска.

Конечно, развернуть полномасштабную войну против Ирана Израилю не удастся, хотя бы потому, что у них нет общих границ. К тому же неясно, как Иерусалим будет учитывать военное присутствие Москвы в регионе. Так что, несмотря на агрессивную риторику израильских лидеров, дальше Кунейтры и Ливана ЦАХАЛ свои сухопутные действия развивать не будет ни при каких обстоятельствах. Естественно, на этот шаг Иерусалим решится только при поддержке Вашингтона и с молчаливого согласия Москвы.

Анкара хотя и не смогла свою операцию "Оливковая ветвь" провести в режиме блицкрига, все же прогрессирует. Защитники Африна постепенно сдают позиции. Турция планирует захватить этот сирийский кантон в мае, а затем, возможно, бросит силы на Манбидж. Вашингтону придется либо оставить союзное ему курдское ополчение (YPG) на произвол судьбы, либо вступить в войну с союзником по НАТО. Предупреждение американского командования об отказе в поддержке формирований курдов, покидающих провинции Дэйр-эз-Зор и Хасеке, не возымело эффекта.

В настоящий момент наблюдается отток курдских ополченцев из восточных и юго-восточных районов Сирии в Африн, и эту убыль войск Вашингтон не в состоянии остановить. Поэтому в дело активно вводятся иракские добровольческие шиитские отряды, которые, по сути, являются частью правительственной армии Ирака. Их артиллерия поддерживает огнем действия проамериканских формирований сирийской оппозиции против "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) в приграничных районах на востоке сирийской провинции Хасеке. Но иракское шиитское ополчение, несмотря на то, что оно сейчас действует в интересах коалиции, является союзником Дамаска. Мало того, ополчение имеет тесные связи с иранским Корпусом стражей исламской революции.

К тому моменту, когда турецкие войска начнут наступление на Манбидж, ни одного курда не останется на юго-востоке Сирии, где до сих пор активно действуют многочисленные формирования "черного халифата". Штатам придется либо приостановить сухопутные военные действия в этом районе, ограничившись неэффективными ударами с воздуха, и отдать территорию формированиям ИГ, либо использовать шиитскую армию Ирака. И в том, и в другом случае Вашингтон потеряет богатую нефтью и природным газом левобережную Сирию. Похоже, эти территории скоро станут темой для переговоров с Москвой.

Дамаск направил добровольцев в Африн. Можно сказать, что сирийско-турецкая война уже началась, но ее переход в активную фазу всецело зависит от Москвы. Видимо, Дамаску сейчас предписано не заботиться об Африне, а решать проблему в Восточной Гуте, где арабская армия добивает союзников Вашингтона из умеренной оппозиции. При этом Дамаск заметно ослабил напор в провинциях Идлиб, Алеппо и Дэйр-эз-Зор. Россию, похоже, устраивает перспектива военного противостояния США и Турции, ради этого можно пожертвовать северными районами Сирии.

Вашингтон теряет союзников в регионе. Из умеренных в числе таковых осталось не так уж много. Если американцы потеряют курдов, им придется все начинать сначала. О договоренностях Анкары и Москвы по курдскому вопросу ничего не известно. Но, судя по всему, есть соглашение о зонах (формально не отторгнутых у Сирии), где турецкие войска будут осуществлять контроль.
12.03.2018

Источник - Независимая газета
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