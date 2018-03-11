Народный банк Китая перед сменой руководства, - В.Катасонов

05:59 12.03.2018 Интернационализация юаня призвана сделать Народный банк Китая реальным конкурентом ФРС США



9 мая на полях проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) состоялась пресс-конференция главы Народного банка Китая (НБК) Чжоу Сяочуаня. Многие обратили внимание на это событие. Руководитель китайского Центробанка сделал несколько значимых заявлений, непривычно откровенных для чиновника такого ранга, – об отношении к частным криптовалютам, об интернационализации юаня, о государственном долге Китая.



Яркий интеллектуал в партийно-государственном руководстве КНР



В ближайшее время Чжоу Сяочуань покинет свой пост. В январе ему исполнилось 70 лет, по китайским законам это предельный возраст для занятия должности председателя НБК. На этом посту Чжоу Сяочуань находится более 15 лет, что много по любым меркам (например, пост председателя Федеральной резервной системы США за сто с лишним лет лишь двум банкирам удавалось занимать более длительное время: Уильяму М. Мартину – с 1951 по 1970 г. и Алану Гринспену – с 1987 по 2006 г.).



Чжоу Сяочуань – один из наиболее ярких интеллектуалов в партийно-государственном руководстве Китая. На посту председателя НБК он не только занимался текущими вопросами управления Центробанком, но и готовил, а затем осуществлял реформу денежно-кредитной системы Китая. Товарищ Чжоу Сяочуань – человек, мыслящий глобально. В марте 2009 года он опубликовал статью под названием "Реформа международной валютной системы", которой произвел сенсацию в экономических кругах. По мнению главы НБК, специальные права заимствования (СДР), выпуск которых в свое время произвел в небольших объемах Международный валютный фонд, должны в будущем заменить доллар США в роли мировой резервной валюты. То есть Чжоу Сяочуань – сторонник сохранения МВФ, переживающего в последние годы кризис. А также сторонник укрепления позиций Китая в этой международной финансовой организации. Чжоу Сяочуань был в тесном контакте с Домиником Стросс-Каном, который занимал пост исполнительного директора МВФ в 2007-2011 гг. Нынешний руководитель НБК считается одним из самых влиятельных экономистов мира. В 2010 году американский журнал Foreign Policy поставил его на 4-е место в своем рейтинге "ведущих мировых мыслителей". Его относят к так называемой Шанхайской фракции в партийно-государственном руководстве КНР.



Приговор биткойну



Многие российские СМИ передали следующий фрагмент выступления председателя Центробанка на его пресс-конференции 9 марта: "Китай, возможно, уменьшит зависимость от широкой финансовой поддержки для обеспечения экономического роста, так как страна стремится к высококачественному развитию… Нет необходимости делать условия ликвидности жесткими, поскольку Китай повышает эффективность использования широкой денежной массы". Здесь в достаточно витиеватой форме выражена мысль о том, что нужно уже отказаться от погони за высокими темпами экономического роста и сделать упор на качественную сторону экономического развития. Тем более не следует добиваться высоких темпов за счет вливания в экономику больших денег. Ставку надо делать на эффективность.



Кроме того, Чжоу Сяочуань фактически огласил смертный приговор биткойну и другим частным криптовалютам и подтвердил, что НБУ продолжает работу над внедрением официальной цифровой валюты. Это будет юань, но его использование будет основываться на самых совершенных технологиях. "Биткойн и другие цифровые валюты, – заявил Чжоу Сяочуань, – выходят на рынок слишком быстро, и они недостаточно надежны. Их слишком быстрое распространение может привести к негативному влиянию на потребителей. Кроме того, они могут привести к самым непредсказуемым последствиям на финансовом рынке… Виртуальные деньги вроде биткоина в настоящее время не признаются Народным банком Китая и банковской системой в качестве платежного средства вроде наличных денег". А вот официальные цифровые валюты на базе новых технологий Китай должен развивать. Чжоу Сяочуань сказал, что НБК разрабатывает цифровую валюту для электронных платежей, которая будет основываться на существующих китайских банкнотах и монетах, не меняя позиции центрального банка и коммерческих банков в финансовой системе. По мнению главы НБК, официальная цифровая валюта в Китае "должна обеспечить бесперебойную денежно-кредитную и финансовую стабильность и в то же время защитить потребителей… Мы не хотим создавать продукты для спекуляций … Иллюзия разбогатеть на ночь – это нехорошо".



Интернационализация юаня



А самым главным заявлением Чжоу Сяочуаня стало признание того, что стратегической задачей Пекина является интернационализация юаня. Он подтвердил, что интернационализация юаня может быть обеспечена за счет дальнейшего открытия китайской экономики, снятия барьеров для иностранных инвесторов. Председатель НБК не преминул напомнить, что многое здесь уже сделано, в частности в 2015 году МВФ включил китайскую денежную единицу в корзину резервных валют. Получение юанем статуса резервной валюты – в немалой степени заслуга лично Чжоу Сяочуаня. Хотя, оговаривается он, "еще можно кое-что сделать в установлении взаимодействия между внутренним и международными рынками капитала".



По части установления такого взаимодействия важную роль должен сыграть проект Stock Connect (Фондовая связь). Цель проекта – соединить фондовый рынок КНР с аналогичным рынком Гонконга и в более отдаленной перспективе создать единую торговую площадку, которая могла бы конкурировать с ведущими фондовыми биржами мира. Первая очередь проекта стартовала в ноябре 2014 года, она предусматривала соединение биржи Гонконга с биржей Шанхая. В конце 2016 года была запущена вторая фаза проекта, которая предусматривает соединение биржи Гонконга с биржей Шэньчжэня. Проект предусматривает возможность инвесторам КНР приобретать акции тех китайских и гонконгских компаний, которые имеют листинг на Гонконгской бирже, а иностранным инвесторам – приобретать акции, обращающиеся на биржах Шанхая и Шэньчжэня.



Сейчас конъюнктура на мировых финансовых и валютных рынках такова, что ветер дует в паруса китайского корабля. В частности, весь прошлый год наблюдался устойчивый рост курса юаня по отношению к доллару США. Январь 2018 года также закончился рекордным (на месячной основе) приростом валютного курса юаня. Торговые партнеры опять готовы в торговле с Китаем использовать юань в качестве валюты расчетов. Объемы офшорных юаней в 2018 году, согласно прогнозам экспертов, увеличатся.



JPMorgan Chase как клиринговый центр для работы с юанем



Известно, что Дональду Трампу юань не нравится. И он явный противник того, чтобы Америка торговала с Китаем на юани. Однако даже президент США не может этого запретить частным американским компаниям. Так вот, в прошлом месяце НБК объявил о том, что в США будет действовать клиринговый центр для операций в юанях. А функцию клирингового банка будет выполнять один из крупнейших американских банков – JPMorgan Chase. Такие клиринговые центры по операциям с юанем сегодня уже созданы во многих странах, но все они действуют на базе филиалов или дочерних структур китайских государственных банков. JPMorgan Chase Bank – первая некитайская кредитная организация, выполняющая роль клирингового центра для работы с юанем. Так что коммунист Чжоу Сяочуань проявил незаурядные способности договариваться с самыми крутыми капиталистами.



Еще одна тема, которую не мог обойти Чжоу Сяочуань, – национальный долг Китая. Он признал, что риски, связанные с высоким уровнем долга (по западным оценкам, не менее 300% ВВП и даже согласно официальной статистике Китая – 260% ВВП), очень серьезны. В прошлом году по этой причине тройка мировых рейтинговых агентств даже понизила рейтинг Китая. Председатель НБК выразил надежду, что Китай "поставит под контроль свой долг". Правда, конкретики на этот счет не привел.



По окончании сессии ВСНП все ожидают, что в Центробанке произойдет смена руководства. Претендентов на кресло председателя НБУ Чжоу Сяочуаня несколько. Среди них председатель Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC) Го Шуцин, секретарь комитета КПК провинции Хубэй Цзян Чаолян, заместитель председателя Народного банка Китая И Ган, глава Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг (CSRC) Лю Шиюй. Однако наибольшие шансы, по оценке экспертов, имеет советник председателя КНР Си Цзиньпина по экономическим вопросам Лю Хэ. Ожидается также, что 66-летний Лю (технократ, окончивший Гарвард) в марте станет вице-премьером по экономическим и финансовым вопросам. Если Лю Хэ будет совмещать должности вице-премьера и председателя НБК, китайский Центробанк, возможно, сможет взять на себя некоторые обязанности Национальной комиссии по развитию и реформам, а также министерства финансов.



Смена руководства китайского Центробанка – событие серьезное не только для Китая, но и для всего мира. Народный банк Китая считается самым крупным в мире: его активы оцениваются в 5,5 трлн. долл.; а активы ФРС США осенью прошлого года, когда они были на максимуме, равнялись 4,5 трлн. долл. И тем не менее хотя Федеральная резервная система США и уступает по активам китайскому Центробанку, она пока по степени влияния на мировые финансы находится в более высокой весовой категории, чем НБК. Вероятно, интернационализация юаня призвана сделать НБК реальным конкурентом Федерального резерва.

Валентин КАТАСОНОВ | 11.03.2018 Источник - fondsk.ru

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