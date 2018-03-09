Их нравы. К свадьбе принца Гарри в Англии выпустили поющие презервативы

05:54 12.03.2018 Бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл стало поводом для создания лимитированного тиража сувенирных презервативов. Британская компания Crown Jewels украсила упаковки контрацептивов многообещающей надписью "Ваш принц придет", сообщает Lenta.ru.



На лицевой части упаковки размещен портрет королевской пары - принца Гарри и Меган Маркл. При открытии пачки будут звучать гимны Британии и США "Боже, храни королеву" и "Знамя, усыпанное звездами". В каждую коробку вложено по четыре презерватива, по утверждению производителя все они "подходят для принца" и даже имеют сертификат подлинности. Стоимость новинки будет составлять десять евро.



В прошлый раз компания подобным образом эпатировала британцев перед свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Отмечается, что до сих пор ни один из членов королевской семьи не удостоил комментарием производство подобной продукции.



Известно, что Меган и Гарри поженятся 19 мая. Ранее "Свободная пресса" сообщала, что принц Гарри пригласил на собственную свадьбу всех своих бывших девушек. Чести побывать на церемонии удостоились даже Челси Дэйви и Крессида Бонас, с каждой из которых принц встречался по несколько лет. Неизвестно, что думает на этот счет невеста, но у публики появился отличный повод для злословия. Многие считают такой выбор гостей некорректным и даже неуважительным по отношению к будущей супруге. Другие же призывают к дипломатичности, отмечая, что будущей жене принца не пристало обращать внимание на такие мелочи. Источник - Lenta.ru

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