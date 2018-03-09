 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане смастерили собственный 8-осный броне-танк Барыс (фото)В Казахстане смастерили собственный 8-осный броне-танк "Барыс" (фото)
00:33 12.03.2018

В Казахстане испытали броневик Барыс 8×8

Paramount Group, африканская глобальная оборонная и аэрокосмическая компания и ее совместное предприятие в Казахстане, Казахстан Paramount Engineering (KPE), объявили, что Министерство обороны Казахстана находится на завершающей стадии разработки "Барыс 8×8", прежде чем они будут введены в эксплуатацию вооруженными силами страны.

Барыс был разработан для удовлетворения растущего спроса на многоцелевые и высокомобильные платформы.

Зимние испытания включали дневную и ночную стрельбу, во время которых Barys 8×8 был оснащен автоматической пушкой Шипунов 2A42 30 мм и пулеметом 7,62 мм, совместно изготовленным казахстанским "KAE", который производит электрооптические средства защиты и турецкой оборонной компанией Асельсан.

Директор завода KPE в Астане Йохан Дельпорт (Johan Delport) сказал: "В ходе испытаний преобладали самые суровые зимние условия, аналогичные условиям Сибири. В этот период температура упала до -45 градусов Цельсия с коэффициентом холода минус 60 градусов Цельсия."

Конструкция этого автомобиля позволяет устанавливать очень большое количество систем оружия. Это позволяет настроить автомобиль для вооруженных сил по всему миру.+

Система оружия была оценена во время дневных и ночных стрельб, статичная, а также стрельба в движении в режиме стабилизации. 30-мм пушка, которая имеет дальность свыше 2000 метров, была успешно продемонстрирована в тяжелых условиях окружающей среды.

Боевая машина 8 × 8 и другие бронетранспортеры Paramount будут выпущены на заводе бронированных автомобилей в Астане – крупнейшем в Европе авиастроительном заводе в Центральной Азии и первом заводе по производству оборонной продукции с такой шкалой возможностей в Казахстане. Он имеет вместимость более 200 автомобилей в год для производства всего спектра бронированных автомобилей Paramount с заказными модификациями для местных условий.

Источник - CA-NEWS
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520803980
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