В Казахстане смастерили собственный 8-осный броне-танк "Барыс" (фото)

00:33 12.03.2018 В Казахстане испытали броневик Барыс 8×8



Paramount Group, африканская глобальная оборонная и аэрокосмическая компания и ее совместное предприятие в Казахстане, Казахстан Paramount Engineering (KPE), объявили, что Министерство обороны Казахстана находится на завершающей стадии разработки "Барыс 8×8", прежде чем они будут введены в эксплуатацию вооруженными силами страны.



Барыс был разработан для удовлетворения растущего спроса на многоцелевые и высокомобильные платформы.



Зимние испытания включали дневную и ночную стрельбу, во время которых Barys 8×8 был оснащен автоматической пушкой Шипунов 2A42 30 мм и пулеметом 7,62 мм, совместно изготовленным казахстанским "KAE", который производит электрооптические средства защиты и турецкой оборонной компанией Асельсан.



Директор завода KPE в Астане Йохан Дельпорт (Johan Delport) сказал: "В ходе испытаний преобладали самые суровые зимние условия, аналогичные условиям Сибири. В этот период температура упала до -45 градусов Цельсия с коэффициентом холода минус 60 градусов Цельсия."



Конструкция этого автомобиля позволяет устанавливать очень большое количество систем оружия. Это позволяет настроить автомобиль для вооруженных сил по всему миру.+



Система оружия была оценена во время дневных и ночных стрельб, статичная, а также стрельба в движении в режиме стабилизации. 30-мм пушка, которая имеет дальность свыше 2000 метров, была успешно продемонстрирована в тяжелых условиях окружающей среды.



Боевая машина 8 × 8 и другие бронетранспортеры Paramount будут выпущены на заводе бронированных автомобилей в Астане – крупнейшем в Европе авиастроительном заводе в Центральной Азии и первом заводе по производству оборонной продукции с такой шкалой возможностей в Казахстане. Он имеет вместимость более 200 автомобилей в год для производства всего спектра бронированных автомобилей Paramount с заказными модификациями для местных условий. Источник - CA-NEWS

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