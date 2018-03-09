 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 12.03.2018
00:23  Си Цзинпин рискует превратиться в китайского Горбачева, - К.Стригунов
00:07  Люди Путина и Медведева живут лучше всех
Воскресенье, 11.03.2018
15:38  В выборы США вмешивались многие, а вся слава досталась России
15:08  Время Босха. Гомункулы Власти и что с ними делать, - А.Фурсов
13:19  Новые таможенные пошлины в США – объявление торговой войны Европе? - Д.Седов
12:47  В Узбекистане суд отменил приговор в отношении обвиненного в мошенничестве покойника
11:36  Скончался народный артист Кыргызстана Ашыр Чокубаев
10:00  На островке Никумароро найдены кости пропавшей в 1937 году знаменитой американской летчицы Эмили Эрхарт
09:55  Армия Сирии разрезает мятежный анклав Гута на 3 части. Наступление продолжается
09:49  Острая сила: как Россия и Китай хотят завоевать мир, - Пабло Пардо
09:43  Контроперация "Испанка". Как Ленин устранил Свердлова (тайны истории), - "СовСекретно"
02:36  Россия подкрепила мультик демо-пуском супер-ракеты "Кинжал" с МиГ-31
00:52  Афера с пропавшими миллиардами Каддафи: Без Морганов не обошлось
00:49  Юная рос-фигуристка Саша Трусова впервые в истории прыгнула 2 четверных прыжка в офиц-соревнованиях
00:29  Засидевшиеся. Когда в Афганистане состоятся новые выборы в парламент, - А.Рыбин
00:28  Казахские националисты вспомнили об "Оренбургском коридоре", - А.Пахолин
00:13  В Китае не оставляют планов сделать юань мировой валютой
00:05  Конец газовой кабале? Россия отказывается поставлять газ Украине, - В.Панов
Суббота, 10.03.2018
19:39  Новым послом Узбекистана в Казахстане стал экс-заммида Саидикрам Ниязходжаев
15:05  В мире появилась первая "женская" криптовалюта - Equi
14:23  Советистан. О путешествии в Центральную Азию через "Врата ада", - Эрика Фатланд
13:58  Запад растерян и не знает, как реагировать на качественный прорыв российской оборонки, - К.Душенов
10:43  В центре Кабула опять взорвали шиитов - 7 трупов
09:24  Блажен, кто верует. Рахмон и Мирзиеев сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве
08:59  Афган-власти объявили о формировании территориальных войск ("ополчения")
08:58  В Калифорнии террорист захватил Дом ветеранов - застрелены три женщины-сотрудницы
01:24  Казахстан: латинизации без последствий не бывает, - А.Уваров
01:18  Китай строит социализм на фундаменте фондового рынка, - В.Катасонов
01:01  Strategist: Ирак все больше становится вотчиной Ирана
00:20  Ирак: выборы, терроризм, нефть и проблемы с курдами, - А.Веселов
00:01  Кто вытащит Турцию из кольца фронтов? - С.Тарасов
Пятница, 09.03.2018
16:02  Условности отброшены, компромисса с Западом больше не будет, - А.Бабицкий
15:49  "Красная дивизия" (Китъаи сурх) талибов атаковала приграничный с Таджикистаном район Афганистана
15:38  Испуганные и разоренные. Наследие Иноятова изгоняют из силовых структур Узбекистана
13:22  Назначен новый глава Пенсионного фонда Узбекистана - Е.Турсунов
11:47  В высший законодательный орган Китая - ВСНП - избраны 5 депутатов-казахов и 1 - казашка
11:32  Ташкентский имам Тогай заявил о пагубном влиянии турецких сериалов на генофонд нации. Это он Дом-2 не видел..
11:27  Кыргызстанец Нурбек уулу откулатушил россиянина Гаджиэкперова и сохранил титул чемпиона мира по кулатуу
11:16  КазКНБ оперативно задержал беглого таразского бизнес-убийцу Токмади
11:07  Рахмон лично встетил Мирзиеева в аэропорту Душанбе. Начался долгожданный гос-визит
10:56  За торговлю оружием в ДНР укр-власти арестовали укр-генерала Рубана
09:24  Трамп согласился на встречу и прямые переговоры с Ким Чен Ыном
09:15  Моя встреча с Россией (впечатления китайской студентки), - Чжу Сяовэнь
09:08  Что такое "Сармат" и "Кинжал"? - Ши Ян
08:53  Америка уступает России роль ключевого игрока на Ближнем Востоке, - Джессика Мэтьюз
08:48  Русские на грани потери идентичности, - Александр Дугин
08:40  Здравствуй, мобилизация! - Александр Проханов
08:32  Портрет на ковре и нож от злых духов. Кто возрождает исчезающие ремесла в Таджикистане, - Т.Расул-заде
07:05  Мировая торговая война. Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в США
01:07  Таджикистан и Узбекистан: Возвращение в нормальность, - М.Князева
00:44  Черная полоса Белого дома: мир отбился от рук, - И.Кузнецов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Люди Путина и Медведева живут лучше всех
00:07 12.03.2018

Сколько получают чиновники правительства и аппарата президента

Александр Коцеруба

На днях стало известно, как жили в минувшем году федеральные чиновники. Хорошо жили. Средняя зарплата у них составила около 119 тысяч рублей. Лучше всех слуг государевых жилось сотрудникам аппарата правительства Медведева, которые получали в среднем 227,2 тыс. руб. На втором месте оказались люди Путина - это которые из администрации президента. Их кошельки наполнялись, опять же в среднем, на 217,4 тыс. рублей в месяц. На третьем, с заметным отставанием, представители Счетной палаты, возглавляемой Голиковой - 180,7 тыс. рублей.

Достойный пьедестал. Да и цифры достойные.

Шесть лет назад, в 2012 году, когда Путин сменил Медведева на посту президента в результате "рокировочки", эти самые цифры были гораздо скромнее. В аппарате правительства получали в среднем 150 тысяч, в администрации главы государства - 132 тысячи. Нетрудно подсчитать, что за один президентский цикл зарплата медведевских чиновников выросла на 77 тысяч рублей, а путинских и того больше - на 85 тысяч. Если бы у нас так же здорово неслись ввысь, например, нанотехнологии, то Чубайс с его РОСНАНО уже давно заткнул бы за пояс и японцев, и китайцев, и корейцев вместе взятых.

Для сравнения. Средняя зарплата по России, по данным Росстата, в 2012 году составила 26,6 тыс. руб. В 2017-ом - около 39 тысяч. То есть, увеличилась на 12 с небольшим тысяч рублей. Средняя пенсия за тот же период выросла примерно на 5,5 тыс. руб. - до 13,6 тыс. Тоже, вроде, рост.

Но тут надо напомнить вот что. В 2014/2015 годах рубль резко девальвировался. А с ним девальвировались и наши зарплаты. Если перевести их в доллары, то выяснится, что в самом начале очередного правления Путина мы получали в среднем где-то 860?880 баксов, теперь - с учетом роста, о котором так любят говорить в Кремле и Белом доме - около 660?680 у.е. Как ни крути, минус 200 долларов в месяц. Для страны, которая живет хуже, чем бедная Болгария или погрязшая в кризисе Греция, хуже, чем Эстония, где минимальная зарплата почти такая же, как у нас средняя, эти 200 долларов - немалые деньги.

Путинские и медведевские люди тоже, конечно, потеряли на девальвации. Но, во-первых, они неплохими темпами, как мы видим, восполняют потери. Во-вторых, не бедствовали тогда, не бедствуют и сейчас. На зарплату в 200 с лишним тысяч рублей бедствовать, согласитесь, сложно. Хотя не исключено, что кто-то из аппарата правительства или администрации президента воздержался от покупки последней модели "Мерседеса" или "Харли-Дэвидсона".

А может, так и должно быть? Ну, типа, гениальные мозги стоят того, чтобы за них хорошо платили. К тому же работают они как стахановцы - день и ночь, день и ночь, это любой федеральный телеканал скажет. Килограммы документов, сотни звонков, куча запросов, подготовка совещаний… А тут еще тень Улюкаева постоянно маячит за спиной, нервирует перспективой - это тоже надо учитывать.

Но тогда напрашивается логичный вопрос: какого результата эти все гениальные головы добились? Неважно в стране с зарплатами - так, может, макроэкономика подтянулась? Заложен прочный фундамент для рывка?

Известный российский политик Владимир Рыжков привел недавно на этот счет любопытные данные. В 2012 году Путин обещал, что к концу его нынешнего срока инвестиции составят 27% ВВП. По факту оказалось 19%. Предполагалось, что Россия станет пятой экономикой мира. По факту - вылетела из первой десятки. За шесть лет ВВП России не изменился. За тот же период ВВП Германии вырос примерно на 12%, Китая - почти на 60%. Реальные доходы населения планировалось увеличить на 40?50%. По факту они ушли в минус. Во многом, к слову, из-за той самой девальвации.

Кто же виноват во всем этом? Проклятое наследие Ельцина? Санкции? Сволочная нефть, которая вдруг вздумала рухнуть в цене? Вороватые местные власти, тормозящие развитие страны? Негодяй Трамп, вставляющий нам палки в колеса? Грудинин, посмевший бросить вызов Путину на выборах?

Или все же герои-стахановцы из Кремля и Белого дома?..

Впрочем, этим всем нашим экономическим стратегам есть, что занести себе в актив.

За последний год число ультрабогатых россиян - это у кого капитал больше 50 миллионов долларов, возросло на 27%. По данным ежегодного исследования World Wealth Report, мультимиллионеров в стране насчитывается сейчас 2620 человек. Почти на четверть увеличилось и количество тех, чье состояние оценивается от 5 до 50 миллионов долларов - "тугих кошельков" у нас 38,12 тыс. Суммарно на долю этих двух категорий в минувшем году пришлось 73,5% российского ВВП.

Еще один показательный момент: в 2017 году Россия заняла второе место в мире по числу мультимиллионерских яхт (168), уступив только США.

У правительства, и Кремля появился, вроде, повод для гордости. Дело не в том, конечно, что по наличию супер-пупер яхт мы скоро догоним Америку. Есть такое правило: если состоятельных людей в любой стране становится больше, значит, экономика идет в гору, благосостояние население в целом улучшается. Так во всем мире. Но Россия живет по своим законам. У нас парадоксальным образом растут капиталы десятков тысяч и одновременно падает уровень жизни десятков миллионов. Четыре года подряд в стране снижается уровень реальных доходов населения, а уровень бедности вырос с 10,7% в 2012-ом до 13,8% в сентябре 2017 года.

Такие вот достижения людей Путина и Медведева - уродливая экономика, циничная власть, жирующий околовластный бизнес, дикое расслоение общества.

И знаете, чем еще чреват рост мульти-и простых миллионеров? Не тем, что деньги уйдут в офшоры и в зарубежную недвижимость. Не тем, что чиновники всех мастей, глядя на "богатеньких Буратин", поставят вопрос о повышении собственного содержания. А тем, что завтра повысится цена откатов и крышеваний. Это еще одна особенность нынешней России.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520802420
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  