Люди Путина и Медведева живут лучше всех

00:07 12.03.2018 Сколько получают чиновники правительства и аппарата президента



Александр Коцеруба



На днях стало известно, как жили в минувшем году федеральные чиновники. Хорошо жили. Средняя зарплата у них составила около 119 тысяч рублей. Лучше всех слуг государевых жилось сотрудникам аппарата правительства Медведева, которые получали в среднем 227,2 тыс. руб. На втором месте оказались люди Путина - это которые из администрации президента. Их кошельки наполнялись, опять же в среднем, на 217,4 тыс. рублей в месяц. На третьем, с заметным отставанием, представители Счетной палаты, возглавляемой Голиковой - 180,7 тыс. рублей.



Достойный пьедестал. Да и цифры достойные.



Шесть лет назад, в 2012 году, когда Путин сменил Медведева на посту президента в результате "рокировочки", эти самые цифры были гораздо скромнее. В аппарате правительства получали в среднем 150 тысяч, в администрации главы государства - 132 тысячи. Нетрудно подсчитать, что за один президентский цикл зарплата медведевских чиновников выросла на 77 тысяч рублей, а путинских и того больше - на 85 тысяч. Если бы у нас так же здорово неслись ввысь, например, нанотехнологии, то Чубайс с его РОСНАНО уже давно заткнул бы за пояс и японцев, и китайцев, и корейцев вместе взятых.



Для сравнения. Средняя зарплата по России, по данным Росстата, в 2012 году составила 26,6 тыс. руб. В 2017-ом - около 39 тысяч. То есть, увеличилась на 12 с небольшим тысяч рублей. Средняя пенсия за тот же период выросла примерно на 5,5 тыс. руб. - до 13,6 тыс. Тоже, вроде, рост.



Но тут надо напомнить вот что. В 2014/2015 годах рубль резко девальвировался. А с ним девальвировались и наши зарплаты. Если перевести их в доллары, то выяснится, что в самом начале очередного правления Путина мы получали в среднем где-то 860?880 баксов, теперь - с учетом роста, о котором так любят говорить в Кремле и Белом доме - около 660?680 у.е. Как ни крути, минус 200 долларов в месяц. Для страны, которая живет хуже, чем бедная Болгария или погрязшая в кризисе Греция, хуже, чем Эстония, где минимальная зарплата почти такая же, как у нас средняя, эти 200 долларов - немалые деньги.



Путинские и медведевские люди тоже, конечно, потеряли на девальвации. Но, во-первых, они неплохими темпами, как мы видим, восполняют потери. Во-вторых, не бедствовали тогда, не бедствуют и сейчас. На зарплату в 200 с лишним тысяч рублей бедствовать, согласитесь, сложно. Хотя не исключено, что кто-то из аппарата правительства или администрации президента воздержался от покупки последней модели "Мерседеса" или "Харли-Дэвидсона".



А может, так и должно быть? Ну, типа, гениальные мозги стоят того, чтобы за них хорошо платили. К тому же работают они как стахановцы - день и ночь, день и ночь, это любой федеральный телеканал скажет. Килограммы документов, сотни звонков, куча запросов, подготовка совещаний… А тут еще тень Улюкаева постоянно маячит за спиной, нервирует перспективой - это тоже надо учитывать.



Но тогда напрашивается логичный вопрос: какого результата эти все гениальные головы добились? Неважно в стране с зарплатами - так, может, макроэкономика подтянулась? Заложен прочный фундамент для рывка?



Известный российский политик Владимир Рыжков привел недавно на этот счет любопытные данные. В 2012 году Путин обещал, что к концу его нынешнего срока инвестиции составят 27% ВВП. По факту оказалось 19%. Предполагалось, что Россия станет пятой экономикой мира. По факту - вылетела из первой десятки. За шесть лет ВВП России не изменился. За тот же период ВВП Германии вырос примерно на 12%, Китая - почти на 60%. Реальные доходы населения планировалось увеличить на 40?50%. По факту они ушли в минус. Во многом, к слову, из-за той самой девальвации.



Кто же виноват во всем этом? Проклятое наследие Ельцина? Санкции? Сволочная нефть, которая вдруг вздумала рухнуть в цене? Вороватые местные власти, тормозящие развитие страны? Негодяй Трамп, вставляющий нам палки в колеса? Грудинин, посмевший бросить вызов Путину на выборах?



Или все же герои-стахановцы из Кремля и Белого дома?..



Впрочем, этим всем нашим экономическим стратегам есть, что занести себе в актив.



За последний год число ультрабогатых россиян - это у кого капитал больше 50 миллионов долларов, возросло на 27%. По данным ежегодного исследования World Wealth Report, мультимиллионеров в стране насчитывается сейчас 2620 человек. Почти на четверть увеличилось и количество тех, чье состояние оценивается от 5 до 50 миллионов долларов - "тугих кошельков" у нас 38,12 тыс. Суммарно на долю этих двух категорий в минувшем году пришлось 73,5% российского ВВП.



Еще один показательный момент: в 2017 году Россия заняла второе место в мире по числу мультимиллионерских яхт (168), уступив только США.



У правительства, и Кремля появился, вроде, повод для гордости. Дело не в том, конечно, что по наличию супер-пупер яхт мы скоро догоним Америку. Есть такое правило: если состоятельных людей в любой стране становится больше, значит, экономика идет в гору, благосостояние население в целом улучшается. Так во всем мире. Но Россия живет по своим законам. У нас парадоксальным образом растут капиталы десятков тысяч и одновременно падает уровень жизни десятков миллионов. Четыре года подряд в стране снижается уровень реальных доходов населения, а уровень бедности вырос с 10,7% в 2012-ом до 13,8% в сентябре 2017 года.



Такие вот достижения людей Путина и Медведева - уродливая экономика, циничная власть, жирующий околовластный бизнес, дикое расслоение общества.



И знаете, чем еще чреват рост мульти-и простых миллионеров? Не тем, что деньги уйдут в офшоры и в зарубежную недвижимость. Не тем, что чиновники всех мастей, глядя на "богатеньких Буратин", поставят вопрос о повышении собственного содержания. А тем, что завтра повысится цена откатов и крышеваний. Это еще одна особенность нынешней России. Источник - СвободнаяПресса

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