В выборы США вмешивались многие, а вся слава досталась России

15:38 11.03.2018 Сатирическое издание The Onion рассказало о "дюжинах других стран", которые вмешались в президентские выборы в США и теперь негодуют из-за того, что вся слава досталась России. Оказывается, шутит The Onion, Лаос потратил миллионы на создание сложной бот-сети и украл электронные письма штаба Хиллари Клинтон, Гамбия послала в США своего тайного агента - Джилл Штайн, а Германия поколебала веру американцев в их политические институты.



Жалуясь на то, что американские следователи почти все неправильно поняли, расследуя иностранное вмешательство в выборы, представители дюжин стран мира выразили свое негодование по поводу того, что вся слава за вмешательство в президентскую гонку 2016 года досталась России, пишет сатирическое издание The Onion.



Представители из Сербии, Уругвая, Свазиленда и 45 других стран заявили, что они были невероятно раздражены тем, что поддерживаемые Кремлем компьютерные хакеры и теневые финансисты получали все внимание СМИ, тогда как их собственные, более значительные усилия по подрыву избирательного процесса в США не добились абсолютно никакого признания, шутит автор статьи.



"Вы хоть представляете, насколько более сложными были наши атаки на американскую демократию, чем российские? - приводит издание вымышленную цитату президента Лаоса Буннянг Ворачит. - Мы потратили миллионы на создание сложной бот-сети, которая могла бы создавать ложные, но правдоподобные истории, в которых Трамп был бы выставлен в лучшем свете. И это сработало! Это ужасно неприятно, когда создаешь что-то подобное, а затем вся слава достается кому-то другому".



"Вы правда считаете, что Россия могла украсть электронные письма главы штаба Клинтон Джона Подесты? Да никогда в жизни! Это был Лаос", - добавил Ворачит.



Согласно источникам, каждый раз, когда американские СМИ приписывают российским олигархам финансирование вмешательства в выборы, многие иностранные агенты по всему миру приходят в бешенство, потому что, как шутит издание, отмыватели денег из Коста-Рики и Непала сделали гораздо больше для финансирования таких инициатив. Эти агенты также отбрасывают в гневе газеты, крича о том, что работа Монголии, которая предоставила Клинтон тысячи голосов от умерших людей, заслуживает большего внимания, чем все то, что сделала Россия.



Кроме того, отчеты подтвердили, что десятки мировых лидеров впадают в ярость, когда члены конгресса выражают серьезную озабоченность махинациями президента России Владимира Путина в 2016 году и при этом не упоминают о чьих-либо других схемах, пишет The Onion.



"У России была куча лузеров, которые сидели на каком-то складе и выкладывали бредовые сообщения Facebook, в то время как мы фактически очищали списки избирателей более чем в дюжине государств, и все же никто не называет нас врагами демократии", - отметила тайный агент Гамбии Ндура Санне.



"Пристрастное информирование - это совершенно неуважительно, - добавила она. - Как будто эти американские газеты даже не понимают, что Джилл Штайн - это тайный агент Гамбии".



Между тем тайные агенты из Тувалу, как сообщает сатирическое издание, "лезли на стены", расстроившись из-за того, что они не снискали дурной славы, несмотря на успешное использование растущей политической поляризации в Соединенных Штатах для тайной организации Марша женщин в 2017 году. Раздосадованными также остались лидеры островов Сент-Китс и Невис, которые утверждали, что без их тактики запугивания избирателей Клинтон никогда бы не победила в Вирджинии или Миннесоте.



Многие мировые лидеры, как иронизирует The Onion, выразили похожие чувства.



"В 2016 году нам удалось поколебать веру американцев в их политические институты, но до сих пор никто с истерикой не призывает к введению санкций против нас, - якобы заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель. - Меня разозлило то, что Россия все начала в последнюю минуту, украла все чужие идеи, а затем получила всеобщее признание за то, что навязала Америке Трампа".



"Наверное, это то, что мы получаем за то, что мы осторожны с нашим вмешательством, в отличие от русских, которые были настолько глупы, что позволили одному из своих тайных агентов встретиться с представителями кампании Трампа в башне Trump Tower, - продолжила она. - Вероятно, они также присвоят себе всю славу после выборов 2020 года".



Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT Источник - ИноТВ

